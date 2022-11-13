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    2022/11/13,
    運動

    繼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹，台鋼獵鷹證實爭取NBA球星「甜瓜」安東尼來台

    繼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹，台鋼獵鷹證實爭取NBA球星「甜瓜」安東尼來台
    前洛杉磯湖人隊前鋒「甜瓜」安東尼。Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹認為，以往在亞洲大家的首選通常都是中國CBA，但魔獸成功登台後若能帶著好經驗回去，相信未來台灣絕對會變成國際球星的選項之一。台啤英熊總經理哈孝遠也透露，有收到NBA球員J·R·史密斯（JR Smith）、錢德勒（Tyson Chandler）的經紀人報價。

    （中央社）美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德來台加盟T1桃園雲豹，台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹今（13）日透露，球隊有與另名球星「甜瓜」安東尼接觸，且積極爭取中。

    T1聯盟桃園永豐雲豹迎來台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），近日在台灣刮起旋風，近期傳出有NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也機會登台，加盟台灣職籃球隊，引發討論。

    獵鷹今天在主場嘉藥紹宗體育館迎戰雲豹隊，談到球隊是否有規劃延攬大咖球星，劉孟竹賽前接受媒體聯訪時透露：「我們有在接觸安東尼，且會長（謝裕民）積極爭取中，他覺得對台灣籃球好的，可以被國際上看到、對台鋼獵鷹好的，他都願意做。」

    38歲安東尼擔任前鋒，生涯曾10度入選NBA全明星賽、1次得分王，曾為美國隊拿下3屆奧運金牌，NBA生涯曾效力丹佛金塊、紐約尼克、奧克拉荷馬城雷霆、休士頓火箭、波特蘭拓荒者與洛杉磯湖人，生涯場均22.5分，6.2籃板、2.7助攻。

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    Photo Credit: Reuters / 達志影像
    2022年3月27日，洛杉磯湖人隊前鋒甜瓜（左）面對紐奧良鵜鶘球員防守。

    對於「魔獸」霍華德加入雲豹隊，劉孟竹認為，對於雲豹隊戰力絕對有很大幫助，也會幫助雲豹隊吸引滿場觀眾，他坦言：「魔獸能來，自己也滿興奮的，台灣籃壇能有這樣等級的球員，也讓國際看到台灣籃球。」

    劉孟竹不僅執掌獵鷹兵符，過去也曾擔任球評，談到對「魔獸」霍華德印象，劉孟竹表示，過去霍華德在湖人隊時，隊友有太多得分能力強的球員，霍華德基本上扮演苦工型的角色，給予隊友更多禁區防守的協助。

    劉孟竹表示，霍華德來到雲豹後，可能需要幫助球隊增加勝場數，持球時間、進攻籃框機會可能會增加，屆時會再觀察與其他球隊交手狀況，調整對戰防守策略。

    魔獸霍華德搭機來台 熱情打招呼展現球星親和力
    Photo Credit: 中央社
    霍華德（Dwight Howard）10日來台，獲得大批球迷歡迎。

    《三立新聞網》報導，劉孟竹也認為，霍華德加盟雲豹後，無疑讓台灣成為未來國際球員去海外打球的選項之一，

    「以往在亞洲大家的首選通常都是中國CBA，但魔獸成功登台若又能帶著好的經驗回去，我相信這對不管是NBA或是其他國際球員來說，台灣絕對會變成一個選項」。

    另外根據《TSNA體育新聞團隊》報導，台啤英熊總經理哈孝遠也透露，霍華德加盟消息曝光後，有收到NBA球員J·R·史密斯（JR Smith）、錢德勒（Tyson Chandler）的經紀人報價。不過哈孝遠指出台啤每年都有固定預算，無法給予像霍華德超過20萬美元（約640萬新台幣）的月薪。

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    Photo Credit: Reuters / 達志影像
    前休士頓火箭隊中鋒錢德勒。

    NBA球星霍華德入主台灣職籃T1桃園永豐雲豹隊，外傳年薪超過300萬美元（約9300萬台幣），經營桃園雲豹的雲諾運動文教資本額僅7000萬台幣，如何回本？分析師指出，不僅門票周邊商品、代言邀約、企業贊助、龐大廣告等種種效益，也帶旺大股東雲豹能源股價飆漲，漲幅一度高達13%，市值激增8.5億。

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    責任編輯：黃筱歡
    核稿編輯：楊士範


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