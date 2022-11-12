Sony等8日企組次世代半導體公司Rapidus，日本政府加碼投資700億日圓

（中央社）全球半導體短缺引發各國經濟安全疑慮之下，日本經濟產業省今（12）天宣布，索尼等8家日本大企業合組新公司研發生產次世代半導體，目標5年後投產，日本政府約注資新台幣156億元。

《法新社》報導，日本經濟產業省表示，新公司名為Rapidus，參與的企業包括索尼（Sony）、軟體銀行（SoftBank）、豐田汽車（Toyota）和電信業巨擘日本電信電話公司（NTT）等8家，並鎖定2027年開始量產。

日本放送協會（NHK）昨（11）天引述相關人士報導，參與Rapidus的企業還包括日本電氣公司（NEC）、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱日聯銀行（MUFG Bank）及電裝公司（DENSO），且Rapidus將以量產目前全球尚未實際運用的2奈米以下先進半導體為目標。

日本經濟產業省今天說，參與合資的企業每家將投資約10億日圓（約新台幣2.2億元），三菱日聯銀行投資3億日圓，日本政府則加碼投資700億日圓（約新台幣156億元）。

Rapidus社長小池淳義在公司發表會上表示，從全球供應鏈的角度來看，日本經濟安全有很大的問題，因為許多晶片製造商是位在中國和台灣。

他對媒體說：「似乎所有人近幾年都已經了解到半導體的重要性。」他還指出，「過去一段時間，各界對於日本半導體產業的衰退愈來愈擔憂。」

全球最大晶片代工廠台積電已與索尼、電裝合作，在日本熊本縣菊陽町興建一座新的70億美元工廠，今年4月動工、預計明年下半年完工，目標2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產。

日專家：日本想重振半導體產業，至少需10年

（中央社）台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。

72歲的東哲郎是日本經濟產業省「半導體、數位產業戰略檢討會議」的召集人，他接受日本《朝日新聞》專訪時被問及日本政府對台積電在日本設半導體工廠提供4000億日圓的補助金一事。

他表示，日本如果要重振昔日居半導體全球龍頭地位的榮景的話，至少需花10年，投注10兆日圓（約新台幣2.5兆元）的資金，以台積電為核心，奠定技術的基礎，積極致力於日本目前呈現落後局面的邏輯半導體的研發。10年之間，前半的5年須匯集人才、技術；後半的5年讓事業上軌道。起初以政府為主提供支援，之後吸納民間資金發展。

有關日本政府提供巨額補助金給台積電在日本設廠，日本民眾是否能接受一事，東哲郎指出，日本政府是基於經濟安全保障的觀點，認為需支援半導體產業，但再怎麼強調危機感，人民也不為所動。

東哲郎說：「半導體的技術該如何運用於產業上，就業機會是否增加，可讓國家更富庶嗎？在少子化之際，日本的產業若要維持競爭力的話，需有做為基礎技術核心的產業，這些事政府有必要向人民鄭重說明。」

被問及「台積電設廠是否就能促使日本半導體產業復甦」，東哲郎表示，首先是盡力與台積電合作，當然美國的存在也很重要，因為量子電腦等的商用化已相當活絡，要與美國企業合作，創造需要最先進的半導體的市場。政府在支援半導體的同時，如果不做這些事的話，很難重振半導體產業。產業界一定要攜手合作才行。

東哲郎說，日本向海外學習技術時，需付出相對代價的同時，為了不與夥伴競爭，需開拓不同的市場、創造獨自的價值。

針對有人指出台積電在日本設廠的技術是10年前的技術一說，東哲郎認為，即使把最先進的技術引進日本，如果沒能實際運用的話毫無意義。台積電合作的對象索尼將參與電動車（EV）的製造，台積電應該會製造車用半導體，擅長製造邏輯半導體的台積電可與索尼的感測器技術相結合。

東哲郎認為，懷抱高遠的理想很重要，但首先是要確實打造眼前看得到的未來。

被問及日本在記憶體方面曾席捲全球，為何落敗的原因時，他表示，日本就是不論是市場或調度方面都以日本為中心在思考，還有都懷著「紅燈大家一起過馬路就不怕」的心態，大家都在做同樣的事，才招致失敗。而且政府支援的作法也是半調子，結果演變成半導體須仰賴進口。

他認為，政府有必要基於中長期的觀點擬定戰略，持續對半導體產業提供支援。而且不是閉門造車，須有再一次向海外學習的心態才行。什麼都不做的話，是最大的風險，日本一定要有重振的決心才行。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航