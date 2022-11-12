台北市長政見發表會：蔣萬安談用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲的說：I am from Taipei
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今（12）日台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，國民黨籍候選人蔣萬安，要用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲說：「I am from Taipei」。
今（12）日上午10時，台北市第8屆首場市長選舉公辦政見發表會登場，本次政見會12名候選人全部參加，同時也是史上最多人的一次。本次「三腳督」成為選戰關注焦點，國民黨籍候選人蔣萬安，於會中回應聯電榮譽董事長曹興誠質疑，並指出：「英雄不怕出身低，態度決定高度」，要用矽谷經驗走向國際，讓市民大聲且驕傲說：「I am from Taipei」。
蔣萬安回應曹興誠：「英雄不怕出身低，態度決定高度」
蔣萬安強調，自己過去在矽谷最大的法律事務所工作，參與大型企業併購案，還創立自己的法律事務所，證明自己有國際經驗。
他提到，當時2006至2013是矽谷最輝煌的年代，在律師事務所期間，辦公室附近的同事，或接觸的創業家，可能成為下一個谷歌（Google）；此外，他協助新創撰寫合約條文，甚至參與併購，其中就有代表性的案子——ebay併購案，最終成果非常成功。
針對日前，聯電榮譽董事長曹興誠質疑蔣萬安的矽谷律師能力，蔣萬安則回應指出，自己並非主要負責的律師，並強調每一個角色要被尊重，「英雄不怕出身低，態度決定高度。」
「夢想在美，如果不是種在自己家鄉，那我永遠是一個失根的花。」蔣萬安說，他跟大家一樣因為愛著台北，希望這座城市有所改變，城市不是往壞的方向改變，是要往好的方向。
他強調，自己於矽谷學到包容或接納不同差異，珍惜各種人才並給予機會鼓勵嘗試不怕失敗。
蔣萬安說，這些年疫情期間，政府並沒有把人民照顧好，包含3+11沒有會議記錄、黑心快篩流入市面，一間小吃店標到16億的快篩標案，防疫政策荒腔走板，代價就是全民陪同受苦。
蔣萬安列點回擊對手陳時中，拋出多項政策
競爭對手陳時中批評認為，蔣萬安在衛環委員會多年卻仍搞不清楚政策。
蔣萬安正面回擊：第一點，陳時中認為聯醫無法提供獨立長照空間，蔣萬安強調仁愛、忠孝、陽明院區都有獨立空間，可以符合法規要求，聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，可以依規範申請。
第二，聯醫是台北特有的醫療資源，不要讓市民苦等長照床2至3年，就要適度的法規鬆綁，且鼓勵私人機構加入，公私協力一起達成增設更多長照床的目標；
第三，陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念。蔣萬安回擊指出，增加公衛補助款作為配套，是為了激勵基層醫護的士氣，也希望在不擴大市聯醫負擔下，擴充長照人力。
至於外界關心的台北「都市更新」。蔣萬安說將以專案方式、增加預算解決人力問題，加快推動速度，還要用青銀換居，創造誘因讓空屋進入市場，年輕人可以住到更好的房子。
蔣萬安還說，台北市有潛力成為全台灣對動物最友善的城市，未來將建立動物友善醫療體制、推動狗狗公園、強化寵物友善公車、捷運。
少子化議題，蔣萬安則認為，過去立法院時，積極推動不孕症擴大補助，因為有了生殖醫學的幫助，女性可以不用再被「醫學定義上的最佳生育年齡」所限制，讓更多年輕人敢生。
蔣萬安要讓民眾大聲且驕傲的說：「I am from Taipei」
未來，蔣萬安強調，成為台北市長，將以催生、助養、好住為主軸，日後只要是台北市的準媽媽懷孕，都可以安心的搭免費計程車去做產檢，每一胎生育獎勵金從「四萬起跳」，公托免付費、私托補助增加，第2胎以上並且符合資格的家庭，優先入住社會住宅，租金打8折。
蔣萬安最後表示，自己曾拜訪許多資深地方首長。其中，黃大洲前市長給予的期許，讓他印象最為深刻。黃大洲說，很多市長都說很多但是都沒有行動，並期許蔣萬安要做一個有決心與行動力的領導者。
蔣萬安向市民保證，自己有決心和毅力，自己提出的四大發展，用對家人的愛與責任擴大到市民。台北要走向世界，無論是東京、首爾、紐約還是曼谷等，當別人問我們來自哪個城市，我都會大聲且驕傲的說：「I am from Taipei。」
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核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
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原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！