《人們為什麼想要被認可？》：日本「禮貌文化」背後所欠缺的勇氣，自我約束的「恥感意識」之源

文：榎本博明

深受讚譽的「禮儀之邦」

日本人以良好的禮儀獲得好評。在二○○九年，全球最大的線上旅行社智遊網集團（Expedia）對歐洲、美洲（北美、南美）、亞太地區的飯店經理人進行了各國遊客的評價調查。

調查結果顯示，日本在九個項目當中，「規矩」、「禮貌」、「清潔」、「安靜」、「客訴少」這五個項目名列第一，綜合評價也是當之無愧的第一名。換句話說，日本人獲選為世界上最好的遊客。

即使發生災難時，日本也很少出現搶劫事件。或許日本人會認為是理所當然的事，但是，對外國人來說，這似乎十分令人驚訝。

像這樣謙恭有禮、不帶攻擊性、盡量和平解決問題的態度，在日本人的心中早已根深蒂固。

與肯普弗（Engelbert Kämpfer）、西博德（Philipp Franz von Siebold）並稱為長崎出島三大學者的通貝里（Carl Peter Thunberg），曾經於一七七五～一七七六年在日本停留，並於彙整當時景象的遊記當中，詳細記錄他對於日本的印象。

通貝里表示，沒有比日本人更有禮貌的國民了。在他的紀錄當中，日本人從小就被教導要順從，年長者也會以身作則。對於身分地位高的人或長輩，當然要禮節周到；對於身分地位對等的平輩，也是細心寒暄，行禮如儀。

此外，在遊記當中也提到歐洲人在日本做生意的齷齪手法和欺騙行為。對這樣的人，就算日本人抱持著鄙視、厭惡和警戒心也是理所當然，但是，日本人還是非常寬容和善良，這讓他感到驚訝。

將時代再往前回溯到相當於安土桃山時代的一五七九～一六○三年間，曾三次旅居日本的傳教士范禮安（Alessandro Valignano）也表示，每位日本人都彬彬有禮，就算是升斗小民和勞工也被教育得高雅有禮，令人驚嘆。在他的紀錄當中，日本人的言行舉止就好比是宮廷侍者一樣，在禮儀方面，不僅比東洋的其他民族有禮貌，也優於歐洲人。

因為日本人厭惡謾罵，並且有意識地避免，所以日本人之間很少發生爭執，保持著平和的狀態。甚至在小孩子之間，既不會說難聽的話，也不會像歐洲人那樣赤手空拳地互毆爭吵。他們用極為禮貌的措辭交談，保持著根本不像孩子會有的冷靜和沉穩態度，相互之間不失尊重，已經到了幾乎難以置信的程度。雖然日本人在很多方面不如歐洲人，但是在優雅有禮、能夠理解他人方面，則是凌駕於歐洲人之上。

「禮貌文化」背後所欠缺的「勇氣」

為什麼日本人會這麼有禮貌呢？最大理由不外乎就是「在意他人眼光」的緣故。日本人認為在待人接物時，「不能做不光彩的事」、「不能造成他人麻煩」。

「不能做出無顏面對他人的事」、「不能做出讓人在背後指指點點的事」、「要成為受人尊重，了不起的人物」，日本人從孩提時期開始，就是在這些教導之下長大的。

一旦做出不恰當的行為，或是無法回應他人期待，就會遭受指責：「如果做這種事會被取笑喔！」「就這點事也做不到，很丟臉耶！」「說這種藉口太不像話了。」

於是人們就這樣，將「他人的眼光」漸漸納入自己的意識當中，養成恥感的意識。

不想被嘲笑；不能做不體面的事；不想讓人看到羞愧的樣子；不能做有損顏面的事——這些想法逐漸成為控制自己行為的原動力。

有的人會用自嘲的口吻說日本人就是太在意「他人的眼光」，但是，過度不在意「他人眼光」的人也可說是性格相當惡劣。過度不在意「他人眼光」會表現出我行我素的行為，這樣的人即使造成別人的麻煩也無所謂，傷害他人也沒關係。

日本式的做法是透過意識到「他人的眼光」，也就是「對方的想法」來克制自私利己的念頭，藉此維持社會的秩序。然而，有時太過在意他人的眼光，會讓人感到痛苦也是不爭的事實。

任何事情都切忌矯枉過正，假使完全沒有意識到「他人眼光＝對方的意識」，這個社會就會像是各種任性的自我主張相互衝突一樣，勢必成為一個充滿攻擊性的社會。

非常在意「他人的眼光」。

對於他人對自己的看法在意得不得了。

強烈希望他人覺得自己很好，過度迎合他人，所以很痛苦。

在這種心理的背後，一方面是不想讓別人認為自己不好，但要費心迎合對方又覺得鬱悶；另一方面，又認為就算被討厭也無妨，想要變得更加自由——於是內心陷入糾葛。

正因為現代人的內心被這種矛盾填滿，才會出現暢銷書《被討厭的勇氣》吧！在其熱銷的背後，不妨說是現代人的心理已經出現「不想被討厭」、「但是很鬱悶」這種矛盾混亂的傾向。

自我約束的「恥感意識」之源

「在意他人眼光，講究顏面的日本文化，與歐美相比並不成熟。日本人應該擺脫世人眼光，確實保有自我，以自己的價值基準判斷事物。」

有時會看到被視為專家的人物發表上述言論，認為日本人的「恥感文化」倫理觀念並不成熟。

甚至還有日本人以自嘲口吻說，應該脫離「恥感文化」，學習歐美的「罪感文化」。

既然如此，為什麼「恥感文化」國家的犯罪會比「罪感文化」國家的犯罪來得少，治安較良好呢？為什麼「罪感文化」的國家出現那麼多我行我素的自我主張，曾經有過戰火連年、血腥殘酷的歷史呢？難道我們不應該對此抱持疑問嗎？

物理學家湯川秀樹曾在簡短的自傳中進行自我分析，其中也提到罪惡感和羞恥——

「西方人所抱持的那種罪惡感，或是印度人、阿拉伯人等等——雖然我不太清楚——我們日本人並沒有那種跟信仰有關的沉重罪惡感。但是，跟罪惡感有點不同，做某些事會覺得可恥，面對他人、面對社會覺得羞恥的心情，在這個方面，日本人優於其他國家的人。」（引自湯川秀樹《書中的世界》，本の中の世界。）