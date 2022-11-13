【東南亞週報】東協峰會聚焦緬甸議題｜普亭是否出席峇里島G20峰會成焦點｜馬國大選19日登場

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂

南洋誌東南亞週報第196期，為讀者挑選2022年11月5日至11月11日期間，有關緬甸、柬埔寨、印尼、馬來西亞、越南與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜東協峰會金邊登場 聚焦緬甸議題

第40和41屆東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）和系列會議11月10日於柬埔寨首都金邊正式登場，本屆峰會主題訂為「東協：共同應對挑戰（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）」。分析人士認為，各國領袖會就區域和國際局勢交換意見，並就緬甸危機商討對策。

東協外長上月27日召開特別會議，對緬甸境內暴力衝突不斷升級和「五點共識」未有進展表示失望，並同意定下落實「五點共識」的具體時間表。西方國家則是紛紛宣布對緬甸軍政府實施新制裁。歐盟11月8日對緬甸19名高級官員和武裝部隊將領實施制裁，禁止他們在歐洲旅行。目前，緬甸共有84人和11個實體（如機構、公司或組織）受到歐盟制裁。美國方面則是在8日對一名涉嫌代表緬甸軍政府促成武器交易和採購的軍火商及其公司實施制裁。

面對國際批評聲浪，緬甸選擇缺席區域重要會議。此次峰會，緬軍拒絕派出非政治代表出席。除了緬甸和即將舉行大選的馬來西亞，另外8個東協成員國領導人都已飛抵金邊，馬國前國會下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）將以特使身份出席峰會。另外，美國總統拜登也已確定親自出席東協-美國峰會和東亞峰會，中國國務院總理李克強也已抵達金邊，預料將在東亞峰會上與拜登碰面。在美中緊張局勢升溫的背景下，兩國高層領袖親自出席東協系列峰會，也成為媒體焦點。

（第40和41屆東南亞國家協會高峰會和系列會議11月10日於柬埔寨金邊正式登場。）

ASEAN summit is officially started, meanwhile, the military junta reportedly killed at least 7 villagers, and burnt 7 houses in Ponnagyun township, Rakhine State.#WhatsHappeingInMyanmar pic.twitter.com/EuHSls5HbO — Thang Deih Tuang (@ThangDeihTuang) November 11, 2022

柬埔寨｜拜登出席東協峰會 2017年後美總統再次參與

為期4天的東協峰會包括第25屆東協－中國峰會、第10屆東協－美國峰會，以及第17屆東亞峰會等。美國總統拜登亦將親自出席此次東協峰會，是2017年後美國總統再次參與該會議。美方資深官員表示，拜登將利用出席東協峰會機會，談及美國對南海基於規則的國際秩序承諾，以及包括台海在內的區域和平穩定重要性。白宮早於10月底就對外公布拜登出席峰會的計畫，重申美國對東南亞和東協中心性的長久承諾。

如前所述，緬甸內部的軍事衝突與民主化問題將會是此次峰會最受關注的議題。不過，東協峰會預計也將關注南海主權爭議、台海穩定性、疫後復甦、氣候變遷等議題。

至於俄烏戰爭，東協國家預期將避開在該議題中偏向任何一方，俄烏雙方皆有代表出席峰會。烏克蘭總統澤倫斯基原計劃在此次峰會上，以錄影的形式發聲明，但因東協成員國無法取得共識而遭取消。不過，烏克蘭在此次峰會上正式簽署《東南亞友好合作條約》，強化其與東協之間的合作關係。

（東協各國領袖及代表。）

印尼｜G20下週峇里島登場 普亭出席與否成焦點

印尼今年為G20輪值主席國，G20峰會將於11月15至16日在峇里島舉行。總統佐科威本週表示有「強烈預感」俄羅斯總統普亭將不會親自出席，不排除會透過視訊方式與會。

佐科威在近期接受金融時報訪談中表示，對G20峰會因為地緣政治、國際緊張局勢蒙上陰影而感到憂心，他認為峰會是關於經濟與發展的討論，不應是一個政治性的論壇。他透露在上週與俄羅斯總統普亭通話後，有「強烈預感」普亭不會親自出席，但不排除以視訊方式與會，或派高層級官員代表出席。

自烏俄戰爭爆發後，烏克蘭及西方國家曾要求印尼將俄羅斯排除在G20峰會參與之列，但印尼並未接受，認為峰會應維持中立立場。佐科威曾於7月出訪烏克蘭和俄羅斯，並邀請兩國總統出席G20峰會。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前則表示，若普亭出席，他將不會出席。烏方發言人也於本週指出，澤倫斯基也不排除以視訊方式與會。除了烏俄兩國領導人的與會情況外，中國國家主席習近平、美國總統拜登將親自出席也成為峰會焦點。

至於國內經濟與發展方面，佐科威表示預計在峰會期間吸引已開發國家對印尼的投資，投資範圍從基礎建設、建設新首都到碳交易，目標吸引890億美金的外資。

馬來西亞｜選舉進入白熱化階段 霹靂州成首相候選人必爭之地

馬來西亞將在11月19日舉行第15屆全國大選，而隨著11月5日提名日的結束，各選區之參選者已有定案，選舉進入白熱化階段。在各政黨完成提名程序之後，霹靂州（Perak）成為引人注目的選區，除了其議席數量高之外，兩大陣營之首相候選人也將在此地競選。

曾在2018年全國大選中勝出的希望聯盟（Pakatan Harapan），此次以安華（Anwar Ibrahim）為其首相候選人。安華將在打捫（Tambun）選區，挑戰守土的國民聯盟（Perikatan Nasional）暨土團黨（Bersatu）署理主席阿末法依沙（Ahmad Faizal），同時與國民陣線（Barisan Nasional）代表阿米魯丁（Aminuddin Md Hanafiah），以及鬥士黨（Pejuang）代表阿都拉欣（Abdul Rahim Tahir），上演一場四角戰。

另一值得關注的候選人為巫統（UMNO）現任主席扎希（Zahid Hamidi）。他希望能保住原任選區，即霹靂州的峇眼拿督（Bagan Datuk）。值得一提的是，他曾擔任大馬副首相，如國陣勝選，可能成為首相的人選之一。不過現任首相依斯邁（Ismail Yaakob）強調國陣已有共識，將在勝選後推他本人為首相。