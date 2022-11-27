英國警方警告3D列印槍支威脅治安：這些是自動武器，是能夠連發的槍械
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雖然大部分暴力極端分子使用早已存在、經過考驗的武器，但是3D列印槍支對於那些無法得到非法槍支的人來說仍然是個選項：「我們看到極端分子總是尋求，甚至自己使用這些列印出來的槍支。」
英國警察上個月透露，他們在行動中繳獲的3D列印槍支零部件創下一次性繳獲最高記錄。
倫敦都市警察專門犯罪指揮部的警官10月7日在一處居所中發現了「疑似臨時3D列印槍支工廠」。
官員說，那顯示了「3D列印槍支持續演進突顯的威脅」。
與此同時，有關專家也一直就此類威脅發出警告。
初期版本的3D列印槍支可靠性比較差，都是單發槍支。英國國家打擊犯罪局（NCA）對BBC記者說，現在這些槍支「既可靠、也可用」。
打擊犯罪局的的馬修・波爾菲特（Matthew Perfect）是「全國槍支目標中心」的負責人，他說，最新的3D列印武器是「你肯定不想在英國街頭看到的東西」。
他說，「這些是自動武器，是能夠連發的槍支。」
波爾菲特說，目前這種3D列印的零部件只能是一隻槍的部分零件，最多佔武器構成的80-90%。
主要的金屬部件，諸如槍管，還要用傳統方法製造；這種槍支仍然需要彈藥。
因此波爾菲特相信，此類槍支仍然能夠被「正常的安檢程序」發現。
不過查找跟蹤這些槍支很難，因為它們沒有序列數字。
波爾菲特說，警察繳獲了大量3D列印槍支。從去年初開始，警察已經21次繳獲槍支，比之前一年「有顯著增加」，不過這些槍支的繳獲數量比起常規武器仍然很少。
波爾菲特說，新冠疫情期間跨境走私槍支十分困難，可能是犯罪者利用3D列印機製造槍支的原因。
布萊頓大學的犯罪學和公共政策教授彼得・斯克爾斯（Peter Squires）說，上述威脅有可能進一步增大。
他對BBC記者說，「事情發展變化很快」，而且變化的速度超出了預期。
「我當然能預料更多這種事情，因為技術是現成的⋯⋯軟體和設計從網路上就能找到。」
即使一些「塑膠類型」的槍支不那麼可靠，但仍然有威懾作用；他說，在槍支犯罪案例中，只有大約20%真正開槍。
倫敦國王大學國際激進主義研究中心的研究員拉堅・巴士拉（Rajan Basra）博士說，英國發生的事情反映了整個歐洲的趨勢。
雖然大部分暴力極端分子使用早已存在、經過考驗的武器，但是3D列印槍支對於那些無法得到非法槍支的人來說仍然是個選項。
他說，「我們看到極端分子總是尋求用3D列印的槍支，甚至自己使用這些列印出來的槍支。」
「我們在西班牙，瑞典，德國和英國幾個地點已經看到了這樣的事情。」
他說，這些案件當中大部分人都屬於極右組織，其他恐怖主義組織似乎對這種技術不感興趣。
巴士拉博士說，部分原因是在極右分子的論壇和社區討論當中有時候會有如何製造3D列印槍支的指南。
6月份，有極右翼組織的成員在謝菲爾德法庭被判罪。據透露，警察在該組織的兩名成員家中發現了沒有組裝完畢的3D列印槍支。
巴士拉博士警告說，這些武器「正進入主流」，而且已經在主流網路平台上出現。
出現了新型自動槍支，它們的威力更大，超過早期那種單發槍支的設計，增加了這類武器的吸引力。
他說，專家認為在極端分子當中，一種半自動武器受到他們的青睞，這種槍型的縮寫是FGC——用粗俗語言表達反對槍支控制的意思。
巴士拉博士說，「那種特定的槍支，按照設計，能使用沒受歐盟管制的部件。」
這種2020年春天在網絡公開的槍支附有詳細的步驟指南。它還附帶了一個100多頁的說明書和視頻，教授如何逐步完成製造過程。
國家打擊犯罪局的的馬修・波爾菲特說，這種槍支的修改版能夠「和任何可靠製造商那裏購買到的自動武器媲美」。
不過警察還是希望強調，英國的槍支犯罪相對來說並不常見，波爾菲特估計，一年約發生35起槍殺案件。
使用自動武器會受到警方加倍關注。不過犯罪者也希望用這類武器以增加對其他犯罪分子的威懾力。
因此他們需要可信的武器，而且現在3D列印槍支也有了某種盛譽，原因是它們有更好的設計，列印技術有了改進，技術一直在變化，提高。
技術演進
法國盧恩大學的彈道專家戈布拉斯（Christian Goblas）最近對「歐洲動態」網站表示，「3D金屬列印」在今後10年可能變得更加廉價，這種技術可能使自製武器更持久耐用，更可靠。
歐洲刑警組織對BBC表示，歐盟各國當局已經發現了一些製造，銷售和擁有3D列印武器和零部件的案例。
一些武器和零部件出現在非法網絡交易網站上，歐洲刑警組織說這顯示了槍支貿易和網絡犯罪已經合流。
歐洲刑警組織還注意到，雖然完全用3D列印技術製造槍支仍然具有挑戰性，但是「技術演進迅速可能導致這方面在不久的將來出現重大威脅」。
不過巴士拉博士警告說還存在另外一種風險。恐怖分子長期以來一直採用模仿手段，而且其有效性一再得到證明。他說在2016年法國尼斯恐怖攻擊後，駕車駛入人群的恐怖攻擊案件增多。
他說，如果有人使用3D列印槍支造成重大傷亡，那就會發出「3D列印槍支可行，而且有效」的信息。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
我們想讓你知道的是
當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」