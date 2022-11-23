班雅明《單行道》推薦序：從單行道走到夜空並重組星座的一種閱讀可能
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如何讓哲學突破學院化的瓶頸，找回對現實的切入能力？班雅明的《單行道》就是這樣一本打著先鋒旗號的嘗試。六十篇對個人和公共生活空間的隨想，長近千言，短則一句，表面是輕鬆的格言隨想，內在裡自有靈動哲思。
文：葉浩（政治大學政治學系副教授）
【推薦序】從單行道走到夜空並重組星座的一種閱讀可能
班雅明是一位身兼哲學家、文學評論家、文化理論學者也是馬克思主義者的作家，但正如他的書寫不但涉及了文學、語言、宗教、歷史、政治、攝影、翻譯以及各類收藏，形式也包括了學術論文、散文、雜記、箴言乃至難以歸類的著作，他本人絕不能單從上面任一身分來理解。班雅明就是班雅明。企圖將他安置於特定文類、學科或思想學派並據此分析其文本，都有生搬硬套之虞。更重要的是，難以歸類乃源自他對傳統哲學書寫，尤其是體現於康德與黑格爾哲學當中那種邏輯嚴謹且具系統性的長篇大論之反抗。
《單行道》正是班雅明藉以挑戰上述書寫傳統的大膽嘗試。因此，本書採取了高度實驗性的短文形式，不僅刻意迴避邏輯論證，偶爾甚至會以彼此無關的三個段落來構成單篇來諷刺三段論（syllogism）。「凡人皆會死，蘇格拉底是人，所以蘇格拉底會死」是常見的三段論例子，其推論過程只容許一種進行方向且必然通往單一的結果。相較於這種思維上的單行道以及奠基於此的書寫傳統，班雅明以首篇〈加油站〉來破題說：書寫的形式有千姿百態，毋須讓矯作的書籍專美於前，更何況傳單、小冊子、廣告詞等輕薄短小者才符合講求速度的時代。
不意外，收錄本書的文章是每篇（甚至每段）各自獨立的短文。也因為多數是關於現代城市的各種空間和建物如店鋪、候車處、紀念碑乃至工地的描繪，在形式上允許讀者隨意翻閱之下，沒有兩位讀者從中得到的建物外貌與街景會一模一樣。換言之，任何據此營造出來的想像城市都專屬讀者自己，且深受個人的親身經歷、記憶與想像力所影響。《單行道》與企圖藉理性與邏輯來迫使每一位讀者接受同一論證過程與結論的哲學文本，於是在作者意圖與讀者經驗上都大相徑庭。
令人玩味的是，這種閱讀過程也是一條單行道。一方面，讀者藉以想像的經歷與記憶本來就不同，所以通往那一座城市的途徑也僅只一條；甚至會像古希臘哲人赫拉克利特（Heraclitus）所說「人不能踏入同一條河兩次」那樣，即使同一人第二次閱讀也會不同。另一方面，其實任何人在閱讀當中所能援引的記憶本身也來自一個不可能重複或再現的經驗，因為人生只有一次，且記憶會隨時間而遞減細節甚至因為理解觀點不同而改變其意義。
本書提供的閱讀經驗於是也提醒了我們：「時間」才是唯一一條所有人都共行，且是讓每一個人的經驗與記憶得以進行的單行道。不僅閱讀經驗如此，個人的記憶乃至集體記憶——也就是歷史——也是如此。對班雅明來說，任何把世界歷史想像成單一「進步過程」的想像都是採取某一特定標準來看待的結果，猶如從任何一個視角來看待一座城市，而那實際上不過類似一個讀者從本書任何一篇文章開始閱讀，然後宣稱《單行道》只有一種閱讀順序，甚至會通往某一所有人都必須接受的結論那樣。
事實上，本書不是一篇論證長文。作為末篇的〈到天文館去〉更提醒我們，古人看到了訴說不同故事的各種星座，現代人則看到了一個欲以科技去征服的太空。這不但呼應了前述的個人閱讀差異，也意味著曾激發人們想像力與意義的夜空如今淪為星月之間沒有故事的冰冷宇宙。
對班雅明來說，殺了星座與想像力的始作俑者就是柏拉圖底下的「理型論」：世上存在的萬物都是另一個不受時空影響的永恆世界當中某一原型的體現，既有朽壞之時，也不完美，正如看得見、摸得著任何球形都不是絕對的圓。據此，萬物從最真實到最虛假可依序分為：理型的理型（「善」本身）、邏輯與數學、具體事物的理型、具體事物，具體事物的模仿（例如木偶）、影子以及夢或幻覺。
高舉理型和邏輯、理性的結果，讓一整片星空失去了說故事的能力，也讓藝術失去了靈光，甚至讓人活著卻感受不到大自然與生命的細節。也是這主張才讓哲學家把歷史等同邏輯，把各種偶然事件理論化為一部自始即預設了必然走向甚至是走法（採取正、反、合的辯證舞步）的巨大機器。
面對這一個抽象概念遮蔽了實際感受、意識形態徹底取代了真實的現代世界，《單行道》於是描寫具體事物以及模仿真實事物的各種影像與夢境。每一篇文章因此都被賦予了某程度的救贖力量。程度取決於讀者從中意識到理性思維剝奪了自己多少的體會生命的能力。
透過關於許多人們視而不見、聽而不聞的事物進行了細膩刻畫，書中的一則則短文猶如一幀幀定格畫面或一段影片。連接段落與段落的不是邏輯，而是班雅明運鏡的巧思與想促成讀者從意識形態中自行取得解放的意圖。若能成功，絕非必然。唯有當讓讀者看見自身感受力極度貧瘠的那一刻，一幀畫面才會從「意象」（Denkbilder，也常譯為「思想圖像」）瞬間轉化為照映自身現代處境的一面鏡子，才能閃現一道靈光讓人進入反思或說看見了「辯證意象」（dialectical image）的時刻。
班雅明於是讓書寫再次成了一種行動，也恢復了文本與讀者的互動。閱讀也再次成了一種冒險之旅。人們啟程時不知會遭遇什麼，一如遊蕩於城市的人不知道何時會因某一街景或畫面而改變對人生或世界的看法。與其正襟危坐來研讀《單行道》，不如像一個都市遊蕩者那樣隨意翻閱本書。或許某些段落或文章將對你閃出亮度不一的光芒，就算沒獲得從意識形態中解放，至少也挽回了些許對事物的感受力，甚至從記憶中拯救出某些被忘掉的人事物。
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臺北創業幫 Demo Day 2.0 花博登場，10 多國團隊、四大創新領域爭豔
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金融科技聚焦保險、投資，創新服務助力既有產業再升級
今年DemoDay的參賽隊伍陣容涵蓋金融、地產、旅遊和ESG四種領域的科技創新，其中，Fintech在投資和保險領域都有傑出團隊以創新科技能力和深入的產業knowhow開發出與保險公司、資產管理公司等現有產業接軌的B2B商業模式，區塊鏈技術和人工智慧則是最重要的關鍵字。例如全球第一家獲得許可、運用區塊鏈技術的去中心化（再）保險公司Ensuro使用智能合約以策劃有競爭力的保險組合；MotionsCloud的AI損壞評估引擎可用於車輛等財產的檢查，以數位化的方式優化保險理賠流程效率與正確性；Soft Solvers Solutions則從保險分銷體系著手，為獨立保險經紀人和代理機構開發出agiliux，能夠提高分銷效率、改善客戶體驗。
投資領域方面，HedgeSPA運用市場/數據經濟、基本面指標、用戶數據甚至是新聞、社群媒體等來源的大數據分析，結合人工智慧和量子運算技術，協助資產管理公司打造表現更優異的投資商品。Stratiphy則同時為資產管理公司和大眾投資人提供服務，透過位投資者提供資訊，協助用戶建立自己的交易策略，日益受重視的ESG資訊也是該公司的一大核心。此外，臺北在地團隊由國際性區塊鏈安全公司CoolBitX（庫幣科技）代表，CoolBitX於全球超過三十萬CoolWallet使用者，並與全球超過四十五家交易所簽訂Sygna的MoU，是數位資產行業的領航者。
運用科技「節省人力」「提升人力價值」的不同可能性
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旅遊科技方面，越南團隊TUBUDD順應後疫情旅遊趨勢，開發了「本地好友系統」，讓在地「小伙伴」提供符合個人偏好的深度旅遊服務，並通過培訓計劃對當地「小伙伴」進行專業領域的標準化分類，為遊客提供更好的旅行體驗。臺北代表則是臺灣最大的英語徒步旅遊公司Like It Formosa （來去福爾摩沙），一方面培訓當地人介紹他們居住的城市，另一方面則幫助外國人從當地人的角度看臺灣，曾獲得2017~2020年TripAdvisor卓越獎以及Freetour.com頒發的2018年亞洲第三大免費旅遊。兩個團隊的發展方向都顯示出「深度化、在地化」的旅遊趨勢正在持續延燒。
科技創意全面走入生活，永續也能是一門好生意
在健康永續的主題上，則能看到更加多元紛呈的發展面向，例如德國團隊Choose-Eat 是一款專為用戶提供量身訂制菜單的app，透過AI推薦最適合的餐點給用戶，有助於打造健康飲食型態，也是有飲食限制者的福音；Hepta Protocol則致力於打造一個建立於區塊鏈上的公益生態系，透過提供捐贈者公開透明的資訊，以及提升每一筆捐款的效益，提升企業與個人投入公益的意願。日本的Tsunagaru Edutech團隊核心產品Manabu則將線上課程的概念與技術用於在互動式企業訓練平台上，透過遊戲化的體驗和可量化的系統提升訓練效果，尤其在疫情中格外受到矚目。
在TEH Demo Day 2.0裡，來自全球的創業團隊向臺北展現了他們充滿活力的創新精神，也能看到這些團隊對於臺北市場的雄心和期許。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺灣的新創能量。