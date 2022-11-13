中油勇奪「環境金害獎」四冠王，經濟部應面對大林煉油廠炸出的信心危機
我們想讓你知道的是
高雄市重工業密集，中油大林廠區與附近的社區之間距離非常近，王美花部長不可能不知道，回顧十大建設以來打造的所謂經濟奇蹟，其背後究竟有多少人被犧牲？那年頭媒體報導沒有「土地正義」四個字，現在，我們能積極一點，試著找回來嗎？
文：王敏玲（地球公民基金會副執行長）
10月27日晚間，高雄小港氣溫漸涼，被工業區包圍的沿海六里居民，只盼入夜後能有片刻的僻靜。
豈料晚間10點半左右轟天巨響傳來，家門外數百公尺的工廠出事了！烈焰兇猛炙熱，燒得天空又紅又亮，路燈也相形見絀。很快地，油氣異味瀰漫，有居民循著氣味趕往現場，更多人關緊門窗待在家裡，不知道要不要逃、往哪裡逃，睏了也不敢睡。就這樣，大林蒲、崩坑仔、鳳鼻頭村落一萬多人徹夜驚惶。
爆炸事故發生在經濟部臨海工業區內，中油公司大林煉油廠F區第三重油加氫脫硫工場，深夜，高雄市長陳其邁到現場了解狀況，要求中油停工，在一週內交出調查報告，高雄市環保局與勞工局共開出罰單530萬元。
爆炸引發的熊熊大火燒了大約一個半小時才獲得控制，殘火則是隔日清晨大約3點熄滅，筆者28日早上到現場時，消防射水及警戒工作仍在進行。環保局網站28日刊登了初步說明，略以：
煉油廠加氫脫硫程序（M17）正在開爐，26日開始建壓爐，建壓至130公斤，疑似空冷器發生氣爆，設備內容物為氫氣氣體，事件現場爆炸產生大量黑煙。目前環境量測無異常高值，GC/MS及FTIR均未發現異常圖譜。
28日下午2點半，中油公司董事長李順欽到大林廠召開記者會，率總經理等人鞠躬致歉。根據媒體報導，煉製事業部執行長辛繼勤說明，加氫脫硫工場歲修完畢處於建壓查漏階段，氫氣打進去達140公斤才會反應，27日晚上加壓至133公斤時出狀況，可能原因是通往燃燒塔的管線破裂造成氫氣洩漏而引發火災。
李順欽表示中油會邀請第三方專業人員進行火場鑑識及影響範圍評估，除事故區外，將擴及整廠做工安總體檢，也會徹底檢討，並於一周內提出調查檢討報告，復工沒有時間表。
中油提報告卻拒居民於門外
11月3日，一周的期限到了，高雄市副市長林欽榮與市府團隊到中油煉油廠聽取報告，中油的說法是：燃燒塔排放管線有破口，在洩壓過程氫氣從破口流出，造成火災，並強調破口的管線不在大修計畫檢視範圍，之後會深入檢討大修計畫及風險管理，已將破口管線取樣送交化驗。而高雄市政府認為檢討報告是初稿還需要科技檢測，及具體改善方向等，決議中油繼續停工。
令人傻眼的是，中油提出報告的現場並未開放沿海六里的居民及里長參加，此舉惹怒了當地居民，指控中油黑箱，抗議聲音再起，有人喊遷村，有人盼遷廠，更多人對於目前遷不了廠也遷不了村的僵局是深深的無奈。
怎麼辦呢？他山之石或可借鏡，德國化工大廠巴斯夫BASF的路德維希港（Ludwigshafen）園區2016年10月曾發生爆炸，四人死亡。事發後其環保單位採了周邊的空氣樣品分析，公開數據給民眾與媒體，每日召開兩次記者會或透過社群媒體更新進度。
經第三方調查後，巴斯夫公開調查報告，說明爆炸原因（管線中的物質外洩，角磨機切割作業火花而引燃）。後續更新報告則說明事發過程與處理、環境衝擊與經濟損失，以及過去10年來更新了哪些廠區的設備，未來將做那些改善等，找回民眾的信心。[註]
事實上，中油大林廠近一年來的違規已經發生多次，包括油氣異味逸散、設備元件洩漏導致揮發性有機化合物超標、廢氣燃燒塔使用時機不符合規定，以及廢氣燃燒塔冒黑煙。沿海六里的居民對中油造成的污染與工安威脅，早已怨聲連連、失去信心且有苦難言。
而中油在桃園龜山的煉油廠也曾發生類似事件，2018年1月下旬某個清晨周邊住戶被巨大聲響驚醒，歲修的第二加氫脫硫工廠加熱爐管出問題，重新啟動時發生爆炸起火燃燒。
中油的污染與工安紀錄實在輝煌，綠色公民行動聯盟今年8月頒發環境金害獎時，中油便以霸主之姿勇奪四冠王獎。
經濟部國營會的職掌與效能？
是，中油是累犯，但那麼多的貨車、卡車還是要加油，使用燃油鍋爐還沒轉換成天然氣的工廠還是得用油，又能怎麼辦呢？
別忘了中油是國營事業，而經濟部國營會的職掌之一正是：有關中油等事業經營環境預測分析、重大工程及工安、環保、睦鄰等事項之協調、督導與改善；工安災防等其他綜合性業務。經濟部部長王美花正是經濟部國營事業委員會主任委員。
高雄市重工業密集，中油大林廠區與附近的社區之間距離非常近，王美花部長不可能不知道；中油產生的任何一點污染及任何一次意外，對鄰近居民的傷害有多大，整個國營會不可能不知道。屢次發生違規與工安事件，鄰近的居民與社會各界對中油的信心危機，經濟部看見了嗎？
中油再不拴緊螺絲、再不徹底檢討管理問題，社會如何相信工安與環保不斷失靈的國營企業有能力迎接2050淨零碳排的挑戰，有可能朝零排放、零廢棄、零事故的方向轉型？
爆炸事故後，網路上又有酸民說，既然污染那麼嚴重，是你們自己不搬走的，對於這樣的冷嘲熱諷，當地的里長洪富賢沉痛地提醒社會：是我的家鄉被蓋工業區，而不是我們住在工業區旁邊。
回顧十大建設以來打造的所謂經濟奇蹟，其背後究竟有多少人被犧牲？那年頭媒體報導沒有「土地正義」四個字，現在，我們能積極一點，試著找回來嗎？
註解
- 引自2017年高市府經濟發展局赴荷蘭、比利時、德國參訪循環經濟園區行程報告。此外，其在廠區設置多處衛星定位系統，發生工安意外時可透過環境條件模擬，預測化學品污染的濃度範圍及可能的擴散方向，以利應變人員適當處置，引導緊急避難方向，降低傷害。
延伸閱讀
- 高雄中油大林煉油廠深夜爆炸火勢猛烈，陳其邁：停工檢查、重罰530萬
- 大林煉油廠原油外洩，污染擴散小琉球與恆春半島海域，海保署開罰中油150萬
- 數十年被500家工廠800支煙囟包圍！行政院向大林蒲「道歉」承諾遷村
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
我們想讓你知道的是
除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。