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    TNL+ 2022/11/13,
    醫療

    疫情加速mRNA技術成熟，BNT宣布2030年「癌症疫苗」有望上市

    疫情加速mRNA技術成熟，BNT宣布2030年「癌症疫苗」有望上市
    Photo Credit: AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    疫情衝擊加速了生技公司於疫苗的推出，BioNTech宣布目前已在癌症疫苗的研發取得了進展，並預期在2030年以前能成功推動有效的癌症疫苗；而各家生技公司與藥廠也開始嘗試將疫苗與癌症治療領域結合，期望能擴展各類癌症的治療範圍。

    文：饒珮琪（Peichi Jao）

    據《衛報》指出，共同創立生物新技術公司BioNTech的烏爾・薩欣（Uğur Şahin）與妻子厄茲勒姆・圖雷西（Özlem Türeci）日前宣布，在與生物技術公司輝瑞（Pfizer）攜手產出革命性的mRNA新冠疫苗之後，目前已在癌症疫苗的研發取得了進展，對於未來幾年內成功推出有效的癌症疫苗一事抱持樂觀態度。

    結合mRNA技術，BNT有望研發出癌症疫苗

    圖雷西在接受《BBC》採訪時，透露了如何重新利用BioNTech所研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗中關鍵的mRNA技術，以觸發免疫系統攻擊癌細胞。

    綜合《衛報》報導，mRNA新冠疫苗是將COVID-19病毒中無害的棘蛋白之遺傳指令輸送到體內，而人體細胞質接受這些指令後便會大量生產棘蛋白，而這些蛋白則能作為抗原，幫助免疫系統的抗體和其他防禦系統辨識並針對含有特定抗原的目標細胞進行攻擊。

    而圖雷西進一步表示，癌症疫苗的研發也可以同樣採取mRNA技術的做法，以觸發免疫系統以辨識和破壞癌細胞。該疫苗不像COVID-19疫苗需要攜有識別病毒的代碼，而是直接包含了從腫瘤細胞表面蛋白質取得的癌症抗原之遺傳指令。

    經《INSIDER》報導，薩欣說明癌症疫苗研發的目標在於，根據個人病情給予相應、個體化的疫苗以誘導患者的免疫反應，使體內的T細胞可以篩選並辨識身體剩餘的腫瘤細胞，進一步有效地消除這些細胞。

    新冠疫苗的成果，提供對人體免疫系統更深入的了解

    據《BBC》報導，薩欣與圖雷西於2008年創立BioNTech時的主要願景，便是研究mRNA並將其發展成治療癌症的技術；換句話說，BioNTech在疫情之前就致力於發展mRNA癌症疫苗，後來則因應全球緊急狀況轉而生產COVID-19疫苗。

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