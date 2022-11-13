2022美國期中選舉：內華達州取得關鍵勝利，民主黨參議院過半掌握優勢
我們想讓你知道的是
美國現任參眾兩院多數黨為民主黨，改選之前，外界預測將會出現「紅色浪潮」，共和黨將奪下兩院優勢。不過這股浪潮並未如預料出現，民主黨候選人的表現超出許多分析師的預期。一些共和黨人對這樣的結果表達不滿。共和黨聯邦參議員霍利推文說，「舊黨已經死了。是時候埋葬它、建立新事物了。」
美國期中選舉8日登場，選情呈現拉鋸的參議院當地時間12日出現重大進展，在內華達州參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）勝選後，民主黨確定保住了參議院100席中的50席，加上有副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為參院議長、握有決定性的一票，民主黨可說是依然控制了參議院。
在完成幾乎全部計票後，瑪斯托以得票領先半個百分點微幅勝出，由於剩下待計的票為通訊投票，只會讓瑪斯托贏更多，因此《紐約時報》與《美聯社》認定民主黨籍現任內華達州聯邦參議員瑪斯擊敗共和黨對手賴克紹（Adam Laxalt）。
賴克紹曾支持前總統川普（Donald Trump）關於2020選舉舞弊的主張，此次選舉也獲得川普的背書，根據《紐約時報》掌握的民調，賴克紹在當地拉丁裔選民中獲得支持。瑪斯托在內華達取得獲勝，川普在他的社交平台「Truth Social」表示內華達州找到「各式各樣的選票」，要「偷走賴克紹的勝選」。
在11日亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly）擊敗共和黨籍馬斯特斯（Blake Masters）、成功爭取連任後，民主黨與共和黨在參議院各自握有49席；內華達州的瑪斯托12日再以些微差距勝出，民主黨確定保住參議院100席中的50席。瑪斯托的勝利意味著民主黨人將在參議院保持些許優勢，控制50個席次，副總統賀錦麗可以在投票時打破平手僵局。
而12月6日喬治亞州的決選，民主黨若能再拿下一席，將以51對49的席次取得參院絕對多數，而共和黨如果獲勝，頂多只能算是「安慰獎」。
紅色浪潮未如預期，共和黨參議員：舊黨已死
美國現任參眾兩院多數黨為民主黨，改選之前，外界預測將會出現「紅色浪潮」，共和黨將奪下兩院優勢。不過這股浪潮並未如預料出現，民主黨候選人的表現超出許多分析師的預期。《BBC》指出，這是20年來民主黨期中選舉最好的表現。
美國總統拜登（Joe Biden）表示他非常高興，認為這樣的結果「反映了我們候選人的素質」。他也稱這次選舉讓共和黨人「必須決定他們自己是誰」。
一些共和黨人對這樣的結果表達不滿。共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）推文說，「舊黨已經死了。是時候埋葬它、建立新事物了。」
民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這次結果顯示美國人宣稱「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的共和黨人鼓吹的反民主、專制、讓人不快的分裂方向說不。他也提及，民主黨在參議院的優勢能築起一道防火牆，抵擋共和黨人在全國實行的墮胎禁令。
民主黨掌握參議院，有哪些影響？
眾議院方面，目前共和黨以211：203票領先民主黨，不過《紐約時報》指出，就算共和黨取得眾院控制權，民主黨掌控參院對總統拜登而言仍很珍貴，能讓拜登的政策不會在國會上被否決。另外當國會須通過維持聯邦政府運作的經費法案時，參院民主黨將可為行政部門護航，只是若共和黨拿到眾院，肯定會以威脅讓政府關門、潛在災難性債務違約作為與民主黨討價還價籌碼。
《中央社》報導指出，美國聯邦參議院與聯邦眾議院有很多相同的立法權力，但參院具有一些特殊權力像是准駁總統提名的最高法院大法官、下級聯邦法院法官及行政機構重要職位人選。總統提名人選須通過參議院批准才能就任。在發生彈劾總統或最高法院大法官的情況時，由參議院主持審判，全體參議員擔任陪審。
至於眾議院不同於參議院的職權則包括：有權對總統和最高法院大法官提出彈劾；所有涉及增加歲收的提案必須從眾議院產生；如在總統大選中沒有任何候選人贏得選舉人多數票，由眾議院決定總統誰當選。
新聞來源
- Democrats Hold the Senate, as Cortez Masto Ekes Out a Victory in Nevada（The New York Times）
- US midterms: Democrats retain control of Senate after key Nevada victory（BBC）
- 美國期中選舉1 / 民主黨保住參院 拜登不至完全跛腳（中央社）
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延伸閱讀
- 2022美國期中選舉：參議院是否終結「恐怖平衡」備受矚目，喬治亞、內華達及賓州成關鍵
- 2022美國期中選舉：紅色浪潮未湧現有利拜登連任，國際觀察員：假訊息充斥影響選民判斷
- 2022美國期中選舉：紅潮未現仍要參選，傳川普15日宣布再戰白宮
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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