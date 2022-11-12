台北市長政見發表會：陳時中批蔣打黃，強調多年公部門政績打造「世界、宜居和幸福」的台北

今（12）日上午10時，台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，本次政見會12名候選人全部參加，同時也是史上最多人的一次。本次「三腳督」成為選戰關注焦點，民進黨籍候選人陳時中，於會中「批蔣打黃」，細數多年公部門政績，強調要打造世界、宜居和幸福的台北市。

陳時中受到謝長廷賞識，踏入公部門

陳時中過去只是一位牙醫生，對公共事務有興趣，但僅於民間盡心盡力，直到前行政院長謝長廷邀請他擔任衛生署副署長，才踏入政壇。陳時中提及，當時謝長廷曾說：「到公部門為自己的理想奮鬥，你敢做嗎、你想做嗎，你做得好嗎？」。

他幾經思考後才踏入公部門。此後，陳時中受總統蔡英文看重，推動包含：二代健保改革，C肝納入健保，長照2.0、不孕症補助、育兒津貼和托育等政策。他說：「我在『全人的政策』上做了很多，」他當時給自己勉勵，人在公部門好修行。

陳時中強調，歷經900多天、500場記者，相當辛苦，直到疫情趨緩後，才回頭看到台北市有一些停頓。他認為台北市首都，有最豐富資源，卻沒有相應的成果非常可惜。

他談到：「一開始參與選舉心中是矛盾的。」衡量後決定相信現在的疫情指揮中心團隊，再加上疫情也要收斂，藥物順暢且齊備，才決定可以做更多的事情（參選台北市長選舉）。

陳時中政見會上批蔣打黃

陳時中強調，參與選舉後，才發現黑暗面，不斷被攻擊防疫成績，這是不對的，不應該抹煞這些年醫護的努力。他呼籲，兩位對手別往裡死打，「選舉要有人性」。

陳時中強調，蔣萬安提的政見不多，也不切實際，尤其是矽谷社會住宅的想法，更不符合台灣現況，還有過去的長照相關看法亦不確實。此後，陳時中再列舉蔣萬安，包含深蹲換車票、預約公車和綠能等政策。陳時中直言：「蔣萬安相當不認真。」

至於黃珊珊，他說，好的政策會延續，但是對於黃珊珊一直標榜的「即戰力」不以為然。他說既然是即戰力又和智商157的人（柯文哲）一起，為什麼該做的政策沒有做好，包含：都市更新、社會住宅通通不達標。

陳時中政策三大方向：世界、宜居和幸福

陳時中在政見會上強調：「用政見直球對決」，政策三個方向，分別是世界台北、宜居台北和幸福台北。

首先，世界的台北，他要成立國際事務局，發展會展經濟，推動城市外交，還要招商引資活絡經濟，同時，一次將觀光合起來。至於移居，陳時中說明，過去20年，台北市都更目標不清不楚，像是整宅、海砂屋和危老建築等，都沒有做好，他承諾上任後，拚速度加快核定和推動。

陳時中說，未來都更中心人力要補1倍，審議要更完整，此後再建立「預審制度」，通過後才送審議委員會；台北市交通部分，充分發揮市長協調能力，克服近年台北北環、南環等公共建設物料高漲問題，預計8年內要讓東環線通車、西東線積極規劃，還要讓Ubike 2.0擴大，打造台北完善路網。

陳時中指出，未來打造「北北基桃生活圈」，推出首都交通月票1200。他說如果範圍大又更方便，民眾意願就會高，北北基桃一千萬消費人口，可以讓經濟規模擴大，達成城市間的區域治理。

至於幸福台北，要讓老年人幸福，陳時中強調「一定會發敬老金」，讓長輩口袋有錢還受人尊重，並推動公共設施電動電梯，要讓長輩「行得安全」，還有年輕人也要照顧，推出5.7萬戶社會住宅，目標是達成總數6%。

陳時中：讓台北市脫離施政滿意度「末段班」

少子化是國安問題，陳時中提出爸爸要一起照養的想法，臨托也要加強。他說未來上任後，坐月子拉高補助達3萬6；小孩托育增加1000個公共化托育的名額，再推動公司協力的在校安親。

陳時中還說，毛小孩也是重要的政策重點，這其中包含：生命教育、動物收容追蹤到長照，以及終養不棄養等都要落實，未來成立全台第一座寵物活水公園，讓飼主和毛小孩盡情玩水。

「如果你厭倦了政治的鬥爭，厭倦市長無心市政，如過你厭倦市長把市民當做往上爬的工具，請大家給我一個機會，」陳時中還強調：「如果你覺得大巨蛋，停工自己會長大很奇怪，如果你也討厭說一套做一套的政治人物，請投給我，我當市長會讓台北脫離施政滿意的末段班。」

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核稿編輯：翁世航