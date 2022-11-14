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    2022/11/14,
    歐洲

    班克西（Banksy）於烏克蘭戰火廢墟留下塗鴉作品，民眾欣喜：象徵堅不可摧

    班克西（Banksy）於烏克蘭戰火廢墟留下塗鴉作品，民眾欣喜：象徵堅不可摧
    Photo Credit: banksy IG

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    班克西2日晚間在社群平台Instagram分享3張照片，從中可看到他在烏國首都基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。32歲烏克蘭民眾薩沃契卡昨天告訴法新社，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」，「我們國家堅不可摧」。

    （中央社）知名英國塗鴉大師班克西（Banksy）在烏克蘭首都外一棟在砲火轟炸下四分五裂的建築物外牆留下一幅作品，烏國民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。

    法新社報導，班克西2日晚間在社群平台Instagram分享3張照片，從中可看到他在烏國首都基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。

    班克西在IG貼文寫下，「烏克蘭，博羅江卡」。

    博羅江卡與布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）等烏克蘭城市因遭到俄國猛烈砲擊，成了莫斯科2月入侵行動以來對烏國無情毀滅的象徵。

    博羅江卡一度遭短暫占領，直到俄軍4月撤軍為止。

    32歲烏克蘭民眾薩沃契卡（Oleksiy Savochka）昨天告訴法新社，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」，「我們國家堅不可摧」。

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    圖片來源：banksy IG
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    Photo Credit: banksy IG
    有烏克蘭民眾表示，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」。

    基輔內及周遭也出現其他班克西風格的塗鴉，讓烏克蘭民眾猜想，這位隱姓埋名的街頭藝術家或許在這個遭戰火蹂躪的國家四處創作。

    博羅江卡另一幅來源未經班克西證實的塗鴉作品，顯示一名小男孩將一名穿著柔道服的男子摔倒在地。

    《路透社》報導，這幅作品的象徵性不言而喻：一是間接提及聖經「大衛與歌利亞」（David and Goliath）以弱勝強、以小博大的故事；二來也是影射熱愛柔道的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

    班克西的作品吸引許多好奇民眾的目光，有些人特地從基輔開了60公里的車來一睹大師作品。

    其中一名來訪的基輔居民、31歲的馬瑟爾（Alina Mazur）說：「這對我國來說可以說是歷史性的一刻，像班克西等這樣知名的人物來到這裡，把俄羅斯所作所為公諸於世。」

    而在伊爾平一處遭毀建築的一角，第3幅同樣未經班克西證實的塗鴉顯示一名體操選手即便頸部受傷需要穿戴頸圈，仍奮力表演彩帶項目。

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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