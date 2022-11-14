FTX聲請破產、執行長SBF跌落神壇，加密貨幣領域「水很深」，短短幾秒間價值歸零
我們想讓你知道的是
瑞穗證券（Mizuho Securities）加密貨幣分析師多雷夫（Dan Dolev）說：「跌落神壇速度之快令人震驚，讓人看到加密貨幣的價值能在幾分鐘內蒸發，是最令人震撼的事。」多雷夫認為，連FTX這種一度標榜先進風險控管、被視為能領航數位貨幣世界者都能一夕倒台，「如今的問題是，誰會再信任加密貨幣投資，大家都怕短短幾秒間價值歸零」。
（中央社）加密貨幣平台FTX聲請破產，執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）得面對美國司法部與證券管理委員會等聯邦調查，一夕間從加密幣圈豪傑淪為過街老鼠，也凸顯加密貨幣領域與前景的高不確定性。
《華爾街日報》報導，人稱SBF、30歲的班克曼－佛里特外表親切，儘管公司財務不透明，但他在推特（Twitter）發文和大量媒體採訪形塑的人設，讓他直到本週之前還是加密幣圈風雲人物。
美國前總統柯林頓（Bill Clinton）、職業美式足球NFL球星布雷迪（Tom Brady）、流行歌曲天后凱蒂佩芮（Katy Perry）等一票名流都曾受邀到FTX在巴哈馬（Bahamas）的基地，聽班克曼－佛里特在一場記者會暢談對圍繞數位產業建立起一個打破傳統新金融體系願景。他還大手筆政治捐獻，鼓勵年輕人賺大錢以便將財富捐贈慈善機構或改變社會。
隨著FTX壯大，班克曼－佛里特的另一面目顯現。知情人士說，他對外國監管機構和其他人態度莽撞傲慢，談判收購陷入困境加密貨幣同行時態度很硬，但會討好美國政客和聯邦監管機構，似乎還會慫恿他們去審查他的競爭對手。
私底下，FTX還挪用數十億美元的客戶資金去資助班克曼－佛里特手頭另一數位貨幣公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），其中一大部分就此消失。此一情況本週被揭後震撼他的支持者與員工，「左手轉右手」的五鬼搬運造成FTX超過10億美元缺口。
班克曼－佛里特其中一致命錯誤是想在加密幣圈打壓異己，透過提倡監管對付其他加密幣圈成員，尤其得罪全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬；趙也是FTX早期的金主。
幣安11月初原本宣布要併購陷入財務困境的對手FTX美國以外業務，以協助FTX應對流動性資金危機，但經過調查後宣布放棄。因為調查結果及有關FTX可能涉及不當處理客戶資金與遭受聯邦調查等負面新聞，幣安認定收購FTX潛在風險過高。
宣布放棄收購當晚趙長鵬還補刀，推文稱「幣安無法支持那些想遊說打壓同業、背後下毒手的人」顯然在講班克曼－佛里特在華府的遊說勾當。
幾乎在同時，對沖基金和其他公司也紛撤資，動搖FTX公司存續根本。據班克曼－佛里特後來的一條推文，這期間就發生單是一天客戶抽走價值50億美元銀根的情況，然而就在上個月，班克曼－佛里特還在《華爾街日報》Tech Live大會上吹噓擴張計畫。
到11日，班克曼－佛里特辭去FTX執行長職務，他拯救公司的努力也以FTX在美國聲請破產告終，諷刺的是FTX今年稍早還曾救助過一些陷入困境的同行，且此前他批評加密幣圈領域的不良行為者，如今自己卻正被調查，尤其挪用資金作法恐涉背信。
傳統金融運作上，監管機構要求經理人將客戶資金與他們用於交易的資金分開，但在猶如蠻荒的加密幣圈裡則規範不明。目前不清楚班克曼－佛里特或FTX可能因客戶資金損失而面臨何種法律後果。
瑞穗證券（Mizuho Securities）加密貨幣分析師多雷夫（Dan Dolev）說：「跌落神壇速度之快令人震驚，讓人看到加密貨幣的價值能在幾分鐘內蒸發，是最令人震撼的事。」
FTX破產是又一加密幣圈的重大打擊。加密貨幣被寄望能成為一種替代金融架構，取代當今主導貨幣世界的銀行和經理人系統。但連同先前比特幣和其他數位貨幣暴跌導致連串加密貨幣公司破產，箇中風險盡露。
多雷夫認為，連FTX這種一度標榜先進風險控管、被視為能領航數位貨幣世界者都能一夕倒台，「如今的問題是，誰會再信任加密貨幣投資，大家都怕短短幾秒間價值歸零」。
德林控股集團執行長陳寧迪一篇專文分析，加密貨幣是一種虛擬資產，一方面不具備使用價值，產生過程不能體現勞動價值，也不具有貴金屬的商品屬性，缺乏任何內在價值的支撐；另一方面，加密貨幣的接受範圍仍相當有限，缺乏國家信用的支撐，是少數人甚至是少數富人的遊戲。
從價值的穩定性看，加密貨幣價格波動大於股票、債券、黃金等任一常見資產，現況就是加密貨幣沒有獲得大眾信任、沒有全社會商品和交易作為保證、也沒有國家信用支撐，價格波動太大，無法成為有用的記帳單位，也不是可信的儲值品。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。