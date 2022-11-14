俄烏戰爭顯示俄系武器問題重重，一脈相承的解放軍肯定很頭大

文：王臻明

之前這個部落格最常接到的批評指教，就是「夜郎自大」，認為我們評論中國的軍備發展與武器系統時，有失公允，與主流的報導不同。我們曾經解釋過原因，因為解放軍的發展一向神秘又不透明，外面的主流媒體在無法查證的情況下，往往被迫照抄中國媒體的宣傳報導，因此常會有失真的問題。

如果依照武器系統開發的脈絡與軍備發展的一些慣例來推敲，有很多東西可能不像中國媒體宣傳的那麼完美。但只要提到這些事，就免不了被相信那些宣傳的人批評是「夜郎自大」了。

但這次的俄烏戰爭，俄軍兵敗如山倒，終於讓世人發現，俄軍並不像過去大家所想像的那麼驍勇善戰，而且俄系武器裝備問題重重。只是俄系武器裝備可能有問題，並不是今天才被懷疑，過去有很多蛛絲馬跡都暗示，那些弊病早就存在很久了。只是俄羅斯同樣是個資訊被封鎖、言論被控制的專制國家，俄軍的資訊也不透明，因此很難查證俄軍對外宣傳的真實性。

而中國長期使用俄系武器、俄系編制與操典，在兩國體制相同，軍隊體系一脈相承下，若解放軍有跟俄軍一樣的問題，並不令人特別驚訝。

俄軍為什麼會有這樣的情況，其實很容易理解，因為前蘇聯解體後，繼承前蘇聯軍事科技與武器發展的俄羅斯，陷入了非常嚴重的經濟衰退。但在那混亂的20年裡，卻是西方世界展開資訊革命的黃金時期，俄羅斯因此錯過了非常重要的發展機會。

更為雪上加霜的，是俄羅斯貪污腐敗的問題一直揮之不去。即使普亭上台後，努力重振俄羅斯的國力，在一定程度上穩定了社會發展，但是獨裁政權往往是制度性腐敗的溫床，普亭統治下的俄羅斯也不例外，封閉的軍隊系統，更成為重災區。關於俄軍高層收賄、基層怠於職守的相關消息，一直都頻繁出現，只是較不受外界注意。

外界反而看到的是俄羅斯大量出口武器的相關消息，從前蘇聯解體以來，俄羅斯為了挽救龐大的軍工產業，大量將前蘇聯時代的各式武器打包出售。同時為了爭取外銷市場，還推出了各式各樣的衍生型，以滿足不同國家的需求。

表面上看起來，俄羅斯成為世界上最重要的軍備出口國之一，在國防武器產業上，發展十分的蓬勃，但仔細來分析，即使前蘇聯已經解體30年，俄羅斯仍在販售大量前蘇聯時代發展出來的武器系統，只是舊瓶裝新酒，進行一些局部改良。俄羅斯後來自己研發的武器並不多，連自家軍隊都不太捧場，採購數量很有限。

在這當中，中國可以說是採購最多俄系武器的國家，從戰機、艦艇、潛艦到飛彈等，幾乎無所不包，就算是自己研發生產，很多也有濃濃的俄系血統。關鍵原因在於前蘇聯解體後，中國剛好展開改革開放，經濟發展的豐厚成果，讓中國有資源進行軍事投資。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中共軍機繞台編隊常見的殲11戰機

一個急需外匯，一個想要採購武器，因此進入了中俄關係的蜜月期。中國不只向俄羅斯採購，為了達成國防自主的目標，也大量仿製俄系武器裝備，從殲-11、殲-15、殲-16到052B驅逐艦等，到目前為止，仍是解放軍的重要主力，甚至還在大量生產中。

中國仿製的水準如何，其實連俄羅斯都質疑過，中國也知道這個問題，所以雙管其下，也積極從歐洲引進各種技術，來改善自製的武器系統。這其中最大的來源就是烏克蘭，而屬於北約盟邦的德國、法國等，則以民用技術為名，輸出中國急需的裝備。

至於真正敏感的軍事科技，中國也以龐大的海外間諜網或駭客進行竊取，甚至以重金網羅國外優秀人材的方式，納為己用。整體來說，的確在短時間內展現出極大的效果。但問題在於烏克蘭的技術一樣源自於前蘇聯，美國還三番兩次阻止烏克蘭將關鍵技術出售給中國，而德國、法國要迴避歐盟的禁令，難免閃閃躲躲，利用各種手段竊取而來的技術更不完整。

所以整體來說，中國的軍事發展是一路跌跌撞撞前進，好聽一點講是摸著石頭過河，小步快跑，但講難聽一點就是自行摸索發展，浪費了不少資源。公允一點來說，即使擁有全世界最強大軍事產業的美國，在研發生產許多新型武器時，都還一路出現各種情況，如F-35戰服役後有太多的問題，初期量產的機型甚至無法具備作戰能力。中國又如何能一步登天？

特別是中國仿製的基礎還是前蘇聯時期所設計的產品，問題更多，引進的歐美技術又十分旁雜，完全要靠自己整合。在缺乏外部監督與實戰考驗下，中國自製的武器，恐怕跟俄羅斯一樣，隱藏了許多外界無法看見的弱點。

當然，這絕對不是說中國沒有能力發動戰爭，畢竟獨裁者被下屬蒙蔽，最後做出愚蠢決定的歷史殷鑑實在太多了，再加上解放軍大舉擴張軍備，也是鐵一般的事實，台灣絕不可掉以輕心。但如果完全不顧合理情況，照單全收中國的宣傳，那很可能變成中國文攻武嚇的幫手，隨對方起舞，正中敵方下懷。更不用說，因此重創民心士氣，讓國人灰心喪志，最後未戰先降，使中國不費一兵一卒，就成功併吞台灣。

台灣應該冷靜思考，詳細蒐集資料，做最合理的判斷，並以此規劃出最有效的防禦策略，才是上策。俄烏戰爭證明了，只要擁有合適的武器，頑強的鬥志，小國也能痛擊強敵。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航