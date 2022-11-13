烏克蘭南部戰線重大勝利：赫爾松市民眾喜迎烏軍歸來，俄鷹派策士暗示應處死普亭
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烏克蘭赫爾松市被收復後，烏克蘭社群媒體上到處都是歡慶的留言，紛紛將社群媒體帳號大頭貼換成西瓜圖案（赫爾松地區以西瓜聞名）。而這對俄羅斯鷹派來說是一大受挫，有「普亭大腦」之稱的策士杜金在Telegram上引述一則故事，以一位因在旱季未能召來雨水而遭剖腹的國王，暗示應將普亭處死。
烏克蘭軍隊11日收復南部城市赫爾松市（Kherson）象徵南部戰線的重大勝利，烏軍士兵進入赫爾松市獲得當地居民的熱烈歡迎。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，烏軍已奪回對赫爾松地區60多個定居點的控制。
（中央社）俄羅斯11日從赫爾松撤軍，放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後，居民歡騰迎接烏軍抵達赫爾松市中心。
《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在晚間影片演說中表示：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫爾松。」他說：「目前我方守軍在城郊，我們很快就要進去，不過特種部隊已在城裡。」
俄方表示，已讓3萬名士兵撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸，沒有留下任何軍事裝備或武器，所有俄軍渡河到東岸，沒有折損一兵一卒。但烏方形容撤退狀況混亂，俄軍脫掉制服、丟下武器，還有人在試圖逃跑時溺斃。
這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區城市。《美國全國公共電台》（NPR）報導，俄方前2次重大撤軍行動，分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區，以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。
經《路透社》查證的影片畫面顯示，數十人在赫爾松市的中央廣場歡呼，高喊勝利口號，似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。
兩名男子將一名女兵扛在肩上，將她拋向空中。一些居民披上烏克蘭國旗，還有男子喜極而泣。
烏克蘭國防情報機關表示，烏克蘭再度控制了赫爾松，並下令所有還沒離開的俄軍向進城的烏軍投降。在另一段經《路透社》查證的影片中，一名男子高喊：「榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！榮耀歸於國家！」
烏克蘭社群媒體上到處都是歡慶的留言。各企業和官方機構，從烏克蘭郵政總局（Ukrposhta）到肅貪辦公室等，紛紛將社群媒體帳號大頭貼換成西瓜圖案，因為赫爾松地區以西瓜聞名。
澤倫斯基表示，將盡快展開相關措施確保赫爾松安全，特別是清除他所謂的大量地雷。
赫爾松被收復劍指克里米亞，鷹派策士暗示處死普亭
赫爾松州是俄國總統普亭（Vladimir Putin）9月下旬聲稱併吞的烏克蘭4個州之一。當地也具有重要戰略意義，是通往克里米亞（Crimea）的陸地門戶。克里米亞是俄羅斯在2014年從烏克蘭兼併的半島，也是俄國黑海艦隊的基地所在。
普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，決定從赫爾松撤軍的是國防部；當記者詢問這對普亭來說是否顏面盡失時，培斯科夫回答「不是」。
不過赫爾松市被收復對俄羅斯鷹派來說是一大受挫。英國《鏡報》（The Mirror）報導，普亭的策士、有「普亭大腦」之稱的俄羅斯政治學家杜金（Alexander Dugin）成為第一個打破沉默的主要人物，他在Telegram上呼籲推翻俄羅斯總統普亭，甚至暗示應將他處死，但隨後已將這則貼文移除。
根據報導，杜金稱每個「真正的俄羅斯人」現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和「咬牙切齒」，因為俄軍已棄守赫爾松，若有人不為此難過，「他們就不是俄羅斯人」。他引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）在「金枝」（The Golden Bough）一書中講述的一個故事，即有一位國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。
杜金的女兒今年8月死於一場汽車炸彈攻擊，據稱原為攻擊目標的杜金本來應在同輛車上。
烏軍收復赫爾松後 俄宣布地區首府移往格尼奇斯克
俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部的赫爾松市後，俄國當局宣布烏國東南部的另個港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）是赫爾松地區的新「臨時首府」，主要行政機構皆已遷往該處。
《英國廣播公司》（BBC）報導，格尼奇斯克是亞速海（sea of Azov）港口城鎮，位置很接近俄羅斯於2014年佔領的克里米亞，距離赫爾松市很遠，面積也較赫爾松市更小。
《俄羅斯國際傳真社》（Interfax）稱，莫斯科當局已從第聶伯河（Dnipro River）西岸（即赫爾松市及周邊地區）撤離所有地區辦事處以及「雕像和歷史文物」。截至目前，已有超過11萬5000人從該地區撤離。
英國《衛報》（The Guardian）也引述莫斯科當局在赫爾松州扶植的官員佛明（Alexander Fomin）說法稱，「所有行政機關都已移往格尼奇斯克」。
烏東戰場仍激戰 澤倫斯基：頓內茨克前線有如地獄
烏克蘭總統澤倫斯基12日指控俄羅斯軍隊在撤離赫爾松前，摧毀當地的重要基礎設施；目前烏國地方當局正設法穩定赫爾松市的狀況。
《路透社》報導，儘管赫爾松市重回烏克蘭控制，但俄軍仍在其他地方發動更激烈的戰鬥。澤倫斯基說，烏國東部頓內茨克地區的戰況彷彿「地獄」一般。
澤倫斯基在演說中表示，「逃離赫爾松之前，佔領者摧毀了所有關鍵基礎設施，包括通訊、供水、暖氣、電力。」「各地（的俄軍）都有相同目標，那就是盡可能地羞辱人們。但我們會讓一切恢復正常，相信我。」
澤倫斯基還說，烏克蘭軍隊已控制赫爾松地區的60餘個定居點。他指出，「警方已採取穩定措施，赫松當局也正採取穩定措施」。另外，到目前為止，當局已清除近2000枚地雷、絆索和未爆彈。
他說，烏克蘭之所以能成功收復赫爾松等地，部分原因是頓內茨克地區抵禦了俄軍的持續攻擊。
「那裡簡直就是地獄，每天都有極其激烈的戰鬥。但我們的部隊正勇敢保衛國土，他們不僅頂住入侵者的沉重壓力，也守住了當地的重要防線。」
新聞來源
- 烏克蘭收復赫松民眾激動擁吻軍人 澤倫斯基讚歷史性一天（中央社）
- 烏軍收復赫松後 俄宣布地區首府移往格尼奇斯克（中央社）
- 澤倫斯基指控俄軍 撤離前破壞赫松關鍵基礎設施（中央社）
- Calls for President Vladimir Putin to be toppled and killed after defeat in Kherson（The Mirror）
延伸閱讀
- 俄羅斯撤軍赫爾松重挫西進野心，俄烏關鍵戰略考量一次看
- 俄羅斯宣布自赫爾松撤軍，外媒：俄軍最重大退卻之一，可能是俄烏戰爭的轉捩點
- 台灣志願軍曾聖光戰死，美媒Politico：凸顯烏克蘭對中國外交立場陷兩難
- 烏克蘭東南四州「自古以來屬於俄國」？實際上是俄羅斯鳩佔鵲巢、反客為主
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
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