【東南亞週報】東協峰會聚焦緬甸議題｜普亭是否出席峇里島G20峰會成焦點｜馬國大選19日登場
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面對國際批評聲浪，緬甸選擇缺席區域重要會議。此次峰會，緬軍拒絕派出非政治代表出席。除了緬甸和即將舉行大選的馬來西亞，另外8個東協成員國領導人都已飛抵金邊。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂
南洋誌東南亞週報第196期，為讀者挑選2022年11月5日至11月11日期間，有關緬甸、柬埔寨、印尼、馬來西亞、越南與新加坡的六則東協區域大事。
緬甸｜東協峰會金邊登場 聚焦緬甸議題
第40和41屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）和系列會議11月10日於柬埔寨首都金邊正式登場，本屆峰會主題訂為「東協：共同應對挑戰（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）」。分析人士認為，各國領袖會就區域和國際局勢交換意見，並就緬甸危機商討對策。
東協外長上月27日召開特別會議，對緬甸境內暴力衝突不斷升級和「五點共識」未有進展表示失望，並同意定下落實「五點共識」的具體時間表。西方國家則是紛紛宣布對緬甸軍政府實施新制裁。歐盟11月8日對緬甸19名高級官員和武裝部隊將領實施制裁，禁止他們在歐洲旅行。目前，緬甸共有84人和11個實體（如機構、公司或組織）受到歐盟制裁。美國方面則是在8日對一名涉嫌代表緬甸軍政府促成武器交易和採購的軍火商及其公司實施制裁。
面對國際批評聲浪，緬甸選擇缺席區域重要會議。此次峰會，緬軍拒絕派出非政治代表出席。除了緬甸和即將舉行大選的馬來西亞，另外8個東協成員國領導人都已飛抵金邊，馬國前國會下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）將以特使身份出席峰會。另外，美國總統拜登也已確定親自出席東協-美國峰會和東亞峰會，中國國務院總理李克強也已抵達金邊，預料將在東亞峰會上與拜登碰面。在美中緊張局勢升溫的背景下，兩國高層領袖親自出席東協系列峰會，也成為媒體焦點。
（第40和41屆東南亞國家協會高峰會和系列會議11月10日於柬埔寨金邊正式登場。）
柬埔寨｜拜登出席東協峰會 2017年後美總統再次參與
為期4天的東協峰會包括第25屆東協－中國峰會、第10屆東協－美國峰會，以及第17屆東亞峰會等。美國總統拜登亦將親自出席此次東協峰會，是2017年後美國總統再次參與該會議。美方資深官員表示，拜登將利用出席東協峰會機會，談及美國對南海基於規則的國際秩序承諾，以及包括台海在內的區域和平穩定重要性。白宮早於10月底就對外公布拜登出席峰會的計畫，重申美國對東南亞和東協中心性的長久承諾。
如前所述，緬甸內部的軍事衝突與民主化問題將會是此次峰會最受關注的議題。不過，東協峰會預計也將關注南海主權爭議、台海穩定性、疫後復甦、氣候變遷等議題。
至於俄烏戰爭，東協國家預期將避開在該議題中偏向任何一方，俄烏雙方皆有代表出席峰會。烏克蘭總統澤倫斯基原計劃在此次峰會上，以錄影的形式發聲明，但因東協成員國無法取得共識而遭取消。不過，烏克蘭在此次峰會上正式簽署《東南亞友好合作條約》，強化其與東協之間的合作關係。
（東協各國領袖及代表。）
印尼｜G20下週峇里島登場 普亭出席與否成焦點
印尼今年為G20輪值主席國，G20峰會將於11月15至16日在峇里島舉行。總統佐科威本週表示有「強烈預感」俄羅斯總統普亭將不會親自出席，不排除會透過視訊方式與會。
佐科威在近期接受金融時報訪談中表示，對G20峰會因為地緣政治、國際緊張局勢蒙上陰影而感到憂心，他認為峰會是關於經濟與發展的討論，不應是一個政治性的論壇。他透露在上週與俄羅斯總統普亭通話後，有「強烈預感」普亭不會親自出席，但不排除以視訊方式與會，或派高層級官員代表出席。
自烏俄戰爭爆發後，烏克蘭及西方國家曾要求印尼將俄羅斯排除在G20峰會參與之列，但印尼並未接受，認為峰會應維持中立立場。佐科威曾於7月出訪烏克蘭和俄羅斯，並邀請兩國總統出席G20峰會。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前則表示，若普亭出席，他將不會出席。烏方發言人也於本週指出，澤倫斯基也不排除以視訊方式與會。除了烏俄兩國領導人的與會情況外，中國國家主席習近平、美國總統拜登將親自出席也成為峰會焦點。
至於國內經濟與發展方面，佐科威表示預計在峰會期間吸引已開發國家對印尼的投資，投資範圍從基礎建設、建設新首都到碳交易，目標吸引890億美金的外資。
馬來西亞｜選舉進入白熱化階段 霹靂州成首相候選人必爭之地
馬來西亞將在11月19日舉行第15屆全國大選，而隨著11月5日提名日的結束，各選區之參選者已有定案，選舉進入白熱化階段。在各政黨完成提名程序之後，霹靂州（Perak）成為引人注目的選區，除了其議席數量高之外，兩大陣營之首相候選人也將在此地競選。
曾在2018年全國大選中勝出的希望聯盟（Pakatan Harapan），此次以安華（Anwar Ibrahim）為其首相候選人。安華將在打捫（Tambun）選區，挑戰守土的國民聯盟（Perikatan Nasional）暨土團黨（Bersatu）署理主席阿末法依沙（Ahmad Faizal），同時與國民陣線（Barisan Nasional）代表阿米魯丁（Aminuddin Md Hanafiah），以及鬥士黨（Pejuang）代表阿都拉欣（Abdul Rahim Tahir），上演一場四角戰。
另一值得關注的候選人為巫統（UMNO）現任主席扎希（Zahid Hamidi）。他希望能保住原任選區，即霹靂州的峇眼拿督（Bagan Datuk）。值得一提的是，他曾擔任大馬副首相，如國陣勝選，可能成為首相的人選之一。不過現任首相依斯邁（Ismail Yaakob）強調國陣已有共識，將在勝選後推他本人為首相。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。