班克西（Banksy）於烏克蘭戰火廢墟留下塗鴉作品，民眾欣喜：象徵堅不可摧

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班克西2日晚間在社群平台Instagram分享3張照片，從中可看到他在烏國首都基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。32歲烏克蘭民眾薩沃契卡昨天告訴法新社，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」，「我們國家堅不可摧」。
（中央社）知名英國塗鴉大師班克西（Banksy）在烏克蘭首都外一棟在砲火轟炸下四分五裂的建築物外牆留下一幅作品，烏國民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。
法新社報導，班克西2日晚間在社群平台Instagram分享3張照片，從中可看到他在烏國首都基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。
班克西在IG貼文寫下，「烏克蘭，博羅江卡」。
博羅江卡與布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）等烏克蘭城市因遭到俄國猛烈砲擊，成了莫斯科2月入侵行動以來對烏國無情毀滅的象徵。
博羅江卡一度遭短暫占領，直到俄軍4月撤軍為止。
32歲烏克蘭民眾薩沃契卡（Oleksiy Savochka）昨天告訴法新社，班克西的作品「是我們堅不可摧的象徵」，「我們國家堅不可摧」。
基輔內及周遭也出現其他班克西風格的塗鴉，讓烏克蘭民眾猜想，這位隱姓埋名的街頭藝術家或許在這個遭戰火蹂躪的國家四處創作。
博羅江卡另一幅來源未經班克西證實的塗鴉作品，顯示一名小男孩將一名穿著柔道服的男子摔倒在地。
《路透社》報導，這幅作品的象徵性不言而喻：一是間接提及聖經「大衛與歌利亞」（David and Goliath）以弱勝強、以小博大的故事；二來也是影射熱愛柔道的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。
班克西的作品吸引許多好奇民眾的目光，有些人特地從基輔開了60公里的車來一睹大師作品。
其中一名來訪的基輔居民、31歲的馬瑟爾（Alina Mazur）說：「這對我國來說可以說是歷史性的一刻，像班克西等這樣知名的人物來到這裡，把俄羅斯所作所為公諸於世。」
而在伊爾平一處遭毀建築的一角，第3幅同樣未經班克西證實的塗鴉顯示一名體操選手即便頸部受傷需要穿戴頸圈，仍奮力表演彩帶項目。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。