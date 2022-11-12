台北市長政見發表會：黃珊珊主打「用能力超越藍綠」，打造「首都進化雙軸線」

今（12）日上午10時，台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，本次政見會12名候選人全部參加，同時也是史上最多人的一次。本次「三腳督」成為選戰關注焦點，無黨籍黃珊珊下午率先發表，重申用能力超越藍綠，承接柯文哲「東西區門戶計畫」，延伸打造南北廊帶，「首都進化雙軸線」。

黃珊珊：從體制內改變社會

黃珊珊表示，他連任6屆市議員，共有24年政治歷練，最有經驗。

他說：「從15歲到台北讀高中，到大學都是一個人居住，能夠同理北漂學子。」強調獨立自主的個性。其中，求學過程中經過「威權走向民主的重要時刻」，碰上野百合學運啟蒙，成為他關注公共事務的起點。

當時，台大法律教授黃茂榮（前大法官）藉由野百合學運，告訴黃珊珊要從體制內改革的看法，於是才點燃他從體制改革的火種，之後奮發考上律師，任職後在法律服務時，又看到弱勢的人民，興趣參政念頭，此後當選台北市市議員，開啟漫長政治之途。

3年前，台北市市場柯文哲邀請他至市政，不到3個月就遇到疫情，他擔任北市防疫指揮官，面對和以往不同挑戰。黃珊珊強調：「我能夠讓台北各局處能夠溝通協調，我有潛力也有能力，」在疫情中，成功找到對的人做，也對到事情，才成功穩住台北市疫情。

大打政績牌：違建爭議委員會、攤販精進計畫

黃珊珊細數政績並說明，民意代表是監督，行政官是操作和執行，他則二者兼具。黃珊珊強調，他擔任議員時發現2件事：首先是違章建築，這是陳年的結構性問題，形成民眾、官員和民意代表的3方角力。

黃珊珊解釋，要解決違章建築要「公開透明」，於是成立違建爭議委員會。

他說：「這個委員會要實際解決問題，如何保障沒有弊端，所有紀錄就是要公開透明，到了現在本來『數百件協調會』已經下降至『個位數』。」

其次，違規攤販問題，過去「只要站在馬路上都是違法的」，黃珊珊說：「貓捉老鼠的戲碼上演了30年以上。」隨著警察開單加劇，也對攤販造成傷害。

黃珊珊提出「攤販精進計畫」，徹底改善情況，由於攤販全面納管，最後街道越來越整齊，甚至車輛也可以通過，每個攤販都有身份，真正解決貓抓老鼠的戲碼。

最後，他提北市抗疫過程，去（2021）年5月，黃珊珊臨危授命，只在6個小時內就設好快篩站，此後，還擘劃防疫旅館，防疫車隊、車來速等設施，穩住台北市即將要爆發的疫情。

台北市30年房子超過70%，都更迫在眉睫

「都市更新」是台北市迫在眉睫的難題，早期容積率管制尚未上路，許多建物就大量興建，成為台北的的危機。黃珊珊示警，30年房子超過70%，包含海砂屋，更多是結構安全有問題的房子。

黃珊珊以網路影片佐證，他有能力做好都市更新。

他說：「有一個水源水源二、三期拿一個牌子支持就是黃珊珊」。未來，他將運用新法規容積率，從根本上解決建物老舊問題。

至於未來台北市的願景，黃珊珊指出，未來第一殯儀館將會消失，還有社子島開發一定會在10年進行很快速進行；接著是雙子星案於昨（11）日已經動工，也將帶領台北西區翻轉。

黃珊珊說，若中央不卡關，大巨蛋也將會是台灣最大室內運動場，此後陸續北美二館的興建，還有5大市場改建，乃至於關渡平原、2038亞洲運會和捷運環狀線，都將在他手上完成。

黃珊珊重申：「用能力超越藍綠，成為即戰力」

黃珊珊承接柯文哲路線，向市民喊話：「還了572億建設沒有減少，只要不貪污，不浪費，可以還債還可以8年零舉債，有候選人想要撒幣花錢，甚至有些人想要把台灣拉回到8年以前，我們要走回頭路嗎？」

未來黃珊珊，延續柯市府的東、西區門戶計畫，要打造南北軸帶，往北到關渡，沿著捷運線、河岸打造發展軸線，往南到景美文山，建設「南方公園」。

最後，黃珊珊重申：「他有司法、行政和立法的歷練，只有我可以無縫接軌直接上工，我是職業婦女也是單親媽媽，我有能力也耐心，要用能力超越藍綠。」

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核稿編輯：翁世航