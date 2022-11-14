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    2022/11/14,
    中國

    中國央行、銀保監會推「金融16條」支持房地產業，今年以來力度最大

    中國央行、銀保監會推「金融16條」支持房地產業，今年以來力度最大
    Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    一名接近監管層人士稱，「金融16條」是一年多來監管部門紓困房地產行業的標誌性動作。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這些措施不僅會加大第4季「保交樓」進度，而且還會有效緩解房企流動性壓力，控制房企信用風險，遏制房地產投資下滑勢頭。

    （中央社）中國人民銀行和銀保監會近日發布支持房地產企業的「金融16條」，是今（2022）年以來力度最大的支持政策，其中擴大房企融資管道，明確「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期。

    綜合多家中媒13日報導，中國央行、銀保監會11日印發一份「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」的內部通知，包括6方面、共16條具體措施。多家房地產企業表示已獲悉這份通知。

    通知的6項要求為：

    1. 要保持房地產融資平穩有序，
    2. 積極做好「保交樓」金融服務，
    3. 積極配合做好受困房地產企業風險處置，
    4. 依法保障住房金融消費者合法權益，
    5. 階段性調整部分金融管理政策，
    6. 加大住房租賃金融支持力度。

    《經濟觀察網》報導，這份被稱為「254號文」的金融16條文件，涉及開發貸、信託貸款、併購貸、保交樓、房企紓困、貸款展期、建築企業貸款、租賃融資、個人房貸和徵信等房地產上下游多方面的融資，有多個亮點：

    一是文件要求穩定房地產開發貸款投放，特別要求「對國有、民營等各類房地產企業一視同仁」；金融機構合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險等。

    二是從監管部門角度，呼籲各銀行和銀保監系統，支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期、調整還款安排。從11月11日起，未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期1年。

    三是鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求。這一點在過去政策很難看到，而信託是民營房企使用較多的金融產品。

    四是支持國開行、農發行等開發性政策性銀行，為房企提供「保交樓」專項借款，但要求借款主體經監管部門覆核備案，資金封閉運行、專款專用，且只能用於已售逾期難交付住宅項目，目的是保交付。

    五是開出了金融機構的「免責條款」。值得特別注意的是，「對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責」。

    六、銀行「兩道紅線」鬆綁，延長政策過渡期。2020年底，中國央行為避免槓桿過高，給銀行發放房地產貸款劃出了「兩道紅線」；「254號文」提出對受疫情等客觀原因影響、不能如期滿足紅線要求的銀行，由央行和銀保監會派出機構做評估，合理延長其過渡期。

    一名接近監管層人士稱，「金融16條」是一年多來監管部門紓困房地產行業的標誌性動作。

    《第一財經》引述中信證券首席經濟學家明明認為，相關措施為開發貸款和信託貸款的展期創造了必要條件，有助於減輕銀行的考核壓力，增加金融機構支持部分資質良好的出險房企的意願和能力。

    東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這些措施不僅會加大第4季「保交樓」進度，而且還會有效緩解房企流動性壓力，控制房企信用風險，遏制房地產投資下滑勢頭。

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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