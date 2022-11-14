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    川普提名美洲開發銀行總裁涉性醜聞遭拔官，墨西哥央行副總裁有望接棒

    川普提名美洲開發銀行總裁涉性醜聞遭拔官，墨西哥央行副總裁有望接棒
    墨西哥銀行副總裁埃斯基維爾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    由前美國總統川普提名成功的美洲開發銀行前總裁克萊弗－卡羅尼，被揭發與女性部屬有不當私人關係，而迅速遭該銀行14名董事一致投票通過後革職。克萊弗－卡羅尼當時在不到短短一年的時間內，就提高該部屬薪資達45％，且在任時仍與該部屬維持親密關係。

    文：Taylor Mei

    墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）近日確認，將提名墨西哥銀行副總裁埃斯基維爾（Gerardo Esquivel）為「美洲開發銀行」（IDB）行長。羅培茲於記者會表示，埃斯基維爾有很高的機率可以坐穩美洲開發銀行總裁。

    與部屬有「親密」關係，前一任總裁遭董事會拔位

    美洲開發銀行於1959年在美國華盛頓特區成立，截至目前為止已有墨西哥、巴拿馬、巴西、厄瓜多、哥斯大黎加、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、義大利、日本、中國及韓國等共48國加入。

    該銀行提供技術協助及貸款給美洲及歐洲等地區的政府單位或民間企業機構，盼加速各會員國國內的社會經濟發展。現階段美洲開發銀行已投資拉美及加勒比海地區超過600件以上的醫療、觀光及其他大型建設，此外銀行也預計要在2022及2023年借給阿根廷數百萬的資金，以協助該國度過國內經濟混沌時期。

    不過，由前美國總統川普（Donald Trump）提名成功的美洲開發銀行前總裁克萊弗－卡羅尼（Mauricio Claver-Carone），被揭發與女性部屬有不當私人關係，而迅速遭該銀行14名董事一致投票通過後革職。克萊弗－卡羅尼當時在不到短短一年的時間內，就提高該部屬薪資達45％，且在任時仍與該部屬維持親密關係。對此，克萊弗－卡羅尼在後續受訪時，否認他從未和任何銀行內員工有親密關係，並強調未來尋求法律途徑協助。

    下一任美洲開發銀行總裁展露頭角

    根據《路透社》（Reuters）報導，先前共有四名參選人將角逐該大位，但因後續前任「聯合國拉丁美與加勒比經濟委員會」（CEPAL）執行秘書巴爾塞納（Alicia Barcena）宣布放棄參選，埃斯基維爾才順勢急起直追。

    埃斯基維爾本身是哈佛大學經濟學博士，同時也是美洲開發銀行、世界銀行（WB）與國際貨幣基金組織（IMF）研究員，從2019年起就在墨西哥銀行服務至今，為外界認定屬於央行利率決策上的鴿派人士。墨西哥銀行自今（2022）年9月決議，為因應國際通膨局勢動盪及國內通膨率上升至8.7％，將利率從原本的4％調整成9.25％。

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