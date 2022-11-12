今日本土新增1萬9172例、死亡60例

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，國內新增1萬9224例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬9172例本土個案及52例境外移入；另，確診個案中新增60例死亡。

今日新增1萬9172例本土病例，新增60例死亡

指揮中心表示，今日新增之1萬9172例本土病例，為8753例男性、1萬409例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市，為3038例，高雄市2720例，臺中市2497例，桃園市1951例，臺南市1948例，臺北市1621例，彰化縣935例，屏東縣651例；

接著是，雲林縣501例，新竹縣490例，新竹市431例，苗栗縣424例，南投縣364例，嘉義縣346例，宜蘭縣296例，基隆市296例，嘉義市255例，花蓮縣181例，臺東縣125例，金門縣50例，澎湖縣42例，連江縣10例。

指揮中心

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。



指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，為30例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國4例、美國、澳大利亞各2例、馬來西亞、日本、中國、越南各1例，另40例感染國家調查中。



指揮中心統計，截至目前國內累計1971萬8584例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中801萬5698例確診，分別為3萬6897例境外移入、797萬8747例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬3501例COVID-19死亡病例，其中1萬3484例本土，個案居住縣市分布為新北市2714例、臺北市1513例、臺中市1388例、高雄市1296例、桃園市1012例、臺南市1000例、彰化縣799例；

然後是，屏東縣535例、南投縣430例、雲林縣418例、苗栗縣367例、嘉義縣350例、基隆市294例、宜蘭縣290例、花蓮縣234例、嘉義市226例、新竹縣218例、臺東縣183例、新竹市149例、澎湖縣35例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心

至於疫苗狀況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥強調，截至目前為止累計接種6380萬8429人次。疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%，第二劑則是88.4%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74%；第二次追加劑接種率16.4%，其中65歲以上接種率42.4%。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航