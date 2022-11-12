台北市長政見發表會：黃珊珊主打「用能力超越藍綠」，打造「首都進化雙軸線」
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台北市政見發表會，無黨籍黃珊珊下午率先發表，他說：「他有司法、行政和立法的歷練，只有我可以無縫接軌直接上工，我是職業婦女也是單親媽媽，我有能力也耐心，要用能力超越藍綠。」
今（12）日上午10時，台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，本次政見會12名候選人全部參加，同時也是史上最多人的一次。本次「三腳督」成為選戰關注焦點，無黨籍黃珊珊下午率先發表，重申用能力超越藍綠，承接柯文哲「東西區門戶計畫」，延伸打造南北廊帶，「首都進化雙軸線」。
黃珊珊：從體制內改變社會
黃珊珊表示，他連任6屆市議員，共有24年政治歷練，最有經驗。
他說：「從15歲到台北讀高中，到大學都是一個人居住，能夠同理北漂學子。」強調獨立自主的個性。其中，求學過程中經過「威權走向民主的重要時刻」，碰上野百合學運啟蒙，成為他關注公共事務的起點。
當時，台大法律教授黃茂榮（前大法官）藉由野百合學運，告訴黃珊珊要從體制內改革的看法，於是才點燃他從體制改革的火種，之後奮發考上律師，任職後在法律服務時，又看到弱勢的人民，興趣參政念頭，此後當選台北市市議員，開啟漫長政治之途。
3年前，台北市市場柯文哲邀請他至市政，不到3個月就遇到疫情，他擔任北市防疫指揮官，面對和以往不同挑戰。黃珊珊強調：「我能夠讓台北各局處能夠溝通協調，我有潛力也有能力，」在疫情中，成功找到對的人做，也對到事情，才成功穩住台北市疫情。
大打政績牌：違建爭議委員會、攤販精進計畫
黃珊珊細數政績並說明，民意代表是監督，行政官是操作和執行，他則二者兼具。黃珊珊強調，他擔任議員時發現2件事：首先是違章建築，這是陳年的結構性問題，形成民眾、官員和民意代表的3方角力。
黃珊珊解釋，要解決違章建築要「公開透明」，於是成立違建爭議委員會。
他說：「這個委員會要實際解決問題，如何保障沒有弊端，所有紀錄就是要公開透明，到了現在本來『數百件協調會』已經下降至『個位數』。」
其次，違規攤販問題，過去「只要站在馬路上都是違法的」，黃珊珊說：「貓捉老鼠的戲碼上演了30年以上。」隨著警察開單加劇，也對攤販造成傷害。
黃珊珊提出「攤販精進計畫」，徹底改善情況，由於攤販全面納管，最後街道越來越整齊，甚至車輛也可以通過，每個攤販都有身份，真正解決貓抓老鼠的戲碼。
最後，他提北市抗疫過程，去（2021）年5月，黃珊珊臨危授命，只在6個小時內就設好快篩站，此後，還擘劃防疫旅館，防疫車隊、車來速等設施，穩住台北市即將要爆發的疫情。
台北市30年房子超過70%，都更迫在眉睫
「都市更新」是台北市迫在眉睫的難題，早期容積率管制尚未上路，許多建物就大量興建，成為台北的的危機。黃珊珊示警，30年房子超過70%，包含海砂屋，更多是結構安全有問題的房子。
黃珊珊以網路影片佐證，他有能力做好都市更新。
他說：「有一個水源水源二、三期拿一個牌子支持就是黃珊珊」。未來，他將運用新法規容積率，從根本上解決建物老舊問題。
至於未來台北市的願景，黃珊珊指出，未來第一殯儀館將會消失，還有社子島開發一定會在10年進行很快速進行；接著是雙子星案於昨（11）日已經動工，也將帶領台北西區翻轉。
黃珊珊說，若中央不卡關，大巨蛋也將會是台灣最大室內運動場，此後陸續北美二館的興建，還有5大市場改建，乃至於關渡平原、2038亞洲運會和捷運環狀線，都將在他手上完成。
黃珊珊重申：「用能力超越藍綠，成為即戰力」
黃珊珊承接柯文哲路線，向市民喊話：「還了572億建設沒有減少，只要不貪污，不浪費，可以還債還可以8年零舉債，有候選人想要撒幣花錢，甚至有些人想要把台灣拉回到8年以前，我們要走回頭路嗎？」
未來黃珊珊，延續柯市府的東、西區門戶計畫，要打造南北軸帶，往北到關渡，沿著捷運線、河岸打造發展軸線，往南到景美文山，建設「南方公園」。
最後，黃珊珊重申：「他有司法、行政和立法的歷練，只有我可以無縫接軌直接上工，我是職業婦女也是單親媽媽，我有能力也耐心，要用能力超越藍綠。」
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核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。