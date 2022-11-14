為什麼是台灣？「魔獸」霍華德加盟永豐雲豹，這次T1是真的把台籃的餅做大了

11月8日T1聯盟的桃園永豐雲豹發出聲明，表示已和綽號「魔獸」的NBA昔日球星Dwight Howard達成合約共識，並正準備來台灣的手續。

聽到這個消息的台籃圈，無不在震驚的情緒中度過整個上午。這位曾八次入選明星賽、八次最佳陣容、三次年度最佳防守球員的昔日NBA人氣球星，竟然真的就這樣毫無預警的降臨台灣。

況且Howard與過往大多在NBA場上浮浮沉沉，又或者是從NCAA畢業後就成為籃球浪人的洋將資歷不同，他不但在NBA站穩腳跟，還曾是單換LeBron的全明星等級球員，就算他年紀大了（將滿37歲），超人還是會飛，只是這次不是在NBA賽場上了。

帶著失落情緒離開NBA

「一則以喜，一則以憂。」這句話完全能體現我聽到消息當下，憂喜參半的複雜心情。

別誤會，能在台灣球場中感受魔獸的賽場魅力，相信這是台灣人想都沒想過的夢幻場景。但相對的，對於長期關注他在NBA表現的球迷，大多還是希望他能在30支球隊中找到生涯晚期的歸宿，能在全場球迷祝福下辦個盛大的退休儀式，最終如願在NBA退休。

攤開NBA數據，Howard在2016年離開待了三年的休士頓火箭隊之後，就逐漸步入生涯中後期，並以一年轉一隊的頻率，成為各隊的籃板工具人，曾經在火箭備受期待的低位單打技能包，也漸漸的不再被提起。

從先發轉為替補、上場時間壓縮、關鍵時刻將球權交出，這是每個年邁球星所必須接受的，Howard也不例外。他從穩定的30-35分鐘場均上場時間，逐漸退縮到上賽季的場均16.2分鐘，但即便如此他在這季都繳出PER 18.2（球員效率值）的成績，這表示他不但油箱還有油，也非常願意對球隊做出貢獻。

事與願違，如同林書豪在2019年於回台的分享會中情緒潰堤喊出「感覺NBA放棄我了」，Howard也感受到了籃球最高殿堂的冷酷無情。

在去年落榜「75大球星」後，Howard便對此感到耿耿於懷，在一次與NFL名人堂球星Famer Shannon Sharpe的訪談中，他透漏了未能入選75大球星名單的失落情緒：

"I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I was very surprised that I wasn't put on the list. When I saw that I wasn't on the list, I was really upset. I feel like that was just the disrespect, total disrespect." 「我很驚訝我沒有被列入名單，當我看到我不在名單上時，我真的很沮喪⋯⋯這對自己來說是不尊重的，完全不受尊重。」

帶著這個情緒，他仍希望能在22-23賽季續留NBA，甚至在本（11）月初受訪時表示，自己渴望加盟勇士隊，指導年輕禁區新血懷斯曼（James Wiseman），他說：「懷斯曼可以從我身上學到很多東西，因為他正朝著成為一個偉大長人的方向前進。」他認為，懷斯曼可以從他身上學會很多東西，包含擋拆、如何防守及蓋火鍋等等。

霍華德當時受訪時表示，很想要參加第19個NBA賽季，並幫助球隊邁向總冠軍，最後參加冠軍遊行。

然而，不過就在受訪的幾天之後，飛機降落，超人這次將他的天賦帶到遙遠的東方國度，繼續將他的歡笑、感染力、禁區統治力，帶給曾只能看著他在電視方框中翱翔的我們。

為什麼是台灣？

為什麼是台灣？這是我聽到消息時頭上最大的疑問，比台灣要有錢、有關注度、有競技性的聯賽要多太多。純論東亞，中國CBA、韓國KBL、日本BJL、菲律賓PBA、甚至南一些的澳洲NBL，都是潛在的東家，但雲豹隊總經理蘇翊傑究竟是如何說服Howard來台，從下面的這些從訪問中可以窺知一二。

Howard在加盟記者會中表示，他在前兩次與休士頓火箭隊來台灣巡迴的經驗中，感受到台灣球迷對他的熱情，讓他等不及能再次來到台灣。

雖然環境友善與粉絲熱情確實會影響球員情緒，但客觀來說，全球巡迴與來台打球本質上畢竟是不同的，我想還是得從更背後的因素來討論。

首先，蘇翊傑在受訪時說，要請到Howard來台並不是一件易事，而是長達三個月的接觸，與不斷的來回的合約細節與內容討論。在這之中，最能展現誠意的便是待遇，而首先要考量的想必就是銀彈的足夠與否。

T1聯盟其實有對球隊單一洋將的月薪設定兩萬美元的上限，以免發生各隊因財力不均而有實力失衡的狀況發生，但兩萬美元明顯連塞Howard的牙縫都不夠，所以⋯⋯台籃又再一次翻開王牌──「特例」：

張樹人表示T1聯盟規章第15條第4點有提到，「如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽屬合約。」 他也透露雲豹在昨日跟今日都有向聯盟通報此事，由於霍華德加盟T1對於賽事精彩度及話題性都有正面提升，因此理事會也予以同意 。

聯盟開綠燈，也讓雲豹隊得以開出至少月薪20萬美元的高價，這價碼不只在T1，在隔壁棚的P.League+（後稱PLG）都不曾聽說過，總計約為200萬美元的合約，據《韓聯社》報導，也將韓國KBL的年薪不超過65萬美元排除在外。

誠意擺上桌了，但這才只是第一步，我們憑什麼能與口袋鼓鼓的CBA競爭呢？

如果常關注NBA退役球星的人就知道，CBA又被戲稱為NBA養老院，許多在NBA失去舞台的球員，一站上CBA賽場，搖身一變成為場場30+20的數據怪物，舉凡Tracy McGrady、Michael Beasley、Amar'e Stoudemire、Metta World Peace、Carlos Boozer⋯⋯都曾在生涯晚期轉往CBA發展。

也如同外界所猜測，CBA曾積極向Howard經紀團隊遞出橄欖枝，據《網易體育》報導，上海久事與廣東宏遠都曾與Howard有過深度接洽，Howard最初是開出稅後150萬美元至200萬美元的價碼。這價錢會太高嗎？只要看看2019年北京首鋼對林書豪開出稅後300萬美元的價碼，就知道問題應該不會是出在金錢上。