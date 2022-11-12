救援船被迫漂流21天，移民安置問題釀義法外交危機
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義大利過去3週無視法國、歐盟的呼籲與譴責，一再拒絕這艘救援船——「海洋維京號」（Ocean Viking）的停靠請求，迫使船隻在地中海漂流21日。
（中央社）因義大利拒絕而在地中海漂流21天的難民救援船今（12）日終於在法國停靠。雙方政府互相指責「不負責」與「不合理」，事件不僅使歐洲難民管理議題再次浮出檯面，更引發義法外交危機。
難民問題，掀起義法外交危機
地中海救援組織（SOS Mediterranee）救援船「海洋維京號」（Ocean Viking）搭載的234名移民11日終於在法國地中海港口土倫（Toulon）港靠岸。
義大利過去3週無視法國、歐盟的呼籲與譴責，一再拒絕這艘船的停靠請求，迫使船隻在地中海漂流。歐盟執委會期間要求義大利依據「法律與道德義務」，允許船隻靠岸。
法國政府昨（11）天宣布，將依人道考量讓難民船靠岸，結束「海洋維京號」21天漂流記。難民隨後搭乘巴士抵達鄰近潟湖島作為「國際等待區」的渡假營地。等待的20多天中，將有醫療團隊與國安團隊進行檢查，再分配到其他國家安置。
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）批評義大利拒絕讓人道船隻停靠，是「令人無法接受的決定」。他認為，「這不是一個有責任歐洲國家的行為」，並揚言，義大利的態度將會對雙邊與義歐關係帶來「極嚴重後果」，包括法國立即喊停從義大利接受3500位難民的計畫，法國警隊也將加強巡查義法邊境的公路、管哨站與車站。
義大利新任總理、極右派領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）承受法國砲火。她今天也譴責法國對此事的反應「具攻擊性、無法理解且不合理」。
以「反移民」為競選主要口號的梅洛尼表明，希望能為移民問題找到「歐洲解決方案」。她說：「和法國、西班牙、希臘、馬爾他或其他國家吵架是不明智的，我想找到共同解方」。
事件引發法、義外交危機，也讓歐洲難民接收與安置問題再度浮出檯面。許多分析師表示，問題點為歐洲2019年修正的移民安置系統。這份文件規劃歐盟成員國與申根區國家，每年自願接收逃至義大利等國的8000位難民。
若有國家不願接收難民，則應該金援參與安置的國家。然而這份文件並沒有司法強制性，盼歐盟在「團結」與「自願」的前提下進行協調，且目前只有13國簽署。
巴黎表示，若義大利開放港口，「海洋維京號」一部分的難民還是會由法、德等簽約國安置。
地中海救援組織盼，長期的移民安置與分配措施
然而義國內政部長皮耶多西（Matteo Piantedosi）昨天提出反駁數字，指出義大利今年已接納近9萬位移民，然而承諾要協助安置其中8000人的其他歐洲國家至今也只接收了117人。
皮耶多西認為安置系統完全不夠，義大利無法單打獨鬥，且法國的反應過大，「我們只是說，義大利無法接收所有選擇來歐洲的非洲移民」。
梅洛尼今天重申，歐洲移民管理系統中「有些事情無法運作」，而且沒有任何一份協議規定，「義大利應是地中海唯一能登陸的港口」。
4日，義大利表示西西里港將接收一艘德國非政府組織人道救援組織（SOS Humanity）船隻停靠，這艘船載有179名在地中海獲救的移民，讓醫務人員進行健康檢查。
對於歐洲移民安置與分配措施，地中海救援組織（SOS Mediterranee）盼歐盟能找到更長期的機制，「海洋維京號令人無法接受的情況，凸顯歐洲國家為受困地中海移民制定停靠與長期安置機制的迫切性」。
法國政府宣布，將接收船上3分之1的難民，其餘難民將由德國、克羅埃西亞、羅馬尼亞、保加利亞、立陶宛、馬爾他、葡萄牙、盧森堡、愛爾蘭、芬蘭與挪威11國共同協助安置。達馬南強調，被安置的對象必須符合「庇護資格」，不符合者將直接被遣返回國。
然而法國國內對此態度也極度分歧。法國極右派政治人物皆極力反對政府接收，認為這是人蛇集團的勝利，接下來將有更多移民以此方法入境。尤其日前巴黎才剛發生12歲少女慘遭性侵虐待後藏屍櫃中，兇手便是已收到驅逐出境通知的阿爾及利亞籍移民，預計移民接收與安置的辯論將會於法國持續延燒。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。