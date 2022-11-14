澤倫斯基稱在赫爾松發現逾400件俄軍罪行，布林肯：烏克蘭將決定對俄談判框架
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俄羅斯軍隊日前撤出包括赫爾松市在內的第聶伯河西岸地區後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行。美國國務卿布林肯12日在柬埔寨首都金邊會見烏克蘭外交部長庫列巴時表示，烏克蘭將就所有對俄羅斯的談判框架制定相關時間和內容。
（中央社）知名塗鴉大師班克西（Banksy）在烏克蘭城鎮博羅江卡（Borodyanka）一棟建築廢墟外牆留下塗鴉，民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。而在烏克蘭南部俄軍撤離的赫爾松市（Kherson），公用事業公司正力拚恢復水電。
烏克蘭赫爾松市拚復水復電
烏克蘭官員13日表示，南部城市赫爾松的公用事業公司正努力恢復遭俄羅斯撤退部隊布設地雷的關鍵基礎設施，目前城內多數民宅仍斷水斷電。
赫爾松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）表示，當局決定維持晚間5時至上午8時的宵禁，並禁止民眾進出赫爾松市，以維護安全。
亞努什維奇告訴烏克蘭電視台：「敵軍對所有關鍵基礎設施標的物埋設地雷。」他還說，希望手機業者13日能開始運作。
而就在居民歡欣迎接烏軍之際，烏克蘭參謀部通報，東部頓內次克州（Donetsk）和盧漢斯克州（Luhansk）的戰線持續發生激戰。
參謀部在13日上午戰情公告中表示，過去24小時烏克蘭部隊在兩州數個聚落擊退俄軍攻勢，並通報俄軍朝烏東巴赫姆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、新帕夫里夫卡（Novopavlivka）、札波利沙（Zaporizhzhia）等地區發射火箭與砲彈。
澤倫斯基：俄軍撤離前破壞赫爾松關鍵基礎設施
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日指控俄羅斯軍隊在撤離赫爾松市前，摧毀當地的重要基礎設施。
澤倫斯基在演說中表示，「逃離赫爾松之前，占領者摧毀了所有關鍵基礎設施，包括通訊、供水、暖氣、電力」，「各地（的俄軍）都有相同目標，那就是盡可能地羞辱人們。但我們會讓一切恢復正常，相信我。」
俄宣布赫爾松地區首府移往格尼奇斯克
俄羅斯軍隊撤離赫爾松市後，俄國當局宣布烏國東南部的另一個港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）是赫爾松地區的新「臨時首府」，主要行政機構皆已遷往該處。
英國廣播公司（BBC）報導，格尼奇斯克是亞速海（sea of Azov）港口城鎮，位置很接近俄羅斯於2014年占領的克里米亞（Crimea），距離赫爾松市很遠，面積也較赫爾松市更小。
俄羅斯國際傳真社（Interfax）稱，莫斯科當局已從第聶伯河（Dnipro River）西岸（即赫爾松市及周邊地區）撤離所有地區辦事處以及「雕像和歷史文物」。截至目前，已有超過11萬5000人從該地區撤離。
布林肯：烏克蘭將就對俄談判框架做出決定
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）會見烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）時表示，烏克蘭將就所有對俄羅斯的談判框架制定相關時間和內容。
布林肯還告訴庫列巴，美國堅定承諾，冬季即將來臨之際，將協助烏克蘭減輕俄羅斯攻擊關鍵基礎設施所造成的影響，包括加快人道主義援助。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯重申，「任何（對俄）談判框架的時間和內容仍將由烏克蘭自行決定。」
班克西烏克蘭街頭塗鴉
知名英國塗鴉大師班克西在烏克蘭首都外一棟在砲火轟炸下四分五裂的建築物外牆留下一幅作品，烏國民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。
班克西在社群平台Instagram分享3張照片，從中可看到他在烏國首都基輔（Kyiv）西北城鎮博羅江卡一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。班克西在IG貼文寫下，「烏克蘭，博羅江卡。」
博羅江卡與布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）等烏克蘭城市因遭到俄國猛烈砲擊，成了莫斯科2月入侵行動以來對烏國無情毀滅的象徵。
烏軍14日辦告別式悼曾聖光
台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭前線。烏國軍方14日將於西部大城利維夫（Lviv）聖彼得與保羅教堂舉行告別式，曾聖光的母親、姊姊及妻子都會出席。
烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊獨立步槍營透過臉書表示，花蓮人曾聖光於1997年9月12日出生，2017年至2021年曾在台灣服役，今年11月2日於烏東戰略重鎮利曼（Lyman）執行戰鬥任務時喪生。
非政府組織烏克蘭台灣論壇（Ukraine + Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）對中央社表示，烏克蘭政府及軍方都出力協助處理曾聖光告別式等相關作業，烏克蘭台灣論壇也呼籲出席人士攜帶中華民國國旗前往，送曾聖光最後一程，「我相信會有很多人到場」。
俄軍撤第聶伯河西岸，澤倫斯基：發現逾400件罪行
俄羅斯軍隊日前撤出包括赫爾松市在內的第聶伯河（Dnipro River）西岸地區後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行。
路透社報導，澤倫斯基在他的晚間談話影片中表示：「調查人員已經記錄超過400件俄國戰爭罪行，且已找到死去的平民和軍人遺體。」
他還提到，針對俄國軍人和僱傭兵的逮捕行動正在進行中。
澤倫斯基今天也透露，烏克蘭東部頓內次克地區的戰鬥如同前幾天一樣激烈，俄軍攻擊沒有減弱。
他在晚間談話影片指出：「頓內次克地區的戰鬥就跟前幾天一樣激烈。」
澤倫斯基還說：「俄軍攻擊的猛烈程度沒有減弱，但我方的韌性和勇氣正處於最高水準，不會允許他們突破我們的防禦。」
新聞來源
延伸閱讀
- 班克西（Banksy）於烏克蘭戰火廢墟留下塗鴉作品，民眾欣喜：象徵堅不可摧
- 烏克蘭政府擴大拘捕「叛國賊」，《華盛頓郵報》：「親俄合作者」多是出於對蘇聯時代的懷念
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
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建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
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「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
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