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    2022/11/12,
    政治

    台北市長政見發表會：蔣萬安談用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲的說：I am from Taipei

    台北市長政見發表會：蔣萬安談用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲的說：I am from Taipei
    臺北市選舉委員會

    我們想讓你知道的是

    今（12）日台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，國民黨籍候選人蔣萬安，要用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲說：「I am from Taipei」。

    今（12）日上午10時，台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，本次政見會12名候選人全部參加，同時也是史上最多人的一次。本次「三腳督」成為選戰關注焦點，國民黨籍候選人蔣萬安，於會中回應聯電榮譽董事長曹興誠質疑，並指出：「英雄不怕出身低，態度決定高度」，要用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲說：「I am from Taipei」。

    蔣萬安回應曹興誠：「英雄不怕出身低，態度決定高度」

    蔣萬安強調，自己過去在矽谷最大的法律事務所工作，參與大型企業併購案，還創立自己的法律事務所，證明自己有國際經驗。

    他提到，當時2006至2013是矽谷最輝煌的年代，在律師事務所期間，辦公室附近的同事，或接觸的創業家，可能成為下一個谷歌（Google）；此外，他協助新創撰寫合約條文，甚至參與併購，其中就有代表性的案子——ebay併購案，最終成果非常成功。

    針對日前，聯電榮譽董事長曹興誠質疑蔣萬安的矽谷律師能力，蔣萬安則回應指出，自己並非主要負責的律師，並強調每一個角色要被尊重，「英雄不怕出身低，態度決定高度。」

    「夢想在美，如果不是種在自己家鄉，那我永遠是一個失根的花。」蔣萬安說，他跟大家一樣因為愛著台北，希望這座城市有所改變，城市不是往壞的方向改變，是要往好的方向。

    他強調，自己於矽谷學到包容或接納不同差異，珍惜各種人才並給予機會鼓勵嘗試不怕失敗。

    蔣萬安說，這些年疫情期間，政府並沒有把人民照顧好，包含3+11沒有會議記錄、黑心快篩流入市面，一間小吃店標到16億的快篩標案，防疫政策荒腔走板，代價就是全民陪同受苦。

    蔣萬安列點回擊對手陳時中，拋出多項政策

    競爭對手陳時中批評認為，蔣萬安在衛環委員會多年卻仍搞不清楚政策。

    蔣萬安正面回擊：第一點，陳時中認為聯醫無法提供獨立長照空間，蔣萬安強調仁愛、忠孝、陽明院區都有獨立空間，可以符合法規要求，聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，可以依規範申請。

    第二，聯醫是台北特有的醫療資源，不要讓市民苦等長照床2至3年，就要適度的法規鬆綁，且鼓勵私人機構加入，公私協力一起達成增設更多長照床的目標；

    第三，陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念。蔣萬安回擊指出，增加公衛補助款作為配套，是為了激勵基層醫護的士氣，也希望在不擴大市聯醫負擔下，擴充長照人力。

    至於外界關心的台北「都市更新」。蔣萬安說將以專案方式、增加預算解決人力問題，加快推動速度，還要用青銀換居，創造誘因讓空屋進入市場，年輕人可以住到更好的房子。

    蔣萬安還說，台北市有潛力成為全台灣對動物最友善的城市，未來將建立動物友善醫療體制、推動狗狗公園、強化寵物友善公車、捷運。

    少子化議題，蔣萬安則認為，過去立法院時，積極推動不孕症擴大補助，因為有了生殖醫學的幫助，女性可以不用再被「醫學定義上的最佳生育年齡」所限制，讓更多年輕人敢生。

    蔣萬安要讓民眾大聲且驕傲的說：「I am from Taipei」

    未來，蔣萬安強調，成為台北市長，將以催生、助養、好住為主軸，日後只要是台北市的準媽媽懷孕，都可以安心的搭免費計程車去做產檢，每一胎生育獎勵金從「四萬起跳」，公托免付費、私托補助增加，第2胎以上並且符合資格的家庭，優先入住社會住宅，租金打8折。

    蔣萬安最後表示，自己曾拜訪許多資深地方首長。其中，黃大洲前市長給予的期許，讓他印象最為深刻。黃大洲說，很多市長都說很多但是都沒有行動，並期許蔣萬安要做一個有決心與行動力的領導者。

    蔣萬安向市民保證，自己有決心和毅力，自己提出的四大發展，用對家人的愛與責任擴大到市民。台北要走向世界，無論是東京、首爾、紐約還是曼谷等，當別人問我們來自哪個城市，我都會大聲且驕傲的說：「I am from Taipei。」

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    核稿編輯：翁世航


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