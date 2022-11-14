距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/14,
    中東

    伊斯坦堡爆炸6死81傷，土耳其副總統：疑似恐怖攻擊

    伊斯坦堡爆炸6死81傷，土耳其副總統：疑似恐怖攻擊
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    土耳其國營的《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，副總統歐克台指出，爆炸事件造成6死及81傷。他說，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊，因為歹徒引爆炸彈，「我們認為她是一名女性。我們已經失去了6人，其中4人在現場喪生。81人受傷，2人傷勢嚴重」。

    （中央社）土耳其伊斯坦堡今天發生爆炸事件，造成6死及81傷，成為這座城市2016年來首起重大炸彈爆炸事件。副總統歐克台（Fuat Oktay）指出，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊。

    伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的獨立大街（Istiklal Avenue）為遊客必去景點之一，假日更是人潮洶湧。當地時間13日下午4時20分左右發生爆炸後，數台救護車緊急駛往現場，警方也迅速封鎖大街。

    當地民眾晚間對《中央社》記者表示，警方高壓水砲待命，禁止任何人進入獨立大街。

    社群媒體推特（Twitter）上轉傳的影片可見，獨立大街一處傳出巨響，接著冒出火光。另一段影片則顯示爆炸地點焦黑一片，數人倒地不起，衣物滲出血，其他民眾驚慌逃離。

    《路透社》報導，一架直升機飛越現場，多輛救護車停在附近的塔克辛廣場（Taksim）。土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）指出，血袋正送到附近醫院。

    土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於記者會上表示，一如以往，以恐怖主義擊敗土耳其及土耳其人民的行為如今以失敗告終，往後也不會成功。「我們的人民可以放心，攻擊事件的肇事者將受到應有的懲罰」。他也指出，初步資訊顯示，一名女性涉案。

    他還說：「如果我們說這一定是恐怖主義，那可能有誤。」但是根據地方首長提供的初步事態發展及第一手情報，這有恐怖主義的跡象。

    《中央社》報導，爆炸發生1個小時內，監管機構土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）下令各新聞單位暫時禁止報導事件，以避免媒體播放爆炸發生當時或之後的影像。瀏覽社群媒體如臉書及推特等的網速也變慢。

    土耳其國營的《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，副總統歐克台指出，爆炸事件造成6死及81傷。

    他說，就目前看來，這似乎是恐怖攻擊，因為歹徒引爆炸彈，「我們認為她是一名女性。我們已經失去了6人，其中4人在現場喪生。81人受傷，2人傷勢嚴重」。

    45歲的厄庫斯（Mehmet Akus）是獨立大街一間餐廳的員工，他對《路透社》說：「當我聽到爆炸聲時，我被嚇呆了，人們都僵住了，看著彼此。然後大家開始跑。你還能怎麼做呢？」

    「我的親戚打電話給我，他們知道我在獨立大街工作。我告訴他們我沒事」。

    目前雖然沒有人承認犯案，但伊斯坦堡和其他土耳其城市過去曾是伊斯蘭國（Islamic State）聖戰士、庫德族好戰分子及其他團體的攻擊目標。

    2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

    希臘、義大利、埃及、烏克蘭、亞塞拜然及巴基斯坦等國紛紛譴責這起攻擊事件，並對遇難者表達哀悼。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）也推文說，他在「可怕的消息」傳出後，向受害者表示哀悼。

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）推文向土耳其民眾表達「最深切的哀悼」，並說北約與盟友土耳其同在。

    新聞來源

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：翁世航
    核稿編輯：朱家儀


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。