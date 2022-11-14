烏克蘭政府擴大拘捕「叛國賊」，《華盛頓郵報》：「親俄合作者」多是出於對蘇聯時代的懷念

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭政府當前正在加強力度，拘捕親俄「叛國賊」。根據第四國際國際委員會（ICFI）所屬的網路媒體《世界社會主義網站》（WSWS）報導，基輔當局迄今已對數千名疑似通俄的烏克蘭公民提出控訴，這些遭起訴的烏國公民，將面臨財產充公、巨額罰款，以及監禁等刑罰。

英國《每日郵報》（Daily Mail）亦表示，烏克蘭政府當前已針對烏東特定地區的1309名、疑似與俄羅斯政府合作的親俄居民展開調查；若以案件數來看，基輔當局更在戰爭爆發後，立案超過1.8萬起涉及「危害國家安全」之案件。

《世界社會主義網站》認為，烏克蘭現今被西方世界視作自由民主政權、對抗極權的化身，然而烏國政府其實也對境內的部份人民，發動「戰爭」。

《每日郵報》對此揭露，已有被當作是叛國賊的烏克蘭公民，遭到烏克蘭政府的報復性暗殺。基輔當局的部分消息人士便向《每日郵報》透露，目前至少有29起「射殺親俄合作者」的案例出現。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）宣稱，其已對國內通俄合作人士進行捉捕，這些叛國者的生命安全將不受法律保障。

「我們的情報機構正在消滅他們，向射殺豬隻一樣解決他們！」吉拉成柯如此說道。

近日發生的「叛國」案例有哪些？