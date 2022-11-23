鄭自隆《倒立看《金剛經》》：《金剛經》第一句話就是「如是我聞」，所以讀佛經「不求甚解」可也
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第一本用社會科學方法詮釋《金剛經》的科普著作。佛教經典深藏傳播學與廣告學的實用智慧，教你跳脫框架，真正做到應無所住而生其心。
文：鄭自隆
3. 如是我聞
《金剛經》第一句話就是「如是我聞」，這是很有智慧的opening破題，也是作者阿難王子「文責自負」的宣示。
《金剛經》為佛陀口述、後人筆記，因此以「如是我聞」破題，什麼叫做「如是我聞」？翻成白話就是「我將聽到的，轉述或寫出來」，這句話講出一個重點，經文未必是佛陀原來意思，而是作者所吸收內容的轉述。
舉個例子，大家就會明白，老師上課所講的，若能百分百吸收，每個學生都會考100分了，但事實上不可能，為什麼？社會學者M. DeFleur（迪福勒）有一個刺激／反應模式可以說明這種現象 。
傳播就是溝通，接受訊息的人自己會有一套內在的資訊處理機制，不是影印機，不會完全接收或吸收，一則新聞一個節目給不同的人看，會有不同的反應；很多人都有這樣的經驗，坐在客廳看電視，一部戲劇，同樣一家子的人看了卻有不同反應？有人喜歡，有人不喜歡，也有人無動於衷沒有意見，為什麼會這樣？
《金剛經》作者阿難在聽佛陀講經，是接受刺激stimulus（聽講），刺激就會產生反應response（思考、整理、筆記），但不是相同的刺激，每個人就會形成相同的反應，在刺激與反應之間會有一個「中介變項」（intervening variables）來干擾或決定對刺激的反應，這就是SIR模式。
「中介變項」第一個因素稱為「個別差異說」（Individual Differences），每個人本來就有個別差異，相同父母生的兄弟姊妹也會意見分歧，這是來自人格（personality）的差異；此外因需求或認知不同所產生的選擇性過程（selective process）也屬個別差異，因需求不同會有選擇性接觸或稱為選擇性暴露、選擇性理解、選擇性記憶——
選擇性暴露（selective exposure）
所謂暴露是exposure的直譯，簡單地說就是「接收」，exposure的原意是曝光或照相機底片感光；這個理論是指傳播訊息的接觸，我們每天會從報紙、電視、廣播、網路接觸成千上萬的廣告與資訊，但這些絕大部分是視而無見、聽而不聞的，換言之有需求needs才會注意，如上課，老師講笑話就注意，解公式就睡覺，就是選擇性暴露；每天我們回家，家裡信箱的房地產廣告傳單，對需要買房子的人，這些傳單是「資訊」，會被帶上樓仔細閱讀研究比較，但對不需要買房子的人，這些傳單是垃圾，但也會被帶上樓，只不過其下場是被折成方型容器，吃飯時用來裝魚骨頭，這也是選擇性暴露。
選擇性理解（selective perception）
一則新聞報導、一部電影、一本書、一個演講，每個人看後會從不一樣角度做不同的「解讀」，這就是選擇性理解；同一部八點檔長壽劇，媽媽看得痛哭流涕，女兒嗤之以鼻；幾年前大眾銀行「機場母親」廣告造成轟動，有人感動莫名，但亦有人質疑坐月子一定要用漢方藥草？幫女兒坐月子是娘家媽媽的責任？老外機場安撿人員粗暴對待瘦弱的東方老婦，是不是種族霸凌？對不認識東方藥草，就認定是違禁品，是不是文化歧視？這也就是我們會以經驗、視野、學養、需求、意識形態來詮釋所收到的訊息，傳播者的意圖，受播者未必買單。
選擇性記憶（selective retention）
我們都有這樣的經驗，昨天看了一個晚上的電視，但若問你記得那些廣告？可能一個也不記得，或許記得一二個，而這些少數記得、特別有印象的廣告，會和你的「需求」有關，想買手機，就會記得手機的廣告，當時肚子特別餓，就會記得泡麵廣告；但這不表示廣告沒有效果，廣告是低涉入感（low-involvement）行為，訊息會留在腦海深處，當有需求時，廣告的訴求就會浮現。
第二個因素是「社會範疇說」（Social Categories），不同的人口學特徵，如不同性別、教育程度、社經地位對訊息的詮釋也不一樣；不同性別的消費者，對穿著暴露的廣告代言人或會有不同評價，男性可能歡迎、女性認為不宜；不同社經地位，如老闆或勞工，對「基本工資」的詮釋也會有不同的看法。
此外，分屬不同次文化（subculture）或社會層化（social differentiation），對訊息也會有不同反應；所謂社會層化，係指社會結構中，特徵、地位相同的一群人，即具有相同「人格」，對訊息的反應也類似；社會層化與不同次文化形成不同「社會範疇」，在大學穿西裝的教授，可能是商學院的老師，穿著比較隨性的，可能是傳播學院的；在外商公司上班的OL，會全身名牌、拿精品包包，在傳統產業工廠上班的女會計，穿著會樸素或是穿公司制服，也不會拎著名牌包，這與個人家境無關，而是「社會範疇」的影響。
第三個因素是「社會關係說」（Social Relations），不同社會網絡（social network）會影響個人的消費行為，早期的眷村媽媽，不管是外省籍還是本省籍，除消費行為外，甚至價值觀、政黨傾向都很一致，這種一致化的現象，是社會網絡所塑造的無形社會規範（social norm）的影響。
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想成為5G人才？「玩學5G ∙ Be Shining」帶您一窺5G應用最前線，找到自己在5G的一席之地
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「5G+產業新星揚帆啟航計畫」11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙Be Shining」為主題盛大展開，3大精選亮點：精選展示、精彩舞台、精準職涯非看不可！
蠑螈是個DNA數量比人類多38倍的物種，卻以「擺爛」作為長期存活下來的秘訣。但面對追求更好、更文明的未來，知名知識型粉絲專頁「怪奇事物所」將它刻劃成一個能憑藉著學習力，將前代的智慧重新寫入自我DNA的角色。
同樣在面對5G的新時代，無論過去有多聰明，仍須仰賴創新管道學習新知，而經濟部工業局推動的「 5G+產業新星揚帆啟航計畫」，正好是一個能加速產業人才快速迭代轉型的最佳選擇。
至今已推行三年的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，秉持著希望協助產業加速5G跨領域人才發展與應用推廣的初衷，如今無論是在學生與企業實習鏈結的寶貴機會，或是賦能業師的5G視野與場域應用，都有顯著的成績與表現，真正實踐了「產業出題，人才實戰」的計畫策略。
就以今年計畫的成果來看，不僅有39家企業、 48間學校共計258位大專校院學生共襄盛舉並熱情報名外，在歷經審查、核定、媒合及面試等重重關卡後，最終出爐了30家企業開放43個5G相關的專題，並成功媒合了123位產業新星，在今年下半年度進入企業展開5G專題實戰。
而這些產學攜手合作的5G專題內容，更將在11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙ Be Shining」為主題，向外界展示亮眼的成績單。作為國境重啟後的首場成果發表會，5G應用如何在這些專題實戰的過程中鏈結產業、促進更多交流媒合的機會？又有哪些亮點展區是你不容錯過，帶你一次掌握。
#精選展示：領導企業攜手學界，5G產業人才發展成果公開
一直以來，5G的應用都不該只是紙上談兵，如何發揮5G高速度、低延遲與多連結的特性，讓應用能在場景中落地更是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的關鍵任務。
然而這些充滿創新創意的5G應用點子究竟從何而來？在「專題展攤」中，您不只可以看到完整的計畫介紹，更能一窺5G人才發展專題應用展示與企業互動展品櫥窗陳列，包括科技大廠緯穎、緯謙、光寶、仁寶等企業，以及以5G基礎建設為主的川升、佳邦、盟創等，甚至是新創團隊如邊信聯、獵戶、詮隼也都積極參與，來自不同領域的專業團隊一同攜手，讓外界看見學界與產業界如何鏈結、又如何創造出令人驚豔的火花與成果。
#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享
在「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的推動中，不只是肩負起孕育出產業潛力人才的重責大任，更藉由本次活動的舉辦，在「主舞台」的活動中策劃了5G研發實戰PK競賽，展開一場來自企業研發實戰的活動，並同步在官方進行直播，讓無法親臨現場的親友團依舊可以在遠端為自己的團隊加油，感受5G應用的無限可能性；PK賽結束後，接著就是「星靈G湯」，邀請前兩屆的產業新星回娘家參與新星小聚，分享他們的寶貴經驗；同時，對於即將步入職場的新鮮人，在這裡也將有一場企業快講、人才選育用留交流的活動，無論是預備轉職、想了解5G產業趨勢或是希望尋覓人才的企業夥伴們，都不能錯過在這個舞台一連串精彩的活動內容。
#精準職涯：闖關任務、人才媒合一網打盡
要是用看的、用聽的都還不能滿足你對5G產業的好奇心，那麼「互動區探索體驗」你肯定要來闖闖才行。
在這裡，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」設計了企業5G方案互動展示，不僅有川升提供的海事衛星天線系統與量測應用，讓與會民眾能更了解團隊如何解決天線的問題，來自矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影，將能親身感受5G高速度、低延遲的特性是如何在這樣的場域被發揮的淋漓盡致。而現場也歡迎未來5G前線最重要的人才們，從加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方帳號開始，透過闖關任務引導大家在展館內完成任務兌換好禮，藉由遊戲式的互動模式來認識展區，不僅添加觀展的樂趣，也能夠加速對5G企業、應用科技的認識，您是否已經摩拳擦掌、想要躍躍欲試了呢？
活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
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