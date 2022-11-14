「不死鳥」納坦雅胡獲得總統授權組閣，以色列將出現最右傾政府
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73歲的納坦雅胡接受委任後，矢言要為所有以色列人服務，「無論是否投票支持我們，這是我的責任。」正在法院對抗貪腐指控的納坦雅胡，至少有28天時間與兩個極端正統派猶太政黨和正在崛起的極右派「宗教錫安主義」（Religious Zionist）集團共組聯合政府。
（中央社）以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間13日）獲得總統授權，將籌組新政府，為他重返執政鋪平道路。而他所組建的政府，也將是以色列歷來最右傾的一個。
法新社報導，在經歷一段前所未有的政治僵局後，以色列在11月1日舉行不到4年內的第5次大選，結果納坦雅胡和他的極右翼盟友們在國會120席中取得絕對多數。
以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷的一項儀式上告訴他：「我已決定將組建政府的任務交給你，班傑明・納坦雅胡。」
73歲的納坦雅胡接受委任後，矢言要為所有以色列人服務，「無論是否投票支持我們，這是我的責任。」
正在法院對抗貪腐指控的納坦雅胡，至少有28天時間與兩個極端正統派猶太政黨和正在崛起的極右派「宗教錫安主義」（Religious Zionist）集團共組聯合政府。
赫佐格也提到納坦雅胡進行中的審判，表示：「我當然不會不知道耶路撒冷地方法院正在對納坦雅胡先生進行法律訴訟這一事實，我一點也不會輕忽這一點。」
但他說，最近的前例說明納坦雅胡可以在對這些指控提出抗辯時擔任總理。
由於某些人對納坦雅胡的政策計畫以及他頗具爭議的執政夥伴目標究竟是什麼感到不安，他的下一步行動將受到嚴密檢視。
各方普遍預期新政府將通過全面司法改革，這是以色列右翼長久以來的優先要務。這可能包括一個所謂的「凌駕條款」（override clause），讓國會有權在任何時候最高法院宣布某項立法為非法時，予以推翻。
納坦雅胡政府還可能完全控制最高法院法官的任命，這項工作目前是一個由國會議員、現任法官和律師組成的小組負責。
智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）憲法法學教授納沃特（Suzie Navot）說，這些擬議改革措施將帶來的破壞和危險「我很難再加以誇大」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
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