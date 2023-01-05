在身分證上註記性別有必要嗎？政府如何保障跨性別者的個人隱私與自我認同？
我們想讓你知道的是
戶政機制彼此環環相扣，在身分證註記性別資訊的調整上確實仍需要更細緻的討論。其中，隱藏性別欄位作為一個可行的做法，除了突顯證件背後所存在的僵化二元性別邏輯亟需改變，更代表存在於許多跨性別、雙性人等族群日常生活中的歧視與不理解，仍需要被大眾所看見。
如今，隨著人們對多元性別的理解增加，原先二元性別間壁壘分明的界線也逐漸發生變化。然而，對於許多跨性別者來說，身分證作為國人用來表達身份的主要證明，卻也讓他們在日常生活中持續活在男女性別的框架之下。
那麼，在身分證上註記性別是必要的嗎？對於許多跨性別者來說，生理性別的資訊揭露作為個人資訊隱私的一環，我們又該如何在公權力與維護個人隱私中取得平衡呢？
身分證上的生理性別作為身體隱私，應遵循個人的性別認同制定
2019年，性別認同為女性的跨性別者小E，在向戶政機關申請變更性別時遭拒絕，原因為當時她僅持有醫師的診斷證明書，但未持有手術證明。對此，小E自行提起訴願、行政訴訟並在2021年勝訴。法院認為，應回歸到《戶籍法》與個人性別自主權的憲法權利保障，准許長期以女性身分生活的小E變更性別。
「跨性別這個詞包含了很多的族群，其中有像我一樣把手術納在生活目標中並有強烈更換性別身分的人，另外也有希望改為無性別者或者不需要更改性別身分的人。」
這是台灣首起免術換證判決中，訴訟人小E在事後所發表的聲明。這番話不僅體現了在跨性別社群中的多元面貌，也顯現出除了手術必要性的討論之外，或許值得反思的點更在於國內身分證上性別欄位的內涵與定義。
「在日常生活中的性別元素大多都是建立在你的打扮、穿著與儀態，這些都是社會性別（gender）的一環，而社會性別就來自於性別認同（gender identity）。」台灣性別不明關懷協會理事長吳伊婷表示，性別認同來自於個人感知，而這跟證件上的性別沒有直接關係。
「國家心中存在一種『真正的性別』，但生理性別（sex）作為個人隱私，沒有人應該過問。」對此，台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）秘書長簡至潔就指出，身分證上的性別欄位是無法保障到性別隱私的，因此若是真的要註記性別，也應該要以社會性別為主，根據每個人的性別認同來決定。
「性別認同之所以叫做認同，就代表它作為一個形成與確認的過程，會隨著每個人的生命經驗而有所不同。」簡至潔說，因此確認自我的性別認同之於跨性別者來說，實則就與人格的完整性有關。
對此，性別認同為女性的跨性別者Vivi就表示，外界經常因為男女性別的刻板想像，而對跨性別者有太多的不理解與誤解。
「有些人認為跨性別者是想當女生、想當男生才變更性別，但我本來就是女生，我只是出生在一個我不認同的身體裡。」Vivi提及，更多是這個社會因為生理性別而有某種特定的想像跟框架，從而讓自己開始對於既有的生理特徵產生不適，並感到被社會排斥。
因而，當身分證上的性別欄位仍根據出生證明上的生理性別註記，就會讓跨性別者在人格上被否定，也可能讓其更容易承受不友善的目光。
那麼，若是進而站在個人隱私的立場，身分證又是否能夠朝無性別註記的方向前進？
個人隱私立場：取消註記身分證上性別欄位
目前身分證上記載的資訊，是根據《戶籍法》第52條由中央主管機關所決定，並再由內政部依法頒布《國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法》。當中，明定證件上需含性別、戶籍地址、父母等14項記載項目。
然而，在去（2022）年6月就有一起行政訴訟案件，引發了該如何權衡身分證個人資訊揭露與公信力的討論。
前（2021）年1月，有民眾申請換發不列載父母、配偶等資訊的身分證遭拒，進而提起行政訴訟。
對此，台北高等行政法院宣佈判決時援引《釋字第603號解釋》，認為《憲法》提及的隱私權包含資訊隱私，並對資訊揭露的範圍、方式、對象等皆有保障。因而，戶政機關應核發不具有父母姓名、配偶與役別的身分證。但是，出生日期、相片、性別、出生地及戶籍地址都需要註記，未違反比例原則。
不過，實際上公部門就曾對於性別之於身分證的必要性進行討論。
在內政部於去年所發表的「性別變更要件與法制化及立法建議」研究案中，研究小組即邀請內政部、法務部、衛生福利部、教育部等8名機關代表，各自分享其對於身分證件性別欄空白與否的想法。同時，報告中也發放網路問卷彙整民眾對於此一議題的看法。
對此，教育部代表就認為證件上的姓名、字號就足以顯示為本人；然而，也有部分機關指出不顯示性別，將造成行政作業上的困擾，像是身分證在不同場合就不同的判斷基礎，因此若是沒有註記性別，將有可能造成實務判斷資訊上的困難。
除此之外，在共計1238人次所填答的問卷中，有將近六成（57.7%）民眾同意身分證上應記載性別，而有三成左右（27.1%） 的人則不同意於身分證上記載性別，沒意見者則約一成（15.2%）。
關於正反兩方的意見，同意註記性別的人認為仍有性別確認與管理、預防犯罪／公務員執法所需、醫療使用與權利義務區隔／保障等需求；然而，不同意的民眾則認為由於性別作為個人隱私，因此性別欄位並沒有存在的必要，且對跨性別者也不友善。
「其實最重要的還是要回歸身分證的使用目的，今天如果是要辨識對方是不是本人，那其實證件上的照片與身分證字號就足夠。」簡至潔強調，由於台灣是以戶籍為單位，因此身分證字號實則就串接所有的資料系統。不過她也指出，由於現行編碼形式同樣內建了二元性別的思維，因而這也是日後需改善的方向。「改變身分證字號的工程過於浩大，但至少現階段可以朝隱藏性別欄位的方向前進。」
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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