烏克蘭南部戰線重大勝利：赫爾松市民眾喜迎烏軍歸來，俄鷹派策士暗示應處死普亭

烏克蘭軍隊11日收復南部城市赫爾松市（Kherson）象徵南部戰線的重大勝利，烏軍士兵進入赫爾松市獲得當地居民的熱烈歡迎。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，烏軍已奪回對赫爾松地區60多個定居點的控制。

（中央社）俄羅斯11日從赫爾松撤軍，放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後，居民歡騰迎接烏軍抵達赫爾松市中心。

《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在晚間影片演說中表示：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫爾松。」他說：「目前我方守軍在城郊，我們很快就要進去，不過特種部隊已在城裡。」

俄方表示，已讓3萬名士兵撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸，沒有留下任何軍事裝備或武器，所有俄軍渡河到東岸，沒有折損一兵一卒。但烏方形容撤退狀況混亂，俄軍脫掉制服、丟下武器，還有人在試圖逃跑時溺斃。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 赫爾松地區可見俄軍拋下的制服。

這次撤軍堪稱俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區城市。《美國全國公共電台》（NPR）報導，俄方前2次重大撤軍行動，分別是3月底撤離烏克蘭首都基輔郊區，以及5月撤離烏克蘭東北部的烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

經《路透社》查證的影片畫面顯示，數十人在赫爾松市的中央廣場歡呼，高喊勝利口號，似乎是第一批抵達現場的烏軍在人群中自拍。

Shock, Ukrainian soldiers were completely surrounded in the center of Kherson 😹🫶 pic.twitter.com/5QCiMpOuhd — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022

兩名男子將一名女兵扛在肩上，將她拋向空中。一些居民披上烏克蘭國旗，還有男子喜極而泣。

⚡️Ukrainian troops have entered Kherson.



According to videos published online, Ukrainian soldiers are in downtown Kherson. People chant “glory to the Armed Forces!”



Kherson, the only Ukrainian regional capital occupied by Russia since Feb. 24, is now officially liberated. pic.twitter.com/rhdfnDI8Pv — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 11, 2022

烏克蘭國防情報機關表示，烏克蘭再度控制了赫爾松，並下令所有還沒離開的俄軍向進城的烏軍投降。在另一段經《路透社》查證的影片中，一名男子高喊：「榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！榮耀歸於國家！」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄軍從烏克蘭赫爾松市撤退後，當地居民歡騰慶祝。

烏克蘭社群媒體上到處都是歡慶的留言。各企業和官方機構，從烏克蘭郵政總局（Ukrposhta）到肅貪辦公室等，紛紛將社群媒體帳號大頭貼換成西瓜圖案，因為赫爾松地區以西瓜聞名。

🇺🇦 " #Херсон is Ukraine!". Ukrposhta is launching this stamp today.



This is the first postage stamp dedicated to the hero city.



An envelope is also issued for the stamp, where US soldier puts a slice of watermelon with Kherson back to Ukraine and a postcard "Kherson is Ukraine" pic.twitter.com/IK5mf3tROg — 🔥sparkles🔥 (@aprilsparkles1) November 11, 2022

澤倫斯基表示，將盡快展開相關措施確保赫爾松安全，特別是清除他所謂的大量地雷。

赫爾松被收復劍指克里米亞，鷹派策士暗示處死普亭

赫爾松州是俄國總統普亭（Vladimir Putin）9月下旬聲稱併吞的烏克蘭4個州之一。當地也具有重要戰略意義，是通往克里米亞（Crimea）的陸地門戶。克里米亞是俄羅斯在2014年從烏克蘭兼併的半島，也是俄國黑海艦隊的基地所在。

Photo Credit: Google Map

普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，決定從赫爾松撤軍的是國防部；當記者詢問這對普亭來說是否顏面盡失時，培斯科夫回答「不是」。

不過赫爾松市被收復對俄羅斯鷹派來說是一大受挫。英國《鏡報》（The Mirror）報導，普亭的策士、有「普亭大腦」之稱的俄羅斯政治學家杜金（Alexander Dugin） 成為第一個打破沉默的主要人物，他在Telegram上呼籲推翻俄羅斯總統 普亭，甚至暗示應將他處死，但隨後已將這則貼文移除。 根據報導，杜金稱 每個「真正的俄羅斯人」現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和「咬牙切齒」，因為俄軍已棄守赫爾松，若有人不為此難過，「他們就不是俄羅斯人」。他引述蘇格蘭社會人類學家佛雷塞（James Frazer）在「金枝」（The Golden Bough）一書中講述的一個故事，即有一位國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。 杜金的女兒今年8月死於一場汽車炸彈攻擊，據稱原為攻擊目標的杜金本來應在同輛車上。

烏軍收復赫爾松後 俄宣布地區首府移往格尼奇斯克

俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部的赫爾松市後，俄國當局宣布烏國東南部的另個港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）是赫爾松地區的新「臨時首府」，主要行政機構皆已遷往該處。

《英國廣播公司》（BBC）報導，格尼奇斯克是亞速海（sea of Azov）港口城鎮，位置很接近俄羅斯於2014年佔領的克里米亞，距離赫爾松市很遠，面積也較赫爾松市更小。

The occupiers moved their "capital" from Kherson region to Henichesk pic.twitter.com/ftP2KxgnGv — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 12, 2022

《俄羅斯國際傳真社》（Interfax）稱，莫斯科當局已從第聶伯河（Dnipro River）西岸（即赫爾松市及周邊地區）撤離所有地區辦事處以及「雕像和歷史文物」。截至目前，已有超過11萬5000人從該地區撤離。

英國《衛報》（The Guardian）也引述莫斯科當局在赫爾松州扶植的官員佛明（Alexander Fomin）說法稱，「所有行政機關都已移往格尼奇斯克」。

烏東戰場仍激戰 澤倫斯基：頓內茨克前線有如地獄

烏克蘭總統澤倫斯基12日指控俄羅斯軍隊在撤離赫爾松前，摧毀當地的重要基礎設施；目前烏國地方當局正設法穩定赫爾松市的狀況。

《路透社》報導，儘管赫爾松市重回烏克蘭控制，但俄軍仍在其他地方發動更激烈的戰鬥。澤倫斯基說，烏國東部頓內茨克地區的戰況彷彿「地獄」一般。

澤倫斯基在演說中表示，「逃離赫爾松之前，佔領者摧毀了所有關鍵基礎設施，包括通訊、供水、暖氣、電力。」「各地（的俄軍）都有相同目標，那就是盡可能地羞辱人們。但我們會讓一切恢復正常，相信我。」

澤倫斯基還說，烏克蘭軍隊已控制赫爾松地區的60餘個定居點。他指出，「警方已採取穩定措施，赫松當局也正採取穩定措施」。另外，到目前為止，當局已清除近2000枚地雷、絆索和未爆彈。

他說，烏克蘭之所以能成功收復赫爾松等地，部分原因是頓內茨克地區抵禦了俄軍的持續攻擊。

「那裡簡直就是地獄，每天都有極其激烈的戰鬥。但我們的部隊正勇敢保衛國土，他們不僅頂住入侵者的沉重壓力，也守住了當地的重要防線。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 烏克蘭東部地區頓內茨克前線仍在激戰，照片為駐守該地區的烏克蘭砲兵。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範