未來10年如何「競贏」中國？全面解析美國《國家安全戰略》與《國家防衛戰略》

文:Taiwanthinktank2017

美國在10月先後提出兩大國家安全相關戰略

美國在10月12日與10月27日先後推出《國家安全戰略》(National Security Strategy)與《國家防衛戰略》(National Defense Strategy)。其國家防衛戰略推出時也一併將《核武態勢評估》(Nuclear Posture Review)與《飛彈防禦檢討》(Missile Defense Review)一起推出。

如果連同今年2月中已提出的《印太戰略》(Indo-Pacific Strategy),以及5月底推出的《對中戰略》(Strategic Approach toward the People’s Republic of China),拜登政府的主要國安戰略基本上已大致宣示完成。我們因此大概可以知道拜登政府是如何看待現在的國際情勢、威脅認知、以及美國對此可能的應對態度。

侵烏戰爭導致對兩大戰略的重寫

拜登政府的國安戰略是在就任後22個月才提出,可以說是後冷戰時代最晚提出者,即便當時經歷九一一事件的小布希政府,國安戰略也是在隔年9月提出,比拜登政府還早上一個月。而拜登政府的國防戰略則在今年4月向國會領袖提出其機密版後,過了八個月才對外提出公開版,時間的遞延也非常罕見。

這是因為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭,導致原先計畫在春天提出的國安戰略被迫改寫,並特別從外界另找一位學者學進行協助。同樣的,4月提出的國防戰略機密版後,隨著侵烏戰爭的發展及其對美國軍力態勢與應戰能力的衝擊,國防戰略也同樣出現改寫過程。

雖然美國政府對外界說其改寫的幅度不大,但俄烏戰爭的確出現國防戰略重新檢討的作為與延遲了戰略的提出時間。有趣的是,當時擔心俄烏戰爭可能導致對印太戰略的改寫而提早對外公布印太戰略,但俄烏戰爭對國安戰略與國防戰略的影響則是使其延緩推出,從這點也可以看出美國內部是如何看待俄烏戰爭與國安戰略的關係。

雖然有外界懷疑這兩大戰略的提出時間是否針對中共的二十大,畢竟其提出時間與中共二十大的開始與結束時間非常接近,但這更像是巧合而非特意為之。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

未因侵烏戰爭而降低中國威脅程度

就這兩個戰略來說,基本上是否定了過去基於全球化的諸多國際行為假設,更重視地緣戰略對抗,即便支配過去20年注意力的恐怖主義並未完全消失。除此以外,兩個戰略也都很明顯的將中國視為首要且是步步進逼的威脅(pacing threat),俄羅斯則是個能力大幅限縮,但有能力在短期造成嚴重問題(acute threat)的區域威脅。

這兩戰略也都提到未來10年是關鍵,是美國如何「競贏」(out-compete)中國的關鍵時間點。為此美國必須積極投資自身,與盟友展更廣泛的合作,並與中國展開負責任的競爭。

與2018川普時代的國防戰略相比,當時國防戰略還提到可與中國合作,但這次的國防戰略則把更多重點放在與中國的競爭上。而2018的戰略也提到俄羅斯有意改變現狀,可是沒有將中俄的能力與影響範圍進行區分,但2022的國防戰略則進一步認為俄羅斯能力(因侵烏戰爭)已大幅弱化,無法如同中國對美國形成威脅的程度。

親美國政府的智庫學界對於中俄兩國是這麼說的,中國像是長期的氣候變遷,影響會是根本性與長期性的,而俄羅斯則像是短期的風暴,時間短但具破壞力。

從這個角度也可以發現美國並未因俄羅斯侵烏戰爭與對此展開的改寫,改變了對中國威脅的認知。相反的,因為俄羅斯侵烏導致其國力衰竭,使得拜登政府更著重應對中國威脅。

而這兩戰略也讓我們發現,美中競爭就是個長期性與本質性的發展,所謂美中妥協的可能性並不高。台灣如有人還在認為可以在美中之間遊走兩邊並認為這是聰明的做法,可能要好好看看美國提出的這兩大戰略,以及這次習近平在中共二十大提出的政治報告了。

中國不僅是國際威脅,還對美國國內產生威脅

這次在美國國防戰略中,還認為中國的作為對美國本土產生威脅,因此美中競爭不再只是在國境外的競爭關係,也要在美國境內展開抗拒中國對美國社會的影響戰、經濟戰與科技戰等。這是美國首次將中國的威脅從國際延伸到國內,一方面是認知到美中相互交融的現實,但也是本質上認為中國的威脅不會止於國境外。

一旦認為威脅的範圍進入國內,中國對美國就不會只是國務院、國防部、貿易代表等處理的領域,包括司法部、商務部、能源部、聯邦調查局等都需要介入。美國的反應強度會變得更強,可交易的成本也會變得更有限,對於盟友的期待或要求也會變得更多與更直接。對於這個發展我們必須有所體認。

Photo Credit: Reuters / BBC News

台海威脅被提升至較北韓問題更嚴重

在《國防戰略》中,很明顯可以看到美國對台海和戰的關注程度甚高,甚至比過去恆常關注的北韓核武問題更重要。這是過去很少看到的現象。國務卿布林肯日前才說習近平無意遵守現狀,並想提前完成統一,加上這份報告對台海安全的重視,顯見在拜登政府眼中,台海情勢是相當緊張,而且還可能會持續升級。

除了把台海情勢提升到比北韓核武問題更前面關注外,國防戰略也提到「灰色地帶威脅」問題為重大的安全問題。

美國國防戰略傳統多專注於軍事領域問題,如果是非傳統安全問題,則會是關注如反恐、氣變變遷、生化武器擴散等,因此這個國防戰略將中俄等國的「灰色地帶戰略」放入,不僅是美國防部的首次,也代表美國防部日後會針對這個課題有更多關注。過去台灣抱怨美方沒特別關注灰色地帶問題導致台美戰略的無法對焦,應可以得到一定程度的緩解。

核武作為嚇阻工具的重要性再度被強調