今日本土新增1萬9172例、死亡60例
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確診人數跌破2萬，今（12）日國內新增1萬9224例的確定病例，分別為19萬172例本土個案及52例境外移入；另，確診個案中新增60例死亡。
中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增1萬9224例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9172例本土個案及52例境外移入；另，確診個案中新增60例死亡。
今日新增1萬9172例本土病例，新增60例死亡
指揮中心表示，今日新增之1萬9172例本土病例，為8753例男性、1萬409例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市，為3038例，高雄市2720例，臺中市2497例，桃園市1951例，臺南市1948例，臺北市1621例，彰化縣935例，屏東縣651例；
接著是，雲林縣501例，新竹縣490例，新竹市431例，苗栗縣424例，南投縣364例，嘉義縣346例，宜蘭縣296例，基隆市296例，嘉義市255例，花蓮縣181例，臺東縣125例，金門縣50例，澎湖縣42例，連江縣10例。
指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，為30例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國4例、美國、澳大利亞各2例、馬來西亞、日本、中國、越南各1例，另40例感染國家調查中。
指揮中心統計，截至目前國內累計1971萬8584例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中801萬5698例確診，分別為3萬6897例境外移入、797萬8747例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬3501例COVID-19死亡病例，其中1萬3484例本土，個案居住縣市分布為新北市2714例、臺北市1513例、臺中市1388例、高雄市1296例、桃園市1012例、臺南市1000例、彰化縣799例；
然後是，屏東縣535例、南投縣430例、雲林縣418例、苗栗縣367例、嘉義縣350例、基隆市294例、宜蘭縣290例、花蓮縣234例、嘉義市226例、新竹縣218例、臺東縣183例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入。
至於疫苗狀況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥強調，截至目前為止累計接種6380萬8429人次。疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%，第二劑則是88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%；第二次追加劑接種率16.4%，其中65歲以上接種率42.4%。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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