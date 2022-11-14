拜習會14日登場，拜登試圖界定美中關係紅線，學者：台灣問題就是中方的紅線

拜登：「我了解習近平，他了解我」，將試圖界定美中關係紅線

（中央社）美國總統拜登今（14）日將在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」，民主黨期中選舉意外成功，使他在拜習會中處於更有利地位。

時值華府與北京在貿易、新疆人權、台灣地位等議題上針鋒相對，拜登說，他預期會與習近平坦率對談。

法新社報導，拜登說，「我了解習近平，他了解我」，他倆的討論向來很「直率」，「我們只是得弄清楚紅線為何」。

拜習兩人認識彼此超過10年，從拜登還是美國副總統的時代就開始，但今天將是兩人首度以當前的身分面談。

昨夜傳來內華達州民主黨聯邦參議員候選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto）贏得選舉的消息，代表民主黨實質上將保住在參議院的多數地位，讓拜登為之一振。

談到期中選舉對拜習會的影響，拜登說：「我感覺很好。我知道我的立場會變得更強而有力。」

白宮官員表示，拜登將敦促中國發揮影響力來約束北韓，此前北韓破紀錄試射飛彈，讓人日益憂心它很快會進行第7次核測試。

拜登昨天與韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會談，討論如何因應北韓飛彈計畫的威脅。

中國是北韓的主要盟邦。美國官員說，拜登不會對習近平提出要求，但會提醒習近平，北韓進一步加強飛彈與核子軍力，代表美軍會強化在這個地區的軍事部署，而北京極其反對這種情況。

昨天的美日韓三方會談在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）場邊舉行。

拜登參加完在埃及的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，隨即飛往金邊，目的包括強化美國在東南亞的影響力以制衡中國。

中國將東南亞視為戰略上的後院，近年來透過貿易、外交和軍事影響力，在這個區域大秀肌肉。

拜登趁著與東南亞國家協會（ASEAN）領導人會面時暗批北京，他並表示，美國將與東協合作捍衛以規則為基礎的秩序和法治。

拜登雖未點名中國，但華府長期批評北京致力在智慧財產權、人權等各個領域破壞國際規範。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國總統拜登將在G20峰會場邊會晤中國國家主席習近平。

拜習會將登場，美參議員相信拜登將堅定挺台

（中央社）美中兩國領袖面對面會談14日登場，美國聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）昨天說，美方密切關注會議，總統拜登雖會在特定領域尋求與中國合作，但只要涉及捍衛台灣，相信他將一如既往堅定。

華府台灣同鄉會昨天在華府附近的馬里蘭州舉行感恩節餐會，近日在期中選舉中連任、代表馬州的民主黨籍參議員范霍倫應邀出席。

范霍倫致詞表示，就在幾週前，中國國家主席習近平史無前例地取得第3任期，外界沒理由認為他未來不會尋求第4、第5、甚至更長任期。現在習近平政策就是中國政策，全部由他說了算，這讓長期觀察習近平作為、在意自由民主及法治的人警鈴大作。

拜登預計14日在印尼峇里島G20峰會召開前夕，與習近平首次以美中領袖身分面對面會晤。范霍倫說，他知道拜登將一如既往，堅定支持台灣，對抗中國侵略及霸凌行徑。

范霍倫說：「我有信心拜登雖會在部分領域尋求（與中方）合作，但只要涉及捍衛台灣，他將維持上任以來一貫的堅定。」

范霍倫表示，為捍衛台灣、對抗中國霸凌，參議院未來幾週或幾個月，將積極推動《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）中能強化台灣防衛的條文；目前這部分被包在《國防授權法案》（NDAA 2023）內，預期年底前可望通過。

他說，《台灣政策法案內含美國願提供台灣所需資源與軍備的清楚承諾，要讓台灣有能力自我防衛，變成一隻沒人敢吞下的「豪豬」。

同樣受邀出席餐會的駐美代表蕭美琴受訪談到「拜習會」時指出，台海的和平與穩定符合全球共同利益，所有為台海和平努力的相關互動，台灣都期待能達到區域安全、穩定及繁榮。

她說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後，整個經濟復甦都需要在和平、安全與穩定的環境裡，相信這既是大家共同利益，也是共同努力的目標。

針對美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日指出「拜習會」後會向台灣簡報，蕭美琴說，按照往年慣例，台美之間溝通互動非常緊密，未來會持續這樣傳統，與美方維持密切溝通。

Photo Credit: 中央社 蕭美琴指出，台海的和平與穩定符合全球共同利益，所有為台海和平努力的相關互動，台灣都期待能達到區域安全、穩定及繁榮。

G20拜習會，學者分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

（中央社）中國國家主席習近平、美國總統拜登將於今天在G20印尼峰會場邊會晤。學者分析，這場會晤有助中美關係穩定；但若美方對中國戰略仍是「零和」，恐難發展多邊合作。

上海國際問題研究院台港澳研究所長邵育群接受《中央社》記者採訪表示，這場會晤將是拜登（Joe Biden）任職美國總統以來首次和習近平碰面，在中美關係較為艱困情況下，這場會晤有助於穩定雙邊關係不再惡化，尤其美國期中選舉結果，也讓拜登在談中美議題上可以處在「較有信心」的位置。

邵育群認為，美方對中國戰略抱持「零和」態度，這一直是雙方關係未能和緩的原因。

她說，美方持續強調「競爭」，要與中國競爭地緣政治影響力、關鍵技術發展等，這是美方建構在單一全球霸權下的想法，這樣的態度影響雙邊合作，也難談發展多邊主義，在公共衛生、糧食、能源、氣候變遷、俄烏衝突等全球問題上，陷入難以合作的困境。

「美國的一個中國政策已經空洞化發展」，關於台灣議題，邵育群說，拜登數次提到台灣若被入侵，美方將保衛台灣等論調，往往後續團隊又會跳出來說「一個中國政策沒有改變，不支持台獨」，這些訊息對於中方來說「很混亂」。