疫情加速mRNA技術成熟，BNT宣布2030年「癌症疫苗」有望上市
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疫情衝擊加速了生技公司於疫苗的推出，BioNTech宣布目前已在癌症疫苗的研發取得了進展，並預期在2030年以前能成功推動有效的癌症疫苗；而各家生技公司與藥廠也開始嘗試將疫苗與癌症治療領域結合，期望能擴展各類癌症的治療範圍。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
據《衛報》指出，共同創立生物新技術公司BioNTech的烏爾・薩欣（Uğur Şahin）與妻子厄茲勒姆・圖雷西（Özlem Türeci）日前宣布，在與生物技術公司輝瑞（Pfizer）攜手產出革命性的mRNA新冠疫苗之後，目前已在癌症疫苗的研發取得了進展，對於未來幾年內成功推出有效的癌症疫苗一事抱持樂觀態度。
結合mRNA技術，BNT有望研發出癌症疫苗
圖雷西在接受《BBC》採訪時，透露了如何重新利用BioNTech所研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗中關鍵的mRNA技術，以觸發免疫系統攻擊癌細胞。
綜合《衛報》報導，mRNA新冠疫苗是將COVID-19病毒中無害的棘蛋白之遺傳指令輸送到體內，而人體細胞質接受這些指令後便會大量生產棘蛋白，而這些蛋白則能作為抗原，幫助免疫系統的抗體和其他防禦系統辨識並針對含有特定抗原的目標細胞進行攻擊。
而圖雷西進一步表示，癌症疫苗的研發也可以同樣採取mRNA技術的做法，以觸發免疫系統以辨識和破壞癌細胞。該疫苗不像COVID-19疫苗需要攜有識別病毒的代碼，而是直接包含了從腫瘤細胞表面蛋白質取得的癌症抗原之遺傳指令。
經《INSIDER》報導，薩欣說明癌症疫苗研發的目標在於，根據個人病情給予相應、個體化的疫苗以誘導患者的免疫反應，使體內的T細胞可以篩選並辨識身體剩餘的腫瘤細胞，進一步有效地消除這些細胞。
新冠疫苗的成果，提供對人體免疫系統更深入的了解
據《BBC》報導，薩欣與圖雷西於2008年創立BioNTech時的主要願景，便是研究mRNA並將其發展成治療癌症的技術；換句話說，BioNTech在疫情之前就致力於發展mRNA癌症疫苗，後來則因應全球緊急狀況轉而生產COVID-19疫苗。
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
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今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration