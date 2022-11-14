從台北市過去的催票率與民調，分析國民黨的天花板與民進黨翻盤的可能性
我們想讓你知道的是
雖然從過去數字來看，國民黨有著越來越低的天花板，但民進黨要在這次選舉中能夠勝出的話，可能得瞄準本來不打算投票的人、尚未決定的人，才有翻盤的可能。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
隨著台灣地方大選將至，各縣市紛紛拿出民意調查結果，一些進行預測、一些企圖操作棄保效應。其中，在最熱鬧的台北市，許多人開始討論民進黨在台北市的天花板、仇恨值、或者黃珊珊與蔣萬安之間的棄保效應等。
然而，假如攤開過去台北市的選舉結果、佐以民調來進行分析的話，可以發現過去呈現的結果是國民黨在台北市的天花板。而這天花板很可能會影響即將到來的台北市長選舉。
國民黨的催票率穩定下滑
在下面這張圖中，藍色是國民黨的歷次催票率（包含新黨與親民黨）。也就是總得票數除以總選民數，代表的是國民黨平均每次選舉能夠「催」出多少百分比的選民，在選舉日出來投給國民黨，為圖中的藍色點以及線。
相較於得票率來說，因為得票率會受到其他候選人的得票影響，因此催票率更適合作為跨年度的分析。同時，我也補上了2002年TVBS開始公布的每一次台北市長選舉的選前最後一次民調，包括上周公布、市長辯論之後的蔣萬安的民調支持度，為圖中的橘色點。
假如比較過去30年來的七次台北市長選舉，可以發現國民黨在台北市的催票率是穩定下滑的。2002年前，國民黨在整個台北市可以動員出44%的人出來力挺泛藍候選人；2006年與2010年剩下40%，而最近的兩次2014年與2018年只剩下28%。
光從數字來看，國民黨在台北市的動員能力是逐年不斷下滑。而且這其中經歷了馬英九、郝龍斌、連勝文、丁守中，各個也都是背景良好、在黨內受過長久栽培的國民黨菁英，但整體來說卻在台北市越來越難動員出國民黨的支持者出來投票。
這個結果也反映在民調上。假如攤開過去五次TVBS選前最後一波民調，可以看到國民黨候選人從過去超過五成的稱霸、到近幾年都只剩下不到四成的支持度，包括目前蔣萬安的35%。
使用民意調查的好處，在於民意調查也包括了那些不確定、不會投的人，在概念上是跟催票率類似的，因此適合拿出來跟催票率比。在過去五次的選舉中，TVBS民調中的國民黨候選人支持度都比最後的催票率高很多，所以整條橘線都在藍線之上，代表TVBS民調會系統性高估最後國民黨催出來投給國民黨候選人的台北市民比例。
假如根據目前TVBS的結果，（但是過去四次台北市長選舉，國民黨候選人都會在最後一次民調中再增加正好3%的支持度），假設蔣萬安假如選前最後一次的民調支持度大概是38%的話，配上國民黨支持者逐年下滑的傾向，由圖中的數字簡單線性估計，大概最後也是催出如29%左右的催票率。
這個數字可能會受到棄保的改變嗎？至少在2018年的選舉中，由民調資料來看，棄保效應並不明顯，因為各候選人支持者之間對其他候選人的滿意度都太低，因此不管輸贏都不會轉投票。因此即使是現在黃珊珊的支持者，也可能會為了要幫柯文哲或黃珊珊爭一口氣，而拒絕轉投票給蔣萬安。
這回投票率可能為63%
在估計國民黨能催出29%的票之後，剩下就是這次的投票率會有多高。過去TVBS的問卷中，選民都會高估投票率，許多人嘴巴上說會投、但最後沒有投出來。可是最近兩次的台北市長選舉，TVBS的投票率估計都是準確的：
2014年有70%在民調中說確定會去投，而最後投票率70.4%；2018年有66%說確定會去投，最後投票率也是66%。在這個假設之下，最近這一次民調中的確定會去投的比例為63%，因此TVBS對外公布的報告也是估計投票率63%，我覺得這是一個可以參考的數字。
假如投票率63%、而國民黨能拿到其中的29%，那就只剩下34%的選票給陳時中與黃珊珊去分了。TVBS過去有低估民進黨的催票率嗎？很難講。2002年，民進黨候選人支持度21%、最後催出了25%的票；2006年同樣21%的支持度催出了26%的票；但是2010年蘇貞昌39%民調數字只催出31%的選民、2014年柯文哲44%民調催出42%的票、2018姚文智12%民調催出了12%的票，而柯39%民調催出了28%的票。
從這些數字來看，過去民進黨在台北市的催票率跟TVBS民調的數字是差距不大的（但得票率就會有差距，因為取決於對手得票數多少）。用這個方法推算目前陳時中在TVBS民調中獲得26%的支持度，那最後能夠催出來的票大概也是26%或小於這個數字。
假如是最大值的26%，那就跟目前蔣萬安的29%仍有3%的台北選民差距（換算成得票率差距就是4%），但是國民黨可能受限於國民黨支持者在台北逐年下滑而更低，同時陳時中也可能因為黃珊珊與其他候選人的分票而更低。
因此雖然從過去數字來看，國民黨有著越來越低的天花板，但民進黨要在這次選舉中能夠勝出的話，可能得瞄準本來不打算投票的人（從目前民調來看，這種人這次特別多，過去四次投票率分別為65%、70%、70%、66%，而目前預測是63%）、尚未決定的人（TVBS中顯示有18%，也是過去幾次比起來較多的），才有翻盤的可能。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。