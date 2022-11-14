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    TNL+ 2022/11/14,
    歐洲

    烏克蘭政府擴大拘捕「叛國賊」，《華盛頓郵報》：「親俄合作者」多是出於對蘇聯時代的懷念

    烏克蘭政府擴大拘捕「叛國賊」，《華盛頓郵報》：「親俄合作者」多是出於對蘇聯時代的懷念
    烏克蘭赫爾松兩名遭指控叛國的平民，被當地士兵逮捕後綁在柱子上，民眾上前圍觀｜Photo Credit: AP / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    算是在烏克蘭境內俄佔區域，企圖維持城鎮運作的民眾，也有可能被冠上「援助敵軍」的罪名。烏克蘭西南方城鎮維爾科沃（Vylkove）有村里幹事，因將當地居民的個資，交給當時佔領該地的俄羅斯官員，而遭到外界指控通敵，但其僅是為了幫助在地村民申請人道救援物資。

    文：張瑞邦（Tucker Chang）

    烏克蘭政府當前正在加強力度，拘捕親俄「叛國賊」。根據第四國際國際委員會（ICFI）所屬的網路媒體《世界社會主義網站》（WSWS）報導，基輔當局迄今已對數千名疑似通俄的烏克蘭公民提出控訴，這些遭起訴的烏國公民，將面臨財產充公、巨額罰款，以及監禁等刑罰。

    英國《每日郵報》（Daily Mail）亦表示，烏克蘭政府當前已針對烏東特定地區的1309名、疑似與俄羅斯政府合作的親俄居民展開調查；若以案件數來看，基輔當局更在戰爭爆發後，立案超過1.8萬起涉及「危害國家安全」之案件。

    《世界社會主義網站》認為，烏克蘭現今被西方世界視作自由民主政權、對抗極權的化身，然而烏國政府其實也對境內的部份人民，發動「戰爭」。

    《每日郵報》對此揭露，已有被當作是叛國賊的烏克蘭公民，遭到烏克蘭政府的報復性暗殺。基輔當局的部分消息人士便向《每日郵報》透露，目前至少有29起「射殺親俄合作者」的案例出現。

    烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）宣稱，其已對國內通俄合作人士進行捉捕，這些叛國者的生命安全將不受法律保障。

    「我們的情報機構正在消滅他們，向射殺豬隻一樣解決他們！」吉拉成柯如此說道。

    近日發生的「叛國」案例有哪些？

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