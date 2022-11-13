2022美國期中選舉：內華達州取得關鍵勝利，民主黨參議院過半掌握優勢

美國期中選舉8日登場，選情呈現拉鋸的參議院當地時間12日出現重大進展，在內華達州參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）勝選後，民主黨確定保住了參議院100席中的50席，加上有副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為參院議長、握有決定性的一票，民主黨可說是依然控制了參議院。

在完成幾乎全部計票後，瑪斯托以得票領先半個百分點微幅勝出，由於剩下待計的票為通訊投票，只會讓瑪斯托贏更多，因此《紐約時報》與《美聯社》認定民主黨籍現任內華達州聯邦參議員瑪斯擊敗共和黨對手賴克紹（Adam Laxalt）。

賴克紹曾支持前總統川普（Donald Trump）關於2020選舉舞弊的主張，此次選舉也獲得川普的背書，根據《紐約時報》掌握的民調，賴克紹在當地拉丁 裔選民中獲得支持 。瑪斯托在內華達取得獲勝，川普在他的社交平台「Truth Social」表示內華達州找到「各式各樣的選票」，要「偷走賴克紹的勝選」。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國總統川普10月8日為共和黨內華達州參議員候選人賴克紹站台。

在11日亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly）擊敗共和黨籍馬斯特斯（Blake Masters）、成功爭取連任後，民主黨與共和黨在參議院各自握有49席；內華達州的瑪斯托12日再以些微差距勝出，民主黨確定保住參議院100席中的50席。瑪斯托的勝利意味著民主黨人將在參議院保持些許優勢，控制50個席次，副總統賀錦麗可以在投票時打破平手僵局。

Decision Desk HQ projects Sen. Mark Kelly (D) wins re-election to the U.S. Senate in Arizona.#DecisionMade: 10:08pm EST



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而12月6日喬治亞州的決選，民主黨若能再拿下一席，將以51對49的席次取得參院絕對多數，而共和黨如果獲勝，頂多只能算是「安慰獎」。

Breaking News: Senator Catherine Cortez Masto won re-election in Nevada, ensuring Democratic control over at least one chamber of Congress. https://t.co/OJ79fG6bRt pic.twitter.com/fzqc7m8v8c — The New York Times (@nytimes) November 13, 2022

紅色浪潮未如預期，共和黨參議員：舊黨已死

美國現任參眾兩院多數黨為民主黨，改選之前，外界預測將會出現「紅色浪潮」，共和黨將奪下兩院優勢。不過這股浪潮並未如預料出現，民主黨候選人的表現超出許多分析師的預期。《BBC》指出，這是20年來民主黨期中選舉最好的表現。

美國總統拜登（Joe Biden）表示他非常高興，認為這樣的結果「反映了我們候選人的素質」。他也稱這次選舉讓共和黨人「必須決定他們自己是誰」。

一些共和黨人對這樣的結果表達不滿。共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）推文說，「 舊黨已經死了。是時候埋葬它、建立新事物了。」

The old party is dead. Time to bury it. Build something new — Josh Hawley (@HawleyMO) November 13, 2022

民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這次結果顯示 美國人宣稱「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的共和黨人鼓吹的反民主、專制、讓人不快的分裂方向說不 。他也提及，民主黨在參議院的優勢能築起一道防火牆，抵擋共和黨人在全國實行的墮胎禁令。

民主黨掌握參議院，有哪些影響？

眾議院方面，目前共和黨以211：203票領先民主黨，不過《紐約時報》指出，就算共和黨取得眾院控制權，民主黨掌控參院對總統拜登而言仍很珍貴，能讓拜登的政策不會在國會上被否決。另外當國會須通過維持聯邦政府運作的經費法案時，參院民主黨將可為行政部門護航，只是若共和黨拿到眾院，肯定會以威脅讓政府關門、潛在災難性債務違約作為與民主黨討價還價籌碼。

《中央社》報導指出，美國聯邦參議院與聯邦眾議院有很多相同的立法權力，但參院具有一些特殊權力像是准駁總統提名的最高法院大法官、下級聯邦法院法官及行政機構重要職位人選。總統提名人選須通過參議院批准才能就任。在發生彈劾總統或最高法院大法官的情況時，由參議院主持審判，全體參議員擔任陪審。

至於眾議院不同於參議院的職權則包括：有權對總統和最高法院大法官提出彈劾；所有涉及增加歲收的提案必須從眾議院產生；如在總統大選中沒有任何候選人贏得選舉人多數票，由眾議院決定總統誰當選。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範