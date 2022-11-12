2022美國期中選舉：紅潮未現仍要參選，傳川普15日宣布再戰白宮

（中央社）美國前總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller）今（12）天表示，川普將於15日宣布2024年再次逐鹿白宮，挑戰總統寶座。

顧問：川普15日宣布再戰白宮

《法新社》報導，下屆總統大選時將年滿78歲的川普在本週舉行的期中選舉前為共和黨籍候選人站台時，一直暗示將再戰白宮，表示自己將在15日做出「非常重大的宣告」。

米勒在川普前幕僚巴農（Steve Bannon）的熱門podcast頻道「戰情室」（War Room）上說道：「川普總統週二將宣布他要競選總統。」他補充表示：「屆時會是非常專業、非常縝密的宣告。」

米勒表示，川普告訴米勒：「無庸置疑，我當然會參選。」

川普在佛羅里達州做出重大宣告前，幾個在期中選舉中獲川普力挺的共和黨候選人表現令人失望。原本備受共和黨人期盼的「紅色浪潮」並未實現，共和黨取得的勝利比預期的要小得多。

目前共和黨在435席的聯邦眾議院中拿下211席，似乎僅能取得些微多數。不過聯邦參議院的掌控權可能會取決於12月初在南部喬治亞州的決選。

這位前總統的主要媒體盟友、保守派億萬富豪梅鐸（Rupert Murdoch）旗下勢力龐大的媒體帝國在期中選舉後對川普發出了攻擊。

梅鐸新聞集團（News Corp）旗下旗艦媒體《華爾街日報》10日在社論中表示，「川普是共和黨最大的輸家」。

小報《紐約郵報》（New York Post）封面則將川普描繪成坐在危險的圍牆上、「摔個狗吃屎」的「大胖子」。

親密關係生變？ 梅鐸媒體帝國痛批川普是輸家

（中央社）保守派億萬富翁梅鐸（Rupert Murdoch）的強大媒體帝國似乎不再力挺前美國總統川普，甚至稱川普是「輸家」，在期中選舉後表現出「愈來愈差的判斷力」。

《法新社》報導，就在預計川普將宣布參選2024年總統大選前幾天，梅鐸擁有的新聞集團（News Corp）旗下的《華爾街日報》（Wall Street Journal）在社論中宣稱「川普是共和黨的最大輸家」，並指出共和黨在8日舉行的期中選舉表現令人失望。

川普今天對梅鐸進行反擊，指新聞集團旗下媒體支持的2024年總統提名人是川普的共和黨潛在競爭對手，他說新聞集團會對這個選擇後悔。

新聞集團旗下的小報《紐約郵報》（New York Post）封面將川普描繪成如童謠中坐在磚牆上，搖搖欲墜的「蛋頭先生」，並稱他在選舉中慘遭滑鐵盧，指責他在爭奪國會控制權、州長職位的選戰中，未能讓共和黨橫掃民主黨對手。

佛羅里達州州長迪尚特 (Ron DeSantis) 受到極具影響力《福斯新聞電視網》（Fox News）的高度讚揚，他被視為川普2024年黨內提名的頭號競爭對手。

福斯專欄作家匹克（Liz Peek）寫道：「毫無疑問，期中選舉最大贏家是州長迪尚特，他在佛羅里達州的壓倒性勝利令人嘆為觀止。最大輸家是誰呢？就是川普。」

川普預期下週宣布參選，而以壓倒性票數擊敗民主黨對手連任的迪尚特只是暗示他可能會逐鹿白宮。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航