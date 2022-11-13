拜登「在中國後院出招」 ？美印跟上中國腳步，與東協建立「全面戰略夥伴關係」

（中央社）東協-美國峰會11日在柬埔寨金邊召開，美國總統拜登（Joe Biden）與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在會上宣布正式啟動東協-美國全面戰略夥伴關係。此外，在12日登場的東協-印度峰會上，雙邊關係也升級為全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

網路媒體「越南快訊」（VnExpress）報導，拜登表示：「東南亞國家協會（ASEAN）是我任內印太戰略的核心。今天我們又邁出新的一步，藉由啟動美國東協全面戰略夥伴關係，開啟合作的新時代。」

拜登今年5月在華府會晤東協各國領袖，雙方當時就同意將東協與美國的關係從戰略夥伴升級為全面戰略夥伴，並承諾在11月舉行的東協-美國峰會上將雙邊關係升級。

印度也在12日與東協成為全面戰略夥伴。印度副總統譚克哈爾（Jagdeep Dhankhar）強調，東協是「印度『東進政策』（Act East Policy）的重要支柱，也是印度印太倡議的核心。」

至於中國與東協的雙邊關係比美國、印度早一步升級，雙方在去年11月22日建立全面戰略夥伴關係。

拜登拉攏東協，《BBC》：美國想在中國的後院出招

柬埔寨媒體《Fresh News》報導，第40、 41屆東協峰會（ASEAN Summit）發言人孔福（Kong Phok）表示，東協與美國建立全面戰略夥伴關係，意味著美國與東協成員國在經濟、安全、文化等多個領域進行加強合作。他並提到，東協-印度峰會就開始審查東協-印度商品貿易協定進行談判表示歡迎，這可能會增加雙邊貿易量。

《英國廣播公司》（BBC）以「美國想在中國的後院出招」（The US wants to play in China's backyard）描述拜登此行。報導指出， 中國近年來因對南海的主權聲索和軍事佈局，與東協成員國（越南和菲律賓）產生衝突； 但中國在經濟與軍事的實力，以至於很少有國家敢公開與之抗衡。 報導指出， 美國能感到安慰的是，美國在印太地區已擁有日本、南韓、澳洲等盟友，而中國不太可能在東南亞擁有如此親密的軍事盟友，因為東協部分國家依舊主張南海爭議島礁的主權，同時這些政府仍會盡可能與其他大國接觸，作為對中國的制衡。 不過報導也稱，雖然東協國家對中國的警惕似乎對美國有利，但這些國家仍認為美國是一個不可靠的合作夥伴，過於專注於人權和民主；而美國在亞洲屢屢挑戰中國也讓他們感到害怕，這些國家在超級大國的對抗中損失慘重。 美國前總統川普（Donald Trump）任內從未參與過東協峰會，分析師也不認為拜登此行會促進任何與東協的 戲劇性發展，但仍認為 美國正在恢復「正常的外交關係」，包括與東協的戰略關係升級； 華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞專案主任波林（ Greg Poling ）表示，此行是象徵性的將美國和中國放置相同的層級。 美國白宮則在12日發出聲明，美國今年已向東協提供超過8.6億美元（約新台幣267.5億元）的援助，被用於支持氣候活動、能源轉型、教育普及、強化衛生系統、安全、法治與人權等議題。聲明指出，美國與東協建立全面戰略夥伴關係後，將在健康 、交通、婦女賦權、氣候環境以及能源這五大領域上，擴大合作。

President Biden and the ASEAN leaders began a new era in cooperation with the launch of the U.S.-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership.



Learn more:

https://t.co/lbGjMGBejQ — The White House (@WhiteHouse) November 12, 2022

中國疑使用柬埔寨海軍基地，拜登傳達關切

另外，柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）動工擴建，有說法認為基地將供中國使用。白宮表示，美國總統拜登12日對柬埔寨領導人提出疑慮，強調保持行事完全透明的重要性。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國總統拜登（左）與東協輪值主席、柬埔寨總理洪森（右）對談。

《路透》報導，拜登前往金邊出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，在場邊與長期執政的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）會談。根據白宮聲明，拜登也呼籲洪森釋放因為政治因素遭起訴的活動人士，並於明年柬埔寨大選前，開放一個政治與公民空間。

在與洪森會面前，拜登對洪森針對烏克蘭戰爭的發言表示感謝，並稱他很期待軍政府統治的緬甸重回民主。

柬埔寨是今年東協主席國，東協成員國一直嘗試讓緬甸開啟和平進程。

不過拜登在開幕致詞時，一度口誤將柬埔寨（Cambodia）說成南美國家哥倫比亞（Colombia）：「很榮幸在5月份在白宮主持會議後，現在我們又回到了柬埔寨，我期待取得比現在更大的進展。我想對（洪森）總理表示感謝，感謝哥倫比亞總理作為東協輪值主席國所發揮的領導作用。」

Biden called the Prime Minister of Cambodia “the Prime Minister for Colombia"



pic.twitter.com/a8cAgvVRXb — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 12, 2022

東協發布聲明：同意東帝汶成為第11個成員國

第40、41屆東協峰會及系列會議10至13日在柬埔寨首都金邊召開，東協11日發表聯合聲明，原則上接納東帝汶加入成為東協第11個成員國。

孔福表示，東帝汶仍需要完成一些其他程序才能成為東協正式成員國，並在下一屆東協峰會上進行審批通過。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範