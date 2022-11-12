Sony等8日企組次世代半導體公司Rapidus，日本政府加碼投資700億日圓
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半導體已經成為地緣政治中的重要物資，日本政府今（12）天宣布，注資新台幣156億元，和索尼等8家日本大企業合組新公司，研發生產次世代半導體，目標5年後投產。
（中央社）全球半導體短缺引發各國經濟安全疑慮之下，日本經濟產業省今（12）天宣布，索尼等8家日本大企業合組新公司研發生產次世代半導體，目標5年後投產，日本政府約注資新台幣156億元。
《法新社》報導，日本經濟產業省表示，新公司名為Rapidus，參與的企業包括索尼（Sony）、軟體銀行（SoftBank）、豐田汽車（Toyota）和電信業巨擘日本電信電話公司（NTT）等8家，並鎖定2027年開始量產。
日本放送協會（NHK）昨（11）天引述相關人士報導，參與Rapidus的企業還包括日本電氣公司（NEC）、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱日聯銀行（MUFG Bank）及電裝公司（DENSO），且Rapidus將以量產目前全球尚未實際運用的2奈米以下先進半導體為目標。
日本經濟產業省今天說，參與合資的企業每家將投資約10億日圓（約新台幣2.2億元），三菱日聯銀行投資3億日圓，日本政府則加碼投資700億日圓（約新台幣156億元）。
Rapidus社長小池淳義在公司發表會上表示，從全球供應鏈的角度來看，日本經濟安全有很大的問題，因為許多晶片製造商是位在中國和台灣。
他對媒體說：「似乎所有人近幾年都已經了解到半導體的重要性。」他還指出，「過去一段時間，各界對於日本半導體產業的衰退愈來愈擔憂。」
全球最大晶片代工廠台積電已與索尼、電裝合作，在日本熊本縣菊陽町興建一座新的70億美元工廠，今年4月動工、預計明年下半年完工，目標2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產。
日專家：日本想重振半導體產業，至少需10年
（中央社）台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。
72歲的東哲郎是日本經濟產業省「半導體、數位產業戰略檢討會議」的召集人，他接受日本《朝日新聞》專訪時被問及日本政府對台積電在日本設半導體工廠提供4000億日圓的補助金一事。
他表示，日本如果要重振昔日居半導體全球龍頭地位的榮景的話，至少需花10年，投注10兆日圓（約新台幣2.5兆元）的資金，以台積電為核心，奠定技術的基礎，積極致力於日本目前呈現落後局面的邏輯半導體的研發。10年之間，前半的5年須匯集人才、技術；後半的5年讓事業上軌道。起初以政府為主提供支援，之後吸納民間資金發展。
有關日本政府提供巨額補助金給台積電在日本設廠，日本民眾是否能接受一事，東哲郎指出，日本政府是基於經濟安全保障的觀點，認為需支援半導體產業，但再怎麼強調危機感，人民也不為所動。
東哲郎說：「半導體的技術該如何運用於產業上，就業機會是否增加，可讓國家更富庶嗎？在少子化之際，日本的產業若要維持競爭力的話，需有做為基礎技術核心的產業，這些事政府有必要向人民鄭重說明。」
被問及「台積電設廠是否就能促使日本半導體產業復甦」，東哲郎表示，首先是盡力與台積電合作，當然美國的存在也很重要，因為量子電腦等的商用化已相當活絡，要與美國企業合作，創造需要最先進的半導體的市場。政府在支援半導體的同時，如果不做這些事的話，很難重振半導體產業。產業界一定要攜手合作才行。
東哲郎說，日本向海外學習技術時，需付出相對代價的同時，為了不與夥伴競爭，需開拓不同的市場、創造獨自的價值。
針對有人指出台積電在日本設廠的技術是10年前的技術一說，東哲郎認為，即使把最先進的技術引進日本，如果沒能實際運用的話毫無意義。台積電合作的對象索尼將參與電動車（EV）的製造，台積電應該會製造車用半導體，擅長製造邏輯半導體的台積電可與索尼的感測器技術相結合。
東哲郎認為，懷抱高遠的理想很重要，但首先是要確實打造眼前看得到的未來。
被問及日本在記憶體方面曾席捲全球，為何落敗的原因時，他表示，日本就是不論是市場或調度方面都以日本為中心在思考，還有都懷著「紅燈大家一起過馬路就不怕」的心態，大家都在做同樣的事，才招致失敗。而且政府支援的作法也是半調子，結果演變成半導體須仰賴進口。
他認為，政府有必要基於中長期的觀點擬定戰略，持續對半導體產業提供支援。而且不是閉門造車，須有再一次向海外學習的心態才行。什麼都不做的話，是最大的風險，日本一定要有重振的決心才行。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。