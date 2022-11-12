距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/12,
    國際

    《金融時報》：美國示警歐洲，台海衝突將導致全球損失2.5兆美元

    《金融時報》：美國示警歐洲，台海衝突將導致全球損失2.5兆美元
    Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    近日美國國務院已與合作夥伴和盟友共享研究報告指出，假設中國對台灣實施封鎖將造成2.5兆美元的經濟損失。

    （中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，各界對印太地區軍事行動的擔憂日益增加下，為了加強應急計畫，美國已警告歐洲國家，台灣衝突將引發巨大的全球經濟衝擊。

    6名知悉研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）受委託調查的人士透露，美國國務院已與合作夥伴和盟友共享研究報告，估計中國對台灣實施封鎖將造成2.5兆美元的經濟損失。

    美國和夥伴開始考慮，若中國對台灣採取任何軍事行動，該如何對中國實施制裁，美方也對歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和歐洲政府官員發出嚴厲警告。華府正在利用這份報告向歐洲國家強調，台灣衝突將對它們產生重大影響。

    2名官員表示，美國和歐盟已經開始討論如何為台灣可能發生的衝突做準備。《金融時報》今（2022）年稍早報導，美國與英國已首次探討衝突應急計畫。

    兩位知悉美歐討論的人士表示，部分官員認為制定應急計畫並公開溝通，可能成為嚇阻中國的部分戰略。

    部分美國和歐洲官員認為，台灣衝突恐對全球經濟造成巨大損失，有必要爭取國際支持以遏制中國。美國還以俄羅斯入侵烏克蘭為例，強調需要考慮突發事件。

    美國高階官員和軍事官員愈來愈常談論對台威脅之際，榮鼎發布這份研究報告。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在過去1個月中曾兩次表示，美國認為中國已加快「統一」台灣的時間表。

    20國集團（G20）峰會將於14日在印尼峇里島登場，這是美國總統拜登和中國國家主席習近平首度以領導人身分會面，預期兩人將討論台灣議題。過去1年來，拜登曾4次表示，美國將保衛台灣免受中國無端攻擊。

    美國國務院拒絕對報導置評。一名發言人表示，美國「在維持台灣海峽和平穩定上有長久利益，這是一個國際關注的議題」。他說，美國將「依照我們長期以來的一中政策」支持台灣。

    報告指出，若發生衝突，台灣將遭受最嚴重打擊，但對中國經濟打擊也相當巨大，後果將影響全球經濟。報告稱，東南亞將遭受嚴重的經濟損失，這個地區許多國家不想選邊站，並稱中台衝突與他們無關。

    報告預測，在產業方面，以汽車、伺服器和個人電腦以及手機為首，依賴半導體的供應鏈將遭受最嚴重破壞。過去幾年來，美國對依賴台灣晶片的憂慮日益增加。

    這份報告警告，一旦北京越線與台灣發生衝突，中國企業貿易融資就會枯竭，對全球貿易造成嚴重衝擊。報告還表示，中國作為發展中國家經濟夥伴有其重要性，這樣的衝擊可能會造成十幾個新興市場陷入經濟危機。

    新聞來源

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：莊貿捷
    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。