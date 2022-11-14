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    TNL+ 2022/11/14,
    軍事

    令人生畏的烏克蘭情報機構：兼具蘇聯傳統、北約技術，與以色列世界觀的情報界新星

    令人生畏的烏克蘭情報機構：兼具蘇聯傳統、北約技術，與以色列世界觀的情報界新星
    烏克蘭國安局的「 阿爾法小組 」｜Photo Credit: 烏克蘭總統府 @ CC BY 4.0

    我們想讓你知道的是

    英國觀察家亞歷山大・克拉克森（Alexander Clarkson）在推特指出，自己曾在開戰前兩周告訴一名美國記者「烏克蘭的國防部情報總局同時兼具蘇聯的傳統、北約的技術，以及以色列的世界觀，他們不達目的誓不罷休」。

    俄烏雙方正在前線激戰的同一時間，在無形的情報戰線上，俄烏雙方也激烈的交鋒。一反外界的預期，烏克蘭竟然能夠力挫令歐美情報界忌憚的俄國，讓烏克蘭情報機構越來越成為國際情報界矚目的對象。

    「普亭大腦」杜金女兒遇刺及克里米亞大橋爆破事件

    先從近期發生的兩起事件談起，首先是被稱為「普亭大腦」的俄羅斯民族主義理論家杜金的女兒達利亞（Darya Dugina）於今年8月20日因為安裝在她座車的炸彈爆炸喪生。一開始各界對於此案眾說紛紜，直到美國《紐約時報》於10月5日披露，美國情報機構認為此案是烏克蘭情報機構所為，但是原本的目標是杜金，而不是杜金的女兒。

    再者是今年10月8日上午，俄國總統普亭過完70歲生日隔日，作為俄國連結克里米亞半島的克里米亞大橋發生爆炸，嚴重受損。

    事後，俄國方面指控是烏克蘭國防部情報總局所為，至於烏克蘭方面雖然沒有公開承認，但是《烏克蘭真理報》引用烏克蘭政府匿名人士的說法，宣稱克里米亞大橋爆破事件是烏克蘭安全局所為。

    根據《烏克蘭真理報》的報導，烏克蘭安全局方面引用烏克蘭著名詩人謝夫琴科（Taras Shevchenko）的詩詞加以改編：「大橋在黎明優美的燃燒著，一隻夜鷹與安全局在克里米亞幽會」暗示自身在克里米亞大橋爆破事件的角色。

    除了上述震動國際的事件之外，從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭國防部情報總局、烏克蘭國家安全局等烏克蘭情報機構不僅挫敗俄國在資訊戰、顛覆作戰的企圖，甚至能夠反向在俄國佔領的烏東、克里米亞等地，乃至於俄國境內進行謀略戰打擊俄方士氣。

    英國觀察家亞歷山大・克拉克森（Alexander Clarkson）在推特指出，自己曾在開戰前兩周告訴一名美國記者「烏克蘭的國防部情報總局同時兼具蘇聯的傳統、北約的技術，以及以色列的世界觀，他們不達目的誓不罷休」，而他也承認他在戰前並未預期烏克蘭情報機構會表現出如此令人生畏的能力。

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