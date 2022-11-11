立委控環保公司惡性倒閉：捲款潛逃、隨意棄置垃圾，上百名受害者求償無門

台中清運業者黃金屋環保科技公司惡意倒閉，不僅收了錢不做事，還將垃圾運往彰化傾倒，造成當地惡臭滿天，受害人數高達上百人，就連民眾黨議員候選人林俊凱也是其中一員，目前彰化縣環保局已經介入調查。

《中央社》報導，林俊凱10月26日召開記者會指控，台中市黃金屋環保科技公司疑似惡意倒閉，而且還向客戶預收了數個月、半年以上的垃圾清運費，卻沒有履行合約，「我們辦公室在10月底時，因為垃圾的處理廠商黃金屋惡性倒閉，造成我們辦公室垃圾滿屋。」

報導中也提到，林俊凱指出業主隨意棄置垃圾，導致現場充斥著惡臭，不僅附近居民備受困擾，地主權益同樣也受侵害，而且事發至今始終有各種理由辯解。

對此，黃金屋環保科技公司回應中央社記者，目前暫時無法營運，但並非外界謠傳的惡性倒閉，未來也會處理與客戶相關的退款事宜。

人員偷倒垃圾遭逮捕

事件曝光後，越來越多受害者前往林俊凱辦公室求助，有民眾表示，年中時發現廟前總是瀰漫著一股惡臭，讓他根本無法悠閒地泡茶聊天，後來更意外目擊業者開著貨車，悄悄將垃圾丟在空地，最後只能麻煩村長、警方與環保局人員前來處理。

沒想到時隔不久，有人又來偷倒垃圾，所幸這次正好被警方逮個正著，依現行犯連人帶車逮捕歸案，目前正依廢棄物處理法持續偵辦。

事實上，根據《MNews鏡新聞》指稱，黃金屋環保科技公司從去年4月就因未設置儲存場及轉運站、以及未申報營運紀錄，遭到台中市環保局開罰5次。

彰化縣環保局稽查科長林三能說明事件進度，「兩邊加起來，初步判斷有近百噸的生活垃圾，當下我們認定完後，就移送彰化地方法院檢察署來進行偵辦。」不過目前公司負責人仍持續神隱，許多受害者目前還是求償無門。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範