俄烏戰爭顯示俄系武器問題重重，一脈相承的解放軍肯定很頭大
我們想讓你知道的是
這次的烏克蘭戰爭，終於讓世人發現，俄軍並不像過去大家所想像的那麼驍勇善戰，而且俄式武器裝備問題重重。而中國長期使用俄系武器、俄系編制與操典，在兩國體制相同，軍隊體系一脈相承下，若解放軍有跟俄軍一樣的問題，並不令人特別驚訝。
文：王臻明
之前這個部落格最常接到的批評指教，就是「夜郎自大」，認為我們評論中國的軍備發展與武器系統時，有失公允，與主流的報導不同。我們曾經解釋過原因，因為解放軍的發展一向神秘又不透明，外面的主流媒體在無法查證的情況下，往往被迫照抄中國媒體的宣傳報導，因此常會有失真的問題。
如果依照武器系統開發的脈絡與軍備發展的一些慣例來推敲，有很多東西可能不像中國媒體宣傳的那麼完美。但只要提到這些事，就免不了被相信那些宣傳的人批評是「夜郎自大」了。
但這次的俄烏戰爭，俄軍兵敗如山倒，終於讓世人發現，俄軍並不像過去大家所想像的那麼驍勇善戰，而且俄系武器裝備問題重重。只是俄系武器裝備可能有問題，並不是今天才被懷疑，過去有很多蛛絲馬跡都暗示，那些弊病早就存在很久了。只是俄羅斯同樣是個資訊被封鎖、言論被控制的專制國家，俄軍的資訊也不透明，因此很難查證俄軍對外宣傳的真實性。
而中國長期使用俄系武器、俄系編制與操典，在兩國體制相同，軍隊體系一脈相承下，若解放軍有跟俄軍一樣的問題，並不令人特別驚訝。
俄軍為什麼會有這樣的情況，其實很容易理解，因為前蘇聯解體後，繼承前蘇聯軍事科技與武器發展的俄羅斯，陷入了非常嚴重的經濟衰退。但在那混亂的20年裡，卻是西方世界展開資訊革命的黃金時期，俄羅斯因此錯過了非常重要的發展機會。
更為雪上加霜的，是俄羅斯貪污腐敗的問題一直揮之不去。即使普亭上台後，努力重振俄羅斯的國力，在一定程度上穩定了社會發展，但是獨裁政權往往是制度性腐敗的溫床，普亭統治下的俄羅斯也不例外，封閉的軍隊系統，更成為重災區。關於俄軍高層收賄、基層怠於職守的相關消息，一直都頻繁出現，只是較不受外界注意。
外界反而看到的是俄羅斯大量出口武器的相關消息，從前蘇聯解體以來，俄羅斯為了挽救龐大的軍工產業，大量將前蘇聯時代的各式武器打包出售。同時為了爭取外銷市場，還推出了各式各樣的衍生型，以滿足不同國家的需求。
表面上看起來，俄羅斯成為世界上最重要的軍備出口國之一，在國防武器產業上，發展十分的蓬勃，但仔細來分析，即使前蘇聯已經解體30年，俄羅斯仍在販售大量前蘇聯時代發展出來的武器系統，只是舊瓶裝新酒，進行一些局部改良。俄羅斯後來自己研發的武器並不多，連自家軍隊都不太捧場，採購數量很有限。
在這當中，中國可以說是採購最多俄系武器的國家，從戰機、艦艇、潛艦到飛彈等，幾乎無所不包，就算是自己研發生產，很多也有濃濃的俄系血統。關鍵原因在於前蘇聯解體後，中國剛好展開改革開放，經濟發展的豐厚成果，讓中國有資源進行軍事投資。
一個急需外匯，一個想要採購武器，因此進入了中俄關係的蜜月期。中國不只向俄羅斯採購，為了達成國防自主的目標，也大量仿製俄系武器裝備，從殲-11、殲-15、殲-16到052B驅逐艦等，到目前為止，仍是解放軍的重要主力，甚至還在大量生產中。
中國仿製的水準如何，其實連俄羅斯都質疑過，中國也知道這個問題，所以雙管其下，也積極從歐洲引進各種技術，來改善自製的武器系統。這其中最大的來源就是烏克蘭，而屬於北約盟邦的德國、法國等，則以民用技術為名，輸出中國急需的裝備。
至於真正敏感的軍事科技，中國也以龐大的海外間諜網或駭客進行竊取，甚至以重金網羅國外優秀人材的方式，納為己用。整體來說，的確在短時間內展現出極大的效果。但問題在於烏克蘭的技術一樣源自於前蘇聯，美國還三番兩次阻止烏克蘭將關鍵技術出售給中國，而德國、法國要迴避歐盟的禁令，難免閃閃躲躲，利用各種手段竊取而來的技術更不完整。
所以整體來說，中國的軍事發展是一路跌跌撞撞前進，好聽一點講是摸著石頭過河，小步快跑，但講難聽一點就是自行摸索發展，浪費了不少資源。公允一點來說，即使擁有全世界最強大軍事產業的美國，在研發生產許多新型武器時，都還一路出現各種情況，如F-35戰服役後有太多的問題，初期量產的機型甚至無法具備作戰能力。中國又如何能一步登天？
特別是中國仿製的基礎還是前蘇聯時期所設計的產品，問題更多，引進的歐美技術又十分旁雜，完全要靠自己整合。在缺乏外部監督與實戰考驗下，中國自製的武器，恐怕跟俄羅斯一樣，隱藏了許多外界無法看見的弱點。
當然，這絕對不是說中國沒有能力發動戰爭，畢竟獨裁者被下屬蒙蔽，最後做出愚蠢決定的歷史殷鑑實在太多了，再加上解放軍大舉擴張軍備，也是鐵一般的事實，台灣絕不可掉以輕心。但如果完全不顧合理情況，照單全收中國的宣傳，那很可能變成中國文攻武嚇的幫手，隨對方起舞，正中敵方下懷。更不用說，因此重創民心士氣，讓國人灰心喪志，最後未戰先降，使中國不費一兵一卒，就成功併吞台灣。
台灣應該冷靜思考，詳細蒐集資料，做最合理的判斷，並以此規劃出最有效的防禦策略，才是上策。俄烏戰爭證明了，只要擁有合適的武器，頑強的鬥志，小國也能痛擊強敵。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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