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    2022/11/14,
    中東

    「不死鳥」納坦雅胡獲得總統授權組閣，以色列將出現最右傾政府

    「不死鳥」納坦雅胡獲得總統授權組閣，以色列將出現最右傾政府
    Photo Credit: Reuters / 達志影像

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    73歲的納坦雅胡接受委任後，矢言要為所有以色列人服務，「無論是否投票支持我們，這是我的責任。」正在法院對抗貪腐指控的納坦雅胡，至少有28天時間與兩個極端正統派猶太政黨和正在崛起的極右派「宗教錫安主義」（Religious Zionist）集團共組聯合政府。

    （中央社）以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間13日）獲得總統授權，將籌組新政府，為他重返執政鋪平道路。而他所組建的政府，也將是以色列歷來最右傾的一個。

    法新社報導，在經歷一段前所未有的政治僵局後，以色列在11月1日舉行不到4年內的第5次大選，結果納坦雅胡和他的極右翼盟友們在國會120席中取得絕對多數。

    以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷的一項儀式上告訴他：「我已決定將組建政府的任務交給你，班傑明・納坦雅胡。」

    73歲的納坦雅胡接受委任後，矢言要為所有以色列人服務，「無論是否投票支持我們，這是我的責任。」

    正在法院對抗貪腐指控的納坦雅胡，至少有28天時間與兩個極端正統派猶太政黨和正在崛起的極右派「宗教錫安主義」（Religious Zionist）集團共組聯合政府。

    赫佐格也提到納坦雅胡進行中的審判，表示：「我當然不會不知道耶路撒冷地方法院正在對納坦雅胡先生進行法律訴訟這一事實，我一點也不會輕忽這一點。」

    但他說，最近的前例說明納坦雅胡可以在對這些指控提出抗辯時擔任總理。

    由於某些人對納坦雅胡的政策計畫以及他頗具爭議的執政夥伴目標究竟是什麼感到不安，他的下一步行動將受到嚴密檢視。

    各方普遍預期新政府將通過全面司法改革，這是以色列右翼長久以來的優先要務。這可能包括一個所謂的「凌駕條款」（override clause），讓國會有權在任何時候最高法院宣布某項立法為非法時，予以推翻。

    納坦雅胡政府還可能完全控制最高法院法官的任命，這項工作目前是一個由國會議員、現任法官和律師組成的小組負責。

    智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）憲法法學教授納沃特（Suzie Navot）說，這些擬議改革措施將帶來的破壞和危險「我很難再加以誇大」。

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    責任編輯：羅元祺
    核稿編輯：翁世航


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