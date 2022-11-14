川普提名美洲開發銀行總裁涉性醜聞遭拔官，墨西哥央行副總裁有望接棒
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由前美國總統川普提名成功的美洲開發銀行前總裁克萊弗－卡羅尼，被揭發與女性部屬有不當私人關係，而迅速遭該銀行14名董事一致投票通過後革職。克萊弗－卡羅尼當時在不到短短一年的時間內，就提高該部屬薪資達45％，且在任時仍與該部屬維持親密關係。
文：Taylor Mei
墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）近日確認，將提名墨西哥銀行副總裁埃斯基維爾（Gerardo Esquivel）為「美洲開發銀行」（IDB）行長。羅培茲於記者會表示，埃斯基維爾有很高的機率可以坐穩美洲開發銀行總裁。
與部屬有「親密」關係，前一任總裁遭董事會拔位
美洲開發銀行於1959年在美國華盛頓特區成立，截至目前為止已有墨西哥、巴拿馬、巴西、厄瓜多、哥斯大黎加、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、義大利、日本、中國及韓國等共48國加入。
該銀行提供技術協助及貸款給美洲及歐洲等地區的政府單位或民間企業機構，盼加速各會員國國內的社會經濟發展。現階段美洲開發銀行已投資拉美及加勒比海地區超過600件以上的醫療、觀光及其他大型建設，此外銀行也預計要在2022及2023年借給阿根廷數百萬的資金，以協助該國度過國內經濟混沌時期。
不過，由前美國總統川普（Donald Trump）提名成功的美洲開發銀行前總裁克萊弗－卡羅尼（Mauricio Claver-Carone），被揭發與女性部屬有不當私人關係，而迅速遭該銀行14名董事一致投票通過後革職。克萊弗－卡羅尼當時在不到短短一年的時間內，就提高該部屬薪資達45％，且在任時仍與該部屬維持親密關係。對此，克萊弗－卡羅尼在後續受訪時，否認他從未和任何銀行內員工有親密關係，並強調未來尋求法律途徑協助。
下一任美洲開發銀行總裁展露頭角
根據《路透社》（Reuters）報導，先前共有四名參選人將角逐該大位，但因後續前任「聯合國拉丁美與加勒比經濟委員會」（CEPAL）執行秘書巴爾塞納（Alicia Barcena）宣布放棄參選，埃斯基維爾才順勢急起直追。
埃斯基維爾本身是哈佛大學經濟學博士，同時也是美洲開發銀行、世界銀行（WB）與國際貨幣基金組織（IMF）研究員，從2019年起就在墨西哥銀行服務至今，為外界認定屬於央行利率決策上的鴿派人士。墨西哥銀行自今（2022）年9月決議，為因應國際通膨局勢動盪及國內通膨率上升至8.7％，將利率從原本的4％調整成9.25％。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
善用數位理財工具，早一步看到未來市場趨勢
對於投資人而言，投資路上往往需要經驗、知識才能有良好成果。但在變動的環境中，想要洞察先機，就得善用輔助工具，相較傳統帳戶，數位帳戶結合演算法及大數據，更能依據個人資訊及投資目標，提供客製化的投資建議，幫助投資人早一步看到未來市場趨勢。
寶可孟以自身慣用的永豐銀行數位帳戶「DAWHO」為例，說明數位帳戶不僅在手機上就能操作，不需跑實體分行，一隻手指頭就能完成行動支付、理財、開戶等流程外，還可以操作換匯、作為買賣台股或美股之交割戶、申辦信用卡，若搭配永豐DAWHO現金回饋信用卡，海外最高可享有8%現金回饋。
寶可孟進一步提到，純網銀與數位帳戶最大不同的差別，在於「純網銀受到法規限制，目前僅能承作存提款、轉帳、金融卡及信用貸款。」反觀數位帳戶較沒有這些限制，可使用DAWHO數位帳戶線上申請房屋貸款，也可以透過DAWHO信託基金投資帳戶申購基金，甚至可用DAWHO數位帳戶作為台股及美股的交割戶頭。
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- 第1招：選自己喜歡的質感。從自己喜歡的數位帳戶的風格來選擇，用起來開心也很重要。
- 第2招：看利率。有些數位帳戶標榜高利，但後來就慢慢縮減，有些數位帳戶是新戶才享有高利，但舊戶就無法享受同等高利率，在申請時就要看仔細規則跟時間範圍。
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「以我自己的DAWHO數位帳戶來說，我以1比2的比例配置，60萬在台股、140萬在美股。」寶可孟解釋，他以替自己存一筆退休金為目標操作，只進不出，將主力放在平均報酬率有10％美股全市場ETF；其餘則放在台股，以「二八法則」分配，將80%放在穩健標的、20％留給自己「拼手感」。
市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
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