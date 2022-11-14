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    TNL+ 2022/11/14,
    政治

    標榜「新政治」的民眾黨沒有核心思想也沒有靈魂，只有各種柯文哲元素的排列組合

    標榜「新政治」的民眾黨沒有核心思想也沒有靈魂，只有各種柯文哲元素的排列組合
    民眾黨主席、台北市長柯文哲（圖）出席「永續台灣、世代共 行」記者會資料照。Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    強人中心、父權主義、現代主義訴求、大眾口味、複製主義的基調通通為民眾黨所吸收，融合成為這個黨的政治文化。然而這種拼湊文化充滿了碎裂與投機性，看起來好像什麼都有什麼都是，但其實空無一物沒有內容，也就是我們說的沒有核心思想也沒有靈魂，只有各種柯文哲元素的排列組合；其支持者雖宣稱為「後現代政治」的體現，明眼人都知道這是左膠的呢喃與囈語。

    許多年輕人當初願意去政黨或立院當助理，多半是出自於學習的心態，因為看到不少民進黨幕僚出身的，在幾經歷練後都有機會投入民代選戰，當上議員後認真問政、服務鄉親得到好口碑後，更上一層樓擔任立委或其他公職；等有能力聘請助理提升自身問政品質，再用培養青年世代的態度，讓更多有為者亦若是的年輕朋友從中得到成長與學習。

    這就是民進黨典型政治甄拔與世代交替的過程，這個「正循環」可視為是政黨政治文化的一環，可說明為何議員或區域立委多半擁有幕僚或助理的背景，這與國民黨家族政治傳統、民眾黨挖角邏輯或網紅用人，有著天壤之別。

    從蔣家後代到地方派系，國民黨講究血緣的關係結構

    藍營延續的恩庇扈從制度的本質，也就是用人唯親或講究血緣，蔣萬安一直標榜自己的高學歷或矽谷律師抬頭，到頭來還是訴求自己和蔣家王朝的聯結，因為他自己清楚深藍就是喜歡懷古復辟這一套，這群人對於正當性的理解還停留在前現代的黨國品味。

    國民黨地方派系則是另一套政經邏輯，本來他們隱身在地方基層中，直到中二普選前後民眾才赫然發現，所謂「這塊土地的主人」的故事不只發生在顏家身上，更是複製在國民黨執政下的地方派系，這包括宜蘭林姿妙雲林張家、彰化謝蕭家族以及南投許家，內容情節如出一轍，他們皆擁有瓦斯、開礦、砂石、瀝青等特許行業，坐擁宮廟與農漁會這些綿密的社會關係網絡，最後幾乎把累積的財富放在土地的開發與經營。關鍵是，維繫這套利益的運作還是以血緣或裙帶為同心圓的關係結構。

    標榜新政治，民眾黨只是柯文哲的排列組合

    最有趣的則是民眾黨，他們標榜自己是新政治的典範，儼然就是掃平黨國與地方派系政治的遺緒而來。諷刺的是，這個黨的政治文化就是以柯文哲為中心，他個人雖然對外宣稱追求公平正義 、公開透明，但是骨子裡其實推崇的是強人統治與威權政治，這也是他動不動就把毛澤東、雍正或蔣經國掛在嘴邊的潛意識。

    柯文哲列席台北市議會並備詢
    Photo Credit: 中央社
    台北市長柯文哲 （前）出席台北市議會市政總質詢。

    在這背景下，黨內的政治文化就是那種「眾建諸侯少其力」的帝王之術。柯文哲用人全憑自己的嫡系或喜好，而且鼓勵下面的人因爭寵而鬥爭，自己再來成為仲裁協調者，這套用人邏輯結果就是親信掌握大權、內臣排除異己，和什麼新政治一點關係都擦不上邊，但是民眾黨支持者卻矢口否認且自有一套說詞。

    柯文哲執行的政經制度學理上稱之為「新傳統主義」（Neo-Traditionalism）。由於國民黨與共產黨都淵源於列寧主義式的革命政黨，因此存在組織運作上的同質性，魏昂德（Andrew Walder）就以「新傳統主義」與「組織性的依賴」描述這種「現代與前現代」的組織特性。

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