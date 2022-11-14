為什麼是台灣？「魔獸」霍華德加盟永豐雲豹，這次T1是真的把台籃的餅做大了
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「Superman is in the building !」有禁區魔獸之稱前NBA球星Dwight Howard，就真的這樣無預警降臨台灣啦。雖然令人意外，但促成這樁美事也並非無法理解，讓我們回到今年休賽季，一切都得從T1開給桃園雲豹的「綠燈」開始說起⋯⋯。
11月8日T1聯盟的桃園永豐雲豹發出聲明，表示已和綽號「魔獸」的NBA昔日球星Dwight Howard達成合約共識，並正準備來台灣的手續。
聽到這個消息的台籃圈，無不在震驚的情緒中度過整個上午。這位曾八次入選明星賽、八次最佳陣容、三次年度最佳防守球員的昔日NBA人氣球星，竟然真的就這樣毫無預警的降臨台灣。
況且Howard與過往大多在NBA場上浮浮沉沉，又或者是從NCAA畢業後就成為籃球浪人的洋將資歷不同，他不但在NBA站穩腳跟，還曾是單換LeBron的全明星等級球員，就算他年紀大了（將滿37歲），超人還是會飛，只是這次不是在NBA賽場上了。
帶著失落情緒離開NBA
「一則以喜，一則以憂。」這句話完全能體現我聽到消息當下，憂喜參半的複雜心情。
別誤會，能在台灣球場中感受魔獸的賽場魅力，相信這是台灣人想都沒想過的夢幻場景。但相對的，對於長期關注他在NBA表現的球迷，大多還是希望他能在30支球隊中找到生涯晚期的歸宿，能在全場球迷祝福下辦個盛大的退休儀式，最終如願在NBA退休。
攤開NBA數據，Howard在2016年離開待了三年的休士頓火箭隊之後，就逐漸步入生涯中後期，並以一年轉一隊的頻率，成為各隊的籃板工具人，曾經在火箭備受期待的低位單打技能包，也漸漸的不再被提起。
從先發轉為替補、上場時間壓縮、關鍵時刻將球權交出，這是每個年邁球星所必須接受的，Howard也不例外。他從穩定的30-35分鐘場均上場時間，逐漸退縮到上賽季的場均16.2分鐘，但即便如此他在這季都繳出PER 18.2（球員效率值）的成績，這表示他不但油箱還有油，也非常願意對球隊做出貢獻。
事與願違，如同林書豪在2019年於回台的分享會中情緒潰堤喊出「感覺NBA放棄我了」，Howard也感受到了籃球最高殿堂的冷酷無情。
在去年落榜「75大球星」後，Howard便對此感到耿耿於懷，在一次與NFL名人堂球星Famer Shannon Sharpe的訪談中，他透漏了未能入選75大球星名單的失落情緒：
"I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I feel like that was just the disrespect, total disrespect."
「我很驚訝我沒有被列入名單，當我看到我不在名單上時，我真的很沮喪⋯⋯這對自己來說是不尊重的，完全不受尊重。」
帶著這個情緒，他仍希望能在22-23賽季續留NBA，甚至在本（11）月初受訪時表示，自己渴望加盟勇士隊，指導年輕禁區新血懷斯曼（James Wiseman），他說：「懷斯曼可以從我身上學到很多東西，因為他正朝著成為一個偉大長人的方向前進。」他認為，懷斯曼可以從他身上學會很多東西，包含擋拆、如何防守及蓋火鍋等等。
霍華德當時受訪時表示，很想要參加第19個NBA賽季，並幫助球隊邁向總冠軍，最後參加冠軍遊行。
然而，不過就在受訪的幾天之後，飛機降落，超人這次將他的天賦帶到遙遠的東方國度，繼續將他的歡笑、感染力、禁區統治力，帶給曾只能看著他在電視方框中翱翔的我們。
為什麼是台灣？
為什麼是台灣？這是我聽到消息時頭上最大的疑問，比台灣要有錢、有關注度、有競技性的聯賽要多太多。純論東亞，中國CBA、韓國KBL、日本BJL、菲律賓PBA、甚至南一些的澳洲NBL，都是潛在的東家，但雲豹隊總經理蘇翊傑究竟是如何說服Howard來台，從下面的這些從訪問中可以窺知一二。
Howard在加盟記者會中表示，他在前兩次與休士頓火箭隊來台灣巡迴的經驗中，感受到台灣球迷對他的熱情，讓他等不及能再次來到台灣。
雖然環境友善與粉絲熱情確實會影響球員情緒，但客觀來說，全球巡迴與來台打球本質上畢竟是不同的，我想還是得從更背後的因素來討論。
首先，蘇翊傑在受訪時說，要請到Howard來台並不是一件易事，而是長達三個月的接觸，與不斷的來回的合約細節與內容討論。在這之中，最能展現誠意的便是待遇，而首先要考量的想必就是銀彈的足夠與否。
T1聯盟其實有對球隊單一洋將的月薪設定兩萬美元的上限，以免發生各隊因財力不均而有實力失衡的狀況發生，但兩萬美元明顯連塞Howard的牙縫都不夠，所以⋯⋯台籃又再一次翻開王牌──「特例」：
張樹人表示T1聯盟規章第15條第4點有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」 他也透露雲豹在昨日跟今日都有向聯盟通報此事，由於霍華德加盟T1對於賽事精彩度及話題性都有正面提升，因此理事會也予以同意 。
聯盟開綠燈，也讓雲豹隊得以開出至少月薪20萬美元的高價，這價碼不只在T1，在隔壁棚的P.League+（後稱PLG）都不曾聽說過，總計約為200萬美元的合約，據《韓聯社》報導，也將韓國KBL的年薪不超過65萬美元排除在外。
誠意擺上桌了，但這才只是第一步，我們憑什麼能與口袋鼓鼓的CBA競爭呢？
如果常關注NBA退役球星的人就知道，CBA又被戲稱為NBA養老院，許多在NBA失去舞台的球員，一站上CBA賽場，搖身一變成為場場30+20的數據怪物，舉凡Tracy McGrady、Michael Beasley、Amar'e Stoudemire、Metta World Peace、Carlos Boozer⋯⋯都曾在生涯晚期轉往CBA發展。
也如同外界所猜測，CBA曾積極向Howard經紀團隊遞出橄欖枝，據《網易體育》報導，上海久事與廣東宏遠都曾與Howard有過深度接洽，Howard最初是開出稅後150萬美元至200萬美元的價碼。這價錢會太高嗎？只要看看2019年北京首鋼對林書豪開出稅後300萬美元的價碼，就知道問題應該不會是出在金錢上。
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後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
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疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。