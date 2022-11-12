距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/12,
    經濟

    Sony等8日企組次世代半導體公司Rapidus，日本政府加碼投資700億日圓

    Sony等8日企組次世代半導體公司Rapidus，日本政府加碼投資700億日圓
    Photo Credit：AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    半導體已經成為地緣政治中的重要物資，日本政府今（12）天宣布，注資新台幣156億元，和索尼等8家日本大企業合組新公司，研發生產次世代半導體，目標5年後投產。

    （中央社）全球半導體短缺引發各國經濟安全疑慮之下，日本經濟產業省今（12）天宣布，索尼等8家日本大企業合組新公司研發生產次世代半導體，目標5年後投產，日本政府約注資新台幣156億元。

    《法新社》報導，日本經濟產業省表示，新公司名為Rapidus，參與的企業包括索尼（Sony）、軟體銀行（SoftBank）、豐田汽車（Toyota）和電信業巨擘日本電信電話公司（NTT）等8家，並鎖定2027年開始量產。

    日本放送協會（NHK）昨（11）天引述相關人士報導，參與Rapidus的企業還包括日本電氣公司（NEC）、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱日聯銀行（MUFG Bank）及電裝公司（DENSO），且Rapidus將以量產目前全球尚未實際運用的2奈米以下先進半導體為目標。

    日本經濟產業省今天說，參與合資的企業每家將投資約10億日圓（約新台幣2.2億元），三菱日聯銀行投資3億日圓，日本政府則加碼投資700億日圓（約新台幣156億元）。

    Rapidus社長小池淳義在公司發表會上表示，從全球供應鏈的角度來看，日本經濟安全有很大的問題，因為許多晶片製造商是位在中國和台灣。

    他對媒體說：「似乎所有人近幾年都已經了解到半導體的重要性。」他還指出，「過去一段時間，各界對於日本半導體產業的衰退愈來愈擔憂。」

    全球最大晶片代工廠台積電已與索尼、電裝合作，在日本熊本縣菊陽町興建一座新的70億美元工廠，今年4月動工、預計明年下半年完工，目標2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產。

    日專家：日本想重振半導體產業，至少需10年

    （中央社）台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。

    72歲的東哲郎是日本經濟產業省「半導體、數位產業戰略檢討會議」的召集人，他接受日本《朝日新聞》專訪時被問及日本政府對台積電在日本設半導體工廠提供4000億日圓的補助金一事。

    他表示，日本如果要重振昔日居半導體全球龍頭地位的榮景的話，至少需花10年，投注10兆日圓（約新台幣2.5兆元）的資金，以台積電為核心，奠定技術的基礎，積極致力於日本目前呈現落後局面的邏輯半導體的研發。10年之間，前半的5年須匯集人才、技術；後半的5年讓事業上軌道。起初以政府為主提供支援，之後吸納民間資金發展。

    有關日本政府提供巨額補助金給台積電在日本設廠，日本民眾是否能接受一事，東哲郎指出，日本政府是基於經濟安全保障的觀點，認為需支援半導體產業，但再怎麼強調危機感，人民也不為所動。

    東哲郎說：「半導體的技術該如何運用於產業上，就業機會是否增加，可讓國家更富庶嗎？在少子化之際，日本的產業若要維持競爭力的話，需有做為基礎技術核心的產業，這些事政府有必要向人民鄭重說明。」

    被問及「台積電設廠是否就能促使日本半導體產業復甦」，東哲郎表示，首先是盡力與台積電合作，當然美國的存在也很重要，因為量子電腦等的商用化已相當活絡，要與美國企業合作，創造需要最先進的半導體的市場。政府在支援半導體的同時，如果不做這些事的話，很難重振半導體產業。產業界一定要攜手合作才行。

    東哲郎說，日本向海外學習技術時，需付出相對代價的同時，為了不與夥伴競爭，需開拓不同的市場、創造獨自的價值。

    針對有人指出台積電在日本設廠的技術是10年前的技術一說，東哲郎認為，即使把最先進的技術引進日本，如果沒能實際運用的話毫無意義。台積電合作的對象索尼將參與電動車（EV）的製造，台積電應該會製造車用半導體，擅長製造邏輯半導體的台積電可與索尼的感測器技術相結合。

    東哲郎認為，懷抱高遠的理想很重要，但首先是要確實打造眼前看得到的未來。

    被問及日本在記憶體方面曾席捲全球，為何落敗的原因時，他表示，日本就是不論是市場或調度方面都以日本為中心在思考，還有都懷著「紅燈大家一起過馬路就不怕」的心態，大家都在做同樣的事，才招致失敗。而且政府支援的作法也是半調子，結果演變成半導體須仰賴進口。

    他認為，政府有必要基於中長期的觀點擬定戰略，持續對半導體產業提供支援。而且不是閉門造車，須有再一次向海外學習的心態才行。什麼都不做的話，是最大的風險，日本一定要有重振的決心才行。

    新聞來源

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：莊貿捷
    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。