為什麼是台灣？「魔獸」霍華德加盟永豐雲豹，這次T1是真的把台籃的餅做大了

11月8日T1聯盟的桃園永豐雲豹發出聲明,表示已和綽號「魔獸」的NBA昔日球星Dwight Howard達成合約共識,並正準備來台灣的手續。

聽到這個消息的台籃圈,無不在震驚的情緒中度過整個上午。這位曾八次入選明星賽、八次最佳陣容、三次年度最佳防守球員的昔日NBA人氣球星,竟然真的就這樣毫無預警的降臨台灣。

況且Howard與過往大多在NBA場上浮浮沉沉,又或者是從NCAA畢業後就成為籃球浪人的洋將資歷不同,他不但在NBA站穩腳跟,還曾是單換LeBron的全明星等級球員,就算他年紀大了(將滿37歲),超人還是會飛,只是這次不是在NBA賽場上了。

「一則以喜,一則以憂。」這句話完全能體現我聽到消息當下,憂喜參半的複雜心情。

別誤會,能在台灣球場中感受魔獸的賽場魅力,相信這是台灣人想都沒想過的夢幻場景。但相對的,對於長期關注他在NBA表現的球迷,大多還是希望他能在30支球隊中找到生涯晚期的歸宿,能在全場球迷祝福下辦個盛大的退休儀式,最終如願在NBA退休。

攤開NBA數據,Howard在2016年離開待了三年的休士頓火箭隊之後,就逐漸步入生涯中後期,並以一年轉一隊的頻率,成為各隊的籃板工具人,曾經在火箭備受期待的低位單打技能包,也漸漸的不再被提起。

從先發轉為替補、上場時間壓縮、關鍵時刻將球權交出,這是每個年邁球星所必須接受的,Howard也不例外。他從穩定的30-35分鐘場均上場時間,逐漸退縮到上賽季的場均16.2分鐘,但即便如此他在這季都繳出PER 18.2(球員效率值)的成績,這表示他不但油箱還有油,也非常願意對球隊做出貢獻。

事與願違,如同林書豪在2019年於回台的分享會中情緒潰堤喊出「感覺NBA放棄我了」,Howard也感受到了籃球最高殿堂的冷酷無情。

在去年落榜「75大球星」後,Howard便對此感到耿耿於懷,在一次與NFL名人堂球星Famer Shannon Sharpe的訪談中,他透漏了未能入選75大球星名單的失落情緒:

"I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I feel like that was just the disrespect, total disrespect."

「我很驚訝我沒有被列入名單,當我看到我不在名單上時,我真的很沮喪⋯⋯這對自己來說是不尊重的,完全不受尊重。」