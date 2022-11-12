作文老師：認真看阿翰的金鐘獎開場影片，可以讓你在學測國寫測驗拿高分

文：繐綺老師 作文諸試會社

段考剛結束，模擬考接著來，讓壓力巨人追得喘不過氣的你，真的沒空練寫作，給明知道不能放棄，卻超想放棄的你，立刻笑著多一級分的小祕訣。

接下來，請你給自己六分鐘，經過三個步驟，立刻安裝作文腦2.0版。

第一步，到YouTube搜尋「金鐘獎開場影片」。沒錯！就是九天玄女唯一指定姊妹，廖麗芳阿姨與曾寶儀的影片，如果你有空，可以原速享受影片，但如果你很忙，請按1.5倍速，就可以花3分鐘看完影片。

第二步，請你三分鐘，讀接下來的分析，不只作文加分，更棒的是獲得價值百萬YouTuber的劇本套路，而這套路，正好符合「國寫測驗作文」的超好用「作文結構」。以下讓我分點搭配圖解說明：

1. 相同情境，首尾呼應

用同一個情境「九天玄女」作為劇本的基底，開頭從九天玄女開始，結尾在九天玄女結束，這就是寫作技巧中常用的「情景法」+「首尾呼應法」，讓觀眾在閱讀作品時，「整體感」與「完整性」的感受極佳，不會有虎頭蛇尾，或草草了結，或根本沒有結束的不佳感受。

2. 分點論述，總括重點

開場影片的目的是什麼？當然是每年大家最期待的「金鐘獎落誰家」，哪一部戲劇獲得了金鐘獎的加持？因此這齣戲的劇本，串聯了「五部入圍影片」，這也就是在寫作文時，根據題目，分化出的「重要論點」，依序分段論述。

在這裡繐綺老師要提醒大家，「數字三」是萬年經典數字，「三點分論」無論在寫作或演說，都是最棒的數量，讓你能在有限時間內，作有深度的論述，但又不至於時間不夠用，兼富廣度與深度。

3. 借物轉場，跨越時空

在影片中，你一定有發現「發光發光閃閃發光」，沒錯！影片中的光代表的就是「意識流動」，而看不見的「意識」藉由「相同物」，例如：豬腳與茶杯。或「相似結構」，例如：巧克力棒與手電筒都是「棒狀物」。

許多同學文章寫不長，並不是真的一無所知或無感，而是不知道「原來可以這樣做」，因此大腦在搜尋資訊時，卡在「我自己只經歷過的事」與「我根本沒經歷過這些事」，於是就此卡關。然而，作文從來都不是問「關於你的真實事件」而是「以你為中心，輻射出的知識背景與親身見聞」，以論點為綱要，提綱挈領將相關「資訊點」整合組裝。

因此聰明的你，學學阿翰影片中的「串聯思維」，藉由「轉場物」或「轉場問答法」，巧妙地將五齣入圍影片串聯起來，做了一支既吸睛又完整的開場影片。而你則是將人生不同時間點，不同空間，也可以是書中、新聞事件、甚至麥塊遊戲中任何與論點可以連結的資訊，都用創意開外掛把它們串聯起來，這下子就不怕沒話可說啦！

節圖自YouTube 「會吃才能接通」

4. 貼心讀者，重點回顧

對抗記憶曲線最好的不二法則，就是「重複」。貼心觀眾或讀者的方法，就是「重點回顧」。

想看看一邊看一邊笑的觀眾，從第一秒到第五分鐘，這段距離如果換算成馬拉松跑者跑出第一步，到五公里遠的那一步（如果一步一公尺，那就是第五千步）你還能記得路途上的那樹、那花、那人嗎？

因此阿翰在片尾的地方說：「今年金鐘獎的五個重點，首先要擁有『逆局』般的魄力；同時也要有『華燈』的優雅；也不能忘了『茶金』的精明；當然也要有『俗女』的灑脫；最後更要擁抱『斯卡羅』的多元。」

有發現這裡的表達策略是什麼嗎？是善用「關鍵詞」回扣（也就是入圍的片名關鍵詞），這在寫作上面，稱為「扣題」。在結束段使用這個方法，能讓讀者印象深刻，再次快速回顧重點，所以你發現了嗎？好的表達，其實都是貼心對方的作法（好啦！我知道你考試壓力大，還要你貼心真的很難）。

5. 開頭破題，結尾扣題

這支開場影片是為何而拍呢？當然是為了「金鐘獎」而拍啊！所以在影片一開始不久，曾小姐就說：「老師，是這樣子的啦！今年我要主持金鐘獎」這一句話就點出了這支影片的主旨，就是為了曾小姐能有一場精采的金鐘獎主持秀。

這個方法，其實在寫作上，就是「破題」，直接說明「定義」、「主張」、或「目的」。

為什麼考試作文要直接在第一段開門見山說重點呢？試想一下，閱卷老師在電腦螢幕上，短短幾天內必須批閱逾千份的試卷，而這些試卷並不是你愛追的動漫、輕小說、或情書......它通常普遍狀態是「字不太優美」、「版面潦草」、「邏輯結構無法一讀即懂」。

假設你得要一天改至少三百份作文，你最希望看到的作品至少是怎樣的呢？應該就是「版面整齊」、「論點清晰」、「一目了然」，讓評審快速批閱結束，不用在一團亂的字或思緒中，替你拉線頭去整理，所以幫助閱卷老師，提升工作效能，「首段破題」是最棒的方法之一唷！

接著，在影片最後，阿翰說：「讓我們歡迎最仙最有氣質的，第五十七屆電視金鐘獎，戲劇類頒獎典禮主持人——曾寶儀」這句話再次點明這支影片的目的，就是為了「五十七屆」、「電視金鐘獎」、「戲劇類」、「頒獎典禮主持人曾寶儀」，這四個關鍵詞。

這個方法，在寫作上稱為「扣題」，回扣主題，提醒讀者這篇文章的主題為何。

尾段扣題的好處是，當你文章引用了大量資訊，又或者引導讀者像觀光客出發到一個景點時，思路會隨你引導而發散出去，這時你使用「尾段扣題」，就像導遊跟觀光客說：「各位夥伴，我們在迪士尼門口解散，四十五分鐘後，請回到迪士尼門口集合，請準時不要遲到唷！」

這裡的「門口解散」就是第一段，「四十五分鐘」就是你國寫測驗的時間管理，「門口集合」就是最後一段，而「迪士尼」就是今天的題目，「門口」就是主旨，過程所選擇的景點或主題館，就是你的論點。