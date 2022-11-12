作文老師：認真看阿翰的金鐘獎開場影片，可以讓你在學測國寫測驗拿高分
我們想讓你知道的是
到YouTube搜尋九天玄女唯一指定姊妹與曾寶儀的「金鐘獎開場影片」，如果你很忙，請按1.5倍速，然後搭配這篇文章——恭喜，你已經學習到一齣百萬流量影片的腳本結構，也順道學習了高分作文的思維方式。
段考剛結束，模擬考接著來，讓壓力巨人追得喘不過氣的你，真的沒空練寫作，給明知道不能放棄，卻超想放棄的你，立刻笑著多一級分的小祕訣。
接下來，請你給自己六分鐘，經過三個步驟，立刻安裝作文腦2.0版。
第一步，到YouTube搜尋「金鐘獎開場影片」。沒錯！就是九天玄女唯一指定姊妹，廖麗芳阿姨與曾寶儀的影片，如果你有空，可以原速享受影片，但如果你很忙，請按1.5倍速，就可以花3分鐘看完影片。
第二步，請你三分鐘，讀接下來的分析，不只作文加分，更棒的是獲得價值百萬YouTuber的劇本套路，而這套路，正好符合「國寫測驗作文」的超好用「作文結構」。以下讓我分點搭配圖解說明：
1. 相同情境，首尾呼應
用同一個情境「九天玄女」作為劇本的基底，開頭從九天玄女開始，結尾在九天玄女結束，這就是寫作技巧中常用的「情景法」+「首尾呼應法」，讓觀眾在閱讀作品時，「整體感」與「完整性」的感受極佳，不會有虎頭蛇尾，或草草了結，或根本沒有結束的不佳感受。
2. 分點論述，總括重點
開場影片的目的是什麼？當然是每年大家最期待的「金鐘獎落誰家」，哪一部戲劇獲得了金鐘獎的加持？因此這齣戲的劇本，串聯了「五部入圍影片」，這也就是在寫作文時，根據題目，分化出的「重要論點」，依序分段論述。
在這裡繐綺老師要提醒大家，「數字三」是萬年經典數字，「三點分論」無論在寫作或演說，都是最棒的數量，讓你能在有限時間內，作有深度的論述，但又不至於時間不夠用，兼富廣度與深度。
3. 借物轉場，跨越時空
在影片中，你一定有發現「發光發光閃閃發光」，沒錯！影片中的光代表的就是「意識流動」，而看不見的「意識」藉由「相同物」，例如：豬腳與茶杯。或「相似結構」，例如：巧克力棒與手電筒都是「棒狀物」。
許多同學文章寫不長，並不是真的一無所知或無感，而是不知道「原來可以這樣做」，因此大腦在搜尋資訊時，卡在「我自己只經歷過的事」與「我根本沒經歷過這些事」，於是就此卡關。然而，作文從來都不是問「關於你的真實事件」而是「以你為中心，輻射出的知識背景與親身見聞」，以論點為綱要，提綱挈領將相關「資訊點」整合組裝。
因此聰明的你，學學阿翰影片中的「串聯思維」，藉由「轉場物」或「轉場問答法」，巧妙地將五齣入圍影片串聯起來，做了一支既吸睛又完整的開場影片。而你則是將人生不同時間點，不同空間，也可以是書中、新聞事件、甚至麥塊遊戲中任何與論點可以連結的資訊，都用創意開外掛把它們串聯起來，這下子就不怕沒話可說啦！
4. 貼心讀者，重點回顧
對抗記憶曲線最好的不二法則，就是「重複」。貼心觀眾或讀者的方法，就是「重點回顧」。
想看看一邊看一邊笑的觀眾，從第一秒到第五分鐘，這段距離如果換算成馬拉松跑者跑出第一步，到五公里遠的那一步（如果一步一公尺，那就是第五千步）你還能記得路途上的那樹、那花、那人嗎？
因此阿翰在片尾的地方說：「今年金鐘獎的五個重點，首先要擁有『逆局』般的魄力；同時也要有『華燈』的優雅；也不能忘了『茶金』的精明；當然也要有『俗女』的灑脫；最後更要擁抱『斯卡羅』的多元。」
有發現這裡的表達策略是什麼嗎？是善用「關鍵詞」回扣（也就是入圍的片名關鍵詞），這在寫作上面，稱為「扣題」。在結束段使用這個方法，能讓讀者印象深刻，再次快速回顧重點，所以你發現了嗎？好的表達，其實都是貼心對方的作法（好啦！我知道你考試壓力大，還要你貼心真的很難）。
5. 開頭破題，結尾扣題
這支開場影片是為何而拍呢？當然是為了「金鐘獎」而拍啊！所以在影片一開始不久，曾小姐就說：「老師，是這樣子的啦！今年我要主持金鐘獎」這一句話就點出了這支影片的主旨，就是為了曾小姐能有一場精采的金鐘獎主持秀。
這個方法，其實在寫作上，就是「破題」，直接說明「定義」、「主張」、或「目的」。
為什麼考試作文要直接在第一段開門見山說重點呢？試想一下，閱卷老師在電腦螢幕上，短短幾天內必須批閱逾千份的試卷，而這些試卷並不是你愛追的動漫、輕小說、或情書......它通常普遍狀態是「字不太優美」、「版面潦草」、「邏輯結構無法一讀即懂」。
假設你得要一天改至少三百份作文，你最希望看到的作品至少是怎樣的呢？應該就是「版面整齊」、「論點清晰」、「一目了然」，讓評審快速批閱結束，不用在一團亂的字或思緒中，替你拉線頭去整理，所以幫助閱卷老師，提升工作效能，「首段破題」是最棒的方法之一唷！
接著，在影片最後，阿翰說：「讓我們歡迎最仙最有氣質的，第五十七屆電視金鐘獎，戲劇類頒獎典禮主持人——曾寶儀」這句話再次點明這支影片的目的，就是為了「五十七屆」、「電視金鐘獎」、「戲劇類」、「頒獎典禮主持人曾寶儀」，這四個關鍵詞。
這個方法，在寫作上稱為「扣題」，回扣主題，提醒讀者這篇文章的主題為何。
尾段扣題的好處是，當你文章引用了大量資訊，又或者引導讀者像觀光客出發到一個景點時，思路會隨你引導而發散出去，這時你使用「尾段扣題」，就像導遊跟觀光客說：「各位夥伴，我們在迪士尼門口解散，四十五分鐘後，請回到迪士尼門口集合，請準時不要遲到唷！」
這裡的「門口解散」就是第一段，「四十五分鐘」就是你國寫測驗的時間管理，「門口集合」就是最後一段，而「迪士尼」就是今天的題目，「門口」就是主旨，過程所選擇的景點或主題館，就是你的論點。
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。