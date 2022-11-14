拜習會14日登場，拜登試圖界定美中關係紅線，學者：台灣問題就是中方的紅線
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上海國際問題研究院台港澳研究所長邵育群接受《中央社》記者採訪表示，這場會晤將是拜登（Joe Biden）任職美國總統以來首次和習近平碰面，在中美關係較為艱困情況下，這場會晤有助於穩定雙邊關係不再惡化，尤其美國期中選舉結果，也讓拜登在談中美議題上可以處在「較有信心」的位置。
拜登：「我了解習近平，他了解我」，將試圖界定美中關係紅線
（中央社）美國總統拜登今（14）日將在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平，拜登說他會試圖建立美中關係「紅線」，民主黨期中選舉意外成功，使他在拜習會中處於更有利地位。
時值華府與北京在貿易、新疆人權、台灣地位等議題上針鋒相對，拜登說，他預期會與習近平坦率對談。
法新社報導，拜登說，「我了解習近平，他了解我」，他倆的討論向來很「直率」，「我們只是得弄清楚紅線為何」。
拜習兩人認識彼此超過10年，從拜登還是美國副總統的時代就開始，但今天將是兩人首度以當前的身分面談。
昨夜傳來內華達州民主黨聯邦參議員候選人瑪斯托（Catherine Cortez Masto）贏得選舉的消息，代表民主黨實質上將保住在參議院的多數地位，讓拜登為之一振。
談到期中選舉對拜習會的影響，拜登說：「我感覺很好。我知道我的立場會變得更強而有力。」
白宮官員表示，拜登將敦促中國發揮影響力來約束北韓，此前北韓破紀錄試射飛彈，讓人日益憂心它很快會進行第7次核測試。
拜登昨天與韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄會談，討論如何因應北韓飛彈計畫的威脅。
中國是北韓的主要盟邦。美國官員說，拜登不會對習近平提出要求，但會提醒習近平，北韓進一步加強飛彈與核子軍力，代表美軍會強化在這個地區的軍事部署，而北京極其反對這種情況。
昨天的美日韓三方會談在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）場邊舉行。
拜登參加完在埃及的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，隨即飛往金邊，目的包括強化美國在東南亞的影響力以制衡中國。
中國將東南亞視為戰略上的後院，近年來透過貿易、外交和軍事影響力，在這個區域大秀肌肉。
拜登趁著與東南亞國家協會（ASEAN）領導人會面時暗批北京，他並表示，美國將與東協合作捍衛以規則為基礎的秩序和法治。
拜登雖未點名中國，但華府長期批評北京致力在智慧財產權、人權等各個領域破壞國際規範。
拜習會將登場，美參議員相信拜登將堅定挺台
（中央社）美中兩國領袖面對面會談14日登場，美國聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）昨天說，美方密切關注會議，總統拜登雖會在特定領域尋求與中國合作，但只要涉及捍衛台灣，相信他將一如既往堅定。
華府台灣同鄉會昨天在華府附近的馬里蘭州舉行感恩節餐會，近日在期中選舉中連任、代表馬州的民主黨籍參議員范霍倫應邀出席。
范霍倫致詞表示，就在幾週前，中國國家主席習近平史無前例地取得第3任期，外界沒理由認為他未來不會尋求第4、第5、甚至更長任期。現在習近平政策就是中國政策，全部由他說了算，這讓長期觀察習近平作為、在意自由民主及法治的人警鈴大作。
拜登預計14日在印尼峇里島G20峰會召開前夕，與習近平首次以美中領袖身分面對面會晤。范霍倫說，他知道拜登將一如既往，堅定支持台灣，對抗中國侵略及霸凌行徑。
范霍倫說：「我有信心拜登雖會在部分領域尋求（與中方）合作，但只要涉及捍衛台灣，他將維持上任以來一貫的堅定。」
范霍倫表示，為捍衛台灣、對抗中國霸凌，參議院未來幾週或幾個月，將積極推動《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）中能強化台灣防衛的條文；目前這部分被包在《國防授權法案》（NDAA 2023）內，預期年底前可望通過。
他說，《台灣政策法案內含美國願提供台灣所需資源與軍備的清楚承諾，要讓台灣有能力自我防衛，變成一隻沒人敢吞下的「豪豬」。
同樣受邀出席餐會的駐美代表蕭美琴受訪談到「拜習會」時指出，台海的和平與穩定符合全球共同利益，所有為台海和平努力的相關互動，台灣都期待能達到區域安全、穩定及繁榮。
她說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過後，整個經濟復甦都需要在和平、安全與穩定的環境裡，相信這既是大家共同利益，也是共同努力的目標。
針對美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日指出「拜習會」後會向台灣簡報，蕭美琴說，按照往年慣例，台美之間溝通互動非常緊密，未來會持續這樣傳統，與美方維持密切溝通。
G20拜習會，學者分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
（中央社）中國國家主席習近平、美國總統拜登將於今天在G20印尼峰會場邊會晤。學者分析，這場會晤有助中美關係穩定；但若美方對中國戰略仍是「零和」，恐難發展多邊合作。
上海國際問題研究院台港澳研究所長邵育群接受《中央社》記者採訪表示，這場會晤將是拜登（Joe Biden）任職美國總統以來首次和習近平碰面，在中美關係較為艱困情況下，這場會晤有助於穩定雙邊關係不再惡化，尤其美國期中選舉結果，也讓拜登在談中美議題上可以處在「較有信心」的位置。
邵育群認為，美方對中國戰略抱持「零和」態度，這一直是雙方關係未能和緩的原因。
她說，美方持續強調「競爭」，要與中國競爭地緣政治影響力、關鍵技術發展等，這是美方建構在單一全球霸權下的想法，這樣的態度影響雙邊合作，也難談發展多邊主義，在公共衛生、糧食、能源、氣候變遷、俄烏衝突等全球問題上，陷入難以合作的困境。
「美國的一個中國政策已經空洞化發展」，關於台灣議題，邵育群說，拜登數次提到台灣若被入侵，美方將保衛台灣等論調，往往後續團隊又會跳出來說「一個中國政策沒有改變，不支持台獨」，這些訊息對於中方來說「很混亂」。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。