「靜默修女」的故事：與世隔絕12年，我是如何「逃離」修道院生活的？
我們想讓你知道的是
我們是一群被關在同一個地方的女人，沒有任何其他活動，於是看到的每個小事都會被放大。還由於是靜默修女，不允許講話，所以就不停地想，思考那些最細小的事情，也不做任何運動。那種環境讓人的精神和情感都感到非常疲憊不堪，也讓我開始懷疑自己在那裡到底在幹什麼。
一個周日的早晨，弗洛倫西亞・盧斯（Florencia Luce）在未經許可的情況下拿起電話給她兄弟姐妹打電話。
她告訴他們，「在家裡等我。我需要跟你們說話。」
她收拾了幾件隨身物品，走出門，來到大街上。其實，這一想法已經在她頭腦中醞釀了幾個月，甚至好幾年了。
但一直到12月的一個早晨，她才鼓足勇氣逃離修道院，過去12年中，她一直在修道院過著靜默修女（cloistered nun）的生活——幾乎完全與外部世界隔絶。
正是這段經歷啟發了這位阿根廷女性，賺寫了在今年早些時候發表的小說《The Song of the Hours》。
雖然盧斯並沒有被強迫關在修道院，但她稱她在這一宗教機構所經歷的控制和心理操縱讓她無法離開。
她在阿根廷布宜諾斯艾利斯一個傳統街區的中產家庭長大，如今她認為當初那樣做是因為自己的困惑，需要在一個大家庭中找到自己的聲音。
她還認為理想主義以及她從精神導師那裡得到的糟糕建議加起來，導致她走上了錯誤道路。
雖然盧斯承認，她與世隔絶的生活也有「美好的時刻」，但卻因為許多瑣碎擔心的日積月累而受損，這些與她剛進修道院時所渴望的那種精神生活相去甚遠。
儘管如此，她還是花了10多年的時間才走出去。
她目前跟丈夫和女兒居住在紐澤西，她向BBC講述了自己的故事：
早年生活
我在布宜諾斯艾利斯的一個有五個孩子的中產階級家庭長大。
雖然過去常常參加彌撒，但我們家基本上不太信教。儘管我高中上的是一所世俗學校，但它的宗教氛圍很濃。我19歲時開始考慮從事宗教職業。
在天主教大學（Catholic University）學習農學時，我感到了「召喚」。它來的迅猛而突然。我還記得上帝召喚我的那一刻，很完美——它有強烈的肉體感覺。我有一個神父精神嚮導，他告訴我關於修道院的事，並說我是過那種靜默生活的理想人選。
但我現在回想這一切時，我認為當時的「宗教召喚」其實是譫妄和質疑的一部分。而今天，我認為那是我碰巧遇到的事情，並試圖去擁抱它，因為我覺得我需要離開家。
就像也同樣生活在傳統和保守環境中的我朋友一樣，他們出於想離開家的緣故而結了婚，而我正好碰到了可以去修道院的可能性。
雖然我家中沒有什麼主要矛盾，但家裡人很多，很吵。我想要自己的空間。那是一時衝動的錯誤。我當時非常理想主義，想為世界做點事。
做出決定
我父母反應非常不好，他們無法理解我的決定。我的兄弟姐妹則說我瘋了。
在進修道院前，我有許多朋友。我喜歡交際、愛運動。我還有一個男朋友。
但當我去跟修道院院長談話時，我沒有考慮任何事情。我變得非常狂熱，決定加入修道院。他們立即就接受了我，從沒告訴我要等待和思考一下，或是先完成我的學位再說。他們也未對我脆弱的信仰提出任何質疑。
當他們告訴我修道院生活時，對我來說似乎很完美。
修道院規矩
一進修道院，就要切斷與外部世界的聯繫。我只帶了一個袋子，裡面有幾件簡單衣物——不能把書、收音機或是任何私人物品帶進來。
他們指派一名年輕女子來帶我，她帶我參觀修道院，並為我解釋每天的日常以及規矩，因為進入的是一個必須遵守很多規矩的世界。其中之一就是保持沉默，例如，在做飯、打掃衛生，或是去上課時都不允許講話。只有在休息的時候才可以自由講話。
黎明前起牀，然後有許多禮儀式祈禱——唱讚美詩和集體禱告——以及冥想、學習、工作和更多的祈禱。
為家人祈禱，或是為他們指出的衝突而禱告。例如，現在將會為烏克蘭戰爭而祈禱。
這一切由修道院院長來決定，她每天都會收到報紙，她會剪下那些被認為大家都有興趣的文章，然後把它們放在我們都可以閲讀到的房間裡。
但信息被過濾、審查。沒有其他信息來源：信息來源就是院長，或是家人告訴的消息（如果他們來修道院看望的話，隨著時間推移越來越少）。其理念是所有這些活動都將人引入一種冥想的境界，並膜拜上帝。
渺小世界
我變得非常喜歡修道院裡的姐妹們。她們都是很注重精神世界的人，她們成了我的家人。但我現在知道其實也有很多矛盾，因為那是一個極其封閉的環境，許多規則也得不到遵守。
人們期望能夠獲得精神上的純潔，把自己獻給上帝。但這一目標太遠大了，很少有人能做得到。而且，能看到許多人都不應在那裡。會發現那是一個充滿嫉妒和競爭的世界，在這裡有不同群體和個人希望能往上爬，就像在一個公司裡一樣。
修道院是一個自上而下的組織，院長是所有修女的最高精神嚮導。她是唯一一個允許你傾訴個人衝突世界的人，而且，她自己也經常處於矛盾中心，因為開始被她吸引，並爭相希望自己能得到她的喜歡和恩惠。
跟其他修女的感情也是如此——出現了一種不健康的關係，只是為那些關係紐帶而存在，這樣人們才會關注和在意你。已經停止為上帝而存在，一切都圍繞修道院長而轉。
所有這些都是導致精神疾病的原因，之後還會表現為身體疾患。許多修女有胃病及頭痛，而當醫生為她們檢查時卻什麼也查不出來。
我們是一群被關在同一個地方的女人，沒有任何其他活動，於是看到的每個小事都會被放大。還由於是靜默修女，不允許講話，所以就不停地想，思考那些最細小的事情。
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
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選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
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雲端人資系統該具備的資安防護
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資料保護與加密技術
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