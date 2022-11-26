2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】國民黨選前分裂澎湖縣由藍轉綠，民進黨陳光復重回縣長寶座

【2022九合一選舉】國民黨選前分裂澎湖縣由藍轉綠，民進黨陳光復重回縣長寶座
陳光復登「宣傳船」衝刺選情｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2022九合一大選後澎湖縣變天，縣長由民進黨候選人陳光復當選、順利重回寶座。他表示，雖然選舉一路走來充滿顛簸，但自己始終為了澎湖鄉親打拼、服務。未來無論如何，都會全力要求中央增加澎湖建設，也讓醫療、交通等方面持續精進。

澎湖縣九合一選後變天，民進黨候選人陳光復以近3個百分點的差距勝出現任國民黨籍縣長賴峰偉，成功重回澎湖縣長寶座。

根據中選會統計，在晚間8點，陳光復以1萬4498票（得票率37.21%），勝出賴峰偉1萬2769票（得票率32.77%），葉竹林則是1萬1699（得票率30.02%）。

陳光復發表勝選感言時表示，雖然選舉一路走來充滿顛簸，但自己始終為了澎湖鄉親打拼、服務。未來無論如何，都會全力要求中央增加澎湖建設，也讓醫療、交通等方面持續精進。

陳光復也說，澎湖離島長期以來由國民黨領政下，政治的高牆愈堆愈高，讓政府民間很多事務的推動都面臨到一個發展的瓶頸。離島能夠政黨輪替，傳達出來的就是政治民主愈趨向成熟，彼此公平監督，讓政府知道做不好就換黨換人做看看。這種改變，不會是災難，而會是契機。也成為台灣治政讓人尊敬的典範。

賴峰偉則說：「選舉結果已經出來，鷸蚌相爭，漁人獲利，我雖不捨，但坦然接受。謝謝在我3屆、12年縣長任內與我併肩為澎湖打拚的縣府團隊，我們全心全力為這塊土地付出，問心無愧，祝福大家，也祝福我最愛的家鄉──澎湖。」

藍軍分裂成「三腳督」格局，陳光復重回縣府

今（2022）年九合一選舉澎湖縣長之爭，是藍軍分裂的「三腳督」格局，現任國民黨籍縣長賴峰偉爭取連任，卻遇到原本也是國民黨籍的馬公市長葉竹林以無黨籍參選，造成藍軍內部分裂，民進黨則提名前澎湖縣長陳光復。

陳光復曾於2001年返鄉代表民進黨參選澎湖縣長選舉，歷經兩度（2001、2005）縣長選舉選舉失利，2014年陳光復第三度獲得民進黨提名參選澎湖縣縣長，並擊敗國民黨提名的時任馬公市長蘇崑雄順利當選。2018年陳光復遭回鍋參選的賴峰偉擊敗，連任失利。

陳光復本次選舉政見內容涵括醫療、照顧、幼童、觀光、產業發展、永續等6大領域，主打造海洋生態觀光樂園、建置再生能源示範電廠、加強打擊大陸漁船盜捕濫等。

賴峰偉曾在1997至2005年擔任第13、14屆澎湖縣長，2018年擊敗當時的縣長陳光復，重掌澎湖縣府。

原屬黃復興黨部的葉竹林在今年2月就宣布退黨，澎湖縣副議長陳雙全則要求國民黨應該以初選決定提名人選。7月13日國民黨以「現任優先」提名賴峰偉爭取連任，陳雙全於當天深夜宣布退黨，但最終並沒有登記參選，其子陳毓仁則仍以國民黨籍參選議員。

賴峰偉是第4度參選澎湖縣長、第2次爭取連任，陳光復則是第5度參選澎湖縣長，兩人今年是第3度對決，這都是澎湖地方自治史上的紀錄。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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