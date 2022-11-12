【圖輯】英國穆斯林女子足球隊「姐妹會」：戴著頭巾奔馳球場，不再擔憂異樣眼光

在倫敦市中心公園的一個足球場上，一支穆斯林女子足球隊「姐妹會足球俱樂部」（Sisterhood Football Club）正在進行場上球員的替換。

「把妳的頭巾塞進去，別讓它妨礙妳。」當替補上場的球員繼續奔跑時，另一名隊友如此喊道。

儘管下午天氣溫暖，所有球員從頭到腳都穿著俱樂部的全黑色衣服。有些人穿運動褲、穿著長袍，但幾乎所有人都戴著頭巾。而與她們競賽的，是一支由身穿亮粉色和藍色襯衫、短褲的巴西女子足球隊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

成立於2018年的「姐妹會」規模不斷擴大，已達到近100名球員，可以互相享受踢足球的樂趣，不必在意外人對穆斯林著裝的好奇，或面對為什麼在比賽結束後不去酒吧的疑問。

30歲的卡瑪拉・大衛斯（Kamara Davis）說：「穆斯林婦女來這裡，感到自由、放鬆，可以穿著自己的衣服踢球。」

她在17歲時皈依了伊斯蘭教，覺得自己再也不能踢足球，因為伊斯蘭傳統服飾並不適合上場。但當她聽說姐妹會，便欣然加入了。

姐妹會還為穆斯林婦女提供了一個機會，讓她們從許多人所期待的傳統角色中獲得解放。

法蒂瑪・阿里在一旁的草地禱告｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

26歲的法蒂瑪・阿里（Fatima Ali）說，有些家庭很難理解年輕女孩為什麼想參加體育運動：「我認為很多人都有這種想法，仍需要時間改變，並非一蹴可幾。」

30歲的時裝模特兒阿斯敏・阿卜杜拉希（Yasmin Abdullahi），是索馬利亞裔的「姐妹會」創始人。她回憶道，當她告訴許多穆斯林女孩，自己還是學生時，就為倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）踢足球時，她們感到很驚訝：「他們簡直不敢相信，他們看到一個戴著頭巾的女孩是踢足球的。」

姐妹會創辦人阿卜杜拉希（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

因此，她成立了這個俱樂部，幫助女孩們在信仰與擁抱體育之間取得平衡。為了強調這一點，「姐妹會」的徽章上印有頭巾的圖案。2007年，FIFA以安全為由禁止了頭巾的使用。禁令直到2012年才放鬆，2014年才完全允許戴頭巾。

像許多姐妹會的球員一樣，阿卜杜拉希對即將在卡達舉行的世足賽感到興奮。「與家人和朋友一起觀看比賽，世足賽帶來的是如此美妙的體驗。」

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姐妹會每週舉辦一次訓練課程，並安排一線隊伍參加女子超級聯賽（Ladies Super Liga）的5人制和7人制比賽。

塔萊加尼（Sara Taleghani）說她在愛爾蘭上學的時候，努力在信仰和運動間保持平衡。她是一家公關公司的社群媒體經理，她說：「經常有學校教練試圖破壞我的宗教信仰。」

老師們過去常說她的頭巾很危險，還堅持讓塔萊加尼穿短褲：「我想這就是我不在學校體育課運動的原因。」

然而，在姐妹會裡踢球，不會面臨這樣的矛盾。

塔萊加尼（前左）與隊友們開心視訊｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

塔萊加尼說，她很高興看到其他穆斯林女子足球隊，但是她有一種遺憾，她這一代的球員永遠無法發揮潛力，因為她們直到最近才有機會參加比賽，錯過了更年輕的黃金時期。

「如果在我們成長的過程中有這樣的機會，我知道有些女孩會成為職業選手。」

對於姐妹會的創始人阿卜杜拉希來說，該俱樂部最重要的成就是球員之間的團結意識，其中許多人已成為朋友。

阿卜杜拉希說：「我認為真正讓我熱淚盈眶的是，我們實際上已經建立起了自己的小社區。『姐妹會』這個名字並不是偶然，因為我們真的建立起了屬於自己的姐妹會。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航