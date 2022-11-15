未來10年如何「競贏」中國？全面解析美國《國家安全戰略》與《國家防衛戰略》
我們想讓你知道的是
拜登政府的主要國安戰略基本上已大致宣示完成。我們因此大概可以知道拜登政府是如何看待現在的國際情勢、威脅認知、以及美國對此可能的應對態度。
文：Taiwanthinktank2017
美國在10月先後提出兩大國家安全相關戰略
美國在10月12日與10月27日先後推出《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國家防衛戰略》（National Defense Strategy）。其國家防衛戰略推出時也一併將《核武態勢評估》（Nuclear Posture Review）與《飛彈防禦檢討》（Missile Defense Review）一起推出。
如果連同今年2月中已提出的《印太戰略》（Indo-Pacific Strategy），以及5月底推出的《對中戰略》（Strategic Approach toward the People’s Republic of China），拜登政府的主要國安戰略基本上已大致宣示完成。我們因此大概可以知道拜登政府是如何看待現在的國際情勢、威脅認知、以及美國對此可能的應對態度。
侵烏戰爭導致對兩大戰略的重寫
拜登政府的國安戰略是在就任後22個月才提出，可以說是後冷戰時代最晚提出者，即便當時經歷九一一事件的小布希政府，國安戰略也是在隔年9月提出，比拜登政府還早上一個月。而拜登政府的國防戰略則在今年4月向國會領袖提出其機密版後，過了八個月才對外提出公開版，時間的遞延也非常罕見。
這是因為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，導致原先計畫在春天提出的國安戰略被迫改寫，並特別從外界另找一位學者學進行協助。同樣的，4月提出的國防戰略機密版後，隨著侵烏戰爭的發展及其對美國軍力態勢與應戰能力的衝擊，國防戰略也同樣出現改寫過程。
雖然美國政府對外界說其改寫的幅度不大，但俄烏戰爭的確出現國防戰略重新檢討的作為與延遲了戰略的提出時間。有趣的是，當時擔心俄烏戰爭可能導致對印太戰略的改寫而提早對外公布印太戰略，但俄烏戰爭對國安戰略與國防戰略的影響則是使其延緩推出，從這點也可以看出美國內部是如何看待俄烏戰爭與國安戰略的關係。
雖然有外界懷疑這兩大戰略的提出時間是否針對中共的二十大，畢竟其提出時間與中共二十大的開始與結束時間非常接近，但這更像是巧合而非特意為之。
未因侵烏戰爭而降低中國威脅程度
就這兩個戰略來說，基本上是否定了過去基於全球化的諸多國際行為假設，更重視地緣戰略對抗，即便支配過去20年注意力的恐怖主義並未完全消失。除此以外，兩個戰略也都很明顯的將中國視為首要且是步步進逼的威脅（pacing threat），俄羅斯則是個能力大幅限縮，但有能力在短期造成嚴重問題（acute threat）的區域威脅。
這兩戰略也都提到未來10年是關鍵，是美國如何「競贏」（out-compete）中國的關鍵時間點。為此美國必須積極投資自身，與盟友展更廣泛的合作，並與中國展開負責任的競爭。
與2018川普時代的國防戰略相比，當時國防戰略還提到可與中國合作，但這次的國防戰略則把更多重點放在與中國的競爭上。而2018的戰略也提到俄羅斯有意改變現狀，可是沒有將中俄的能力與影響範圍進行區分，但2022的國防戰略則進一步認為俄羅斯能力（因侵烏戰爭）已大幅弱化，無法如同中國對美國形成威脅的程度。
親美國政府的智庫學界對於中俄兩國是這麼說的，中國像是長期的氣候變遷，影響會是根本性與長期性的，而俄羅斯則像是短期的風暴，時間短但具破壞力。
從這個角度也可以發現美國並未因俄羅斯侵烏戰爭與對此展開的改寫，改變了對中國威脅的認知。相反的，因為俄羅斯侵烏導致其國力衰竭，使得拜登政府更著重應對中國威脅。
而這兩戰略也讓我們發現，美中競爭就是個長期性與本質性的發展，所謂美中妥協的可能性並不高。台灣如有人還在認為可以在美中之間遊走兩邊並認為這是聰明的做法，可能要好好看看美國提出的這兩大戰略，以及這次習近平在中共二十大提出的政治報告了。
中國不僅是國際威脅，還對美國國內產生威脅
這次在美國國防戰略中，還認為中國的作為對美國本土產生威脅，因此美中競爭不再只是在國境外的競爭關係，也要在美國境內展開抗拒中國對美國社會的影響戰、經濟戰與科技戰等。這是美國首次將中國的威脅從國際延伸到國內，一方面是認知到美中相互交融的現實，但也是本質上認為中國的威脅不會止於國境外。
一旦認為威脅的範圍進入國內，中國對美國就不會只是國務院、國防部、貿易代表等處理的領域，包括司法部、商務部、能源部、聯邦調查局等都需要介入。美國的反應強度會變得更強，可交易的成本也會變得更有限，對於盟友的期待或要求也會變得更多與更直接。對於這個發展我們必須有所體認。
台海威脅被提升至較北韓問題更嚴重
在《國防戰略》中，很明顯可以看到美國對台海和戰的關注程度甚高，甚至比過去恆常關注的北韓核武問題更重要。這是過去很少看到的現象。國務卿布林肯日前才說習近平無意遵守現狀，並想提前完成統一，加上這份報告對台海安全的重視，顯見在拜登政府眼中，台海情勢是相當緊張，而且還可能會持續升級。
除了把台海情勢提升到比北韓核武問題更前面關注外，國防戰略也提到「灰色地帶威脅」問題為重大的安全問題。
美國國防戰略傳統多專注於軍事領域問題，如果是非傳統安全問題，則會是關注如反恐、氣變變遷、生化武器擴散等，因此這個國防戰略將中俄等國的「灰色地帶戰略」放入，不僅是美國防部的首次，也代表美國防部日後會針對這個課題有更多關注。過去台灣抱怨美方沒特別關注灰色地帶問題導致台美戰略的無法對焦，應可以得到一定程度的緩解。
核武作為嚇阻工具的重要性再度被強調
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
我們想讓你知道的是
VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
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