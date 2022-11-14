中國央行、銀保監會推「金融16條」支持房地產業，今年以來力度最大
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一名接近監管層人士稱，「金融16條」是一年多來監管部門紓困房地產行業的標誌性動作。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這些措施不僅會加大第4季「保交樓」進度，而且還會有效緩解房企流動性壓力，控制房企信用風險，遏制房地產投資下滑勢頭。
（中央社）中國人民銀行和銀保監會近日發布支持房地產企業的「金融16條」，是今（2022）年以來力度最大的支持政策，其中擴大房企融資管道，明確「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期。
綜合多家中媒13日報導，中國央行、銀保監會11日印發一份「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」的內部通知，包括6方面、共16條具體措施。多家房地產企業表示已獲悉這份通知。
通知的6項要求為：
- 要保持房地產融資平穩有序，
- 積極做好「保交樓」金融服務，
- 積極配合做好受困房地產企業風險處置，
- 依法保障住房金融消費者合法權益，
- 階段性調整部分金融管理政策，
- 加大住房租賃金融支持力度。
《經濟觀察網》報導，這份被稱為「254號文」的金融16條文件，涉及開發貸、信託貸款、併購貸、保交樓、房企紓困、貸款展期、建築企業貸款、租賃融資、個人房貸和徵信等房地產上下游多方面的融資，有多個亮點：
一是文件要求穩定房地產開發貸款投放，特別要求「對國有、民營等各類房地產企業一視同仁」；金融機構合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險等。
二是從監管部門角度，呼籲各銀行和銀保監系統，支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期、調整還款安排。從11月11日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期1年。
三是鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求。這一點在過去政策很難看到，而信託是民營房企使用較多的金融產品。
四是支持國開行、農發行等開發性政策性銀行，為房企提供「保交樓」專項借款，但要求借款主體經監管部門覆核備案，資金封閉運行、專款專用，且只能用於已售逾期難交付住宅項目，目的是保交付。
五是開出了金融機構的「免責條款」。值得特別注意的是，「對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責」。
六、銀行「兩道紅線」鬆綁，延長政策過渡期。2020年底，中國央行為避免槓桿過高，給銀行發放房地產貸款劃出了「兩道紅線」；「254號文」提出對受疫情等客觀原因影響、不能如期滿足紅線要求的銀行，由央行和銀保監會派出機構做評估，合理延長其過渡期。
一名接近監管層人士稱，「金融16條」是一年多來監管部門紓困房地產行業的標誌性動作。
《第一財經》引述中信證券首席經濟學家明明認為，相關措施為開發貸款和信託貸款的展期創造了必要條件，有助於減輕銀行的考核壓力，增加金融機構支持部分資質良好的出險房企的意願和能力。
東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這些措施不僅會加大第4季「保交樓」進度，而且還會有效緩解房企流動性壓力，控制房企信用風險，遏制房地產投資下滑勢頭。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
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被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
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