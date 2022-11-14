【藝遊嚮導】11/15-11/21：人權藝術生活節、登曼波個展、亞洲手創展、本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
金馬影展開幕片、金馬獎13獎項提名的《一家子兒咕咕叫》將在本週上映，敘述養鴿人的家庭故事。楊登棋（登曼波）最新個展《居家娛樂》即將在本週開展，拆封父親的錄影帶，思索隱私、居家與家、娛樂與性的意義。此外，本週還有人權藝術生活節、屏東落山風藝術季、我在鐵花村．唱歌等豐富活動，快跟著【藝遊嚮導】一探究竟吧！
金馬影展開幕片、金馬獎13獎項提名的《一家子兒咕咕叫》將在本週上映，以台灣的賽鴿文化為背景，敘述養鴿人的家庭故事——家人間的共同傷痛、人與人無法輕易割捨的連結、階級複製以及沉重卻值得深思的問題。
楊登棋（登曼波）最新個展《居家娛樂》即將在本週開展，持續展覽至明年2月。登曼波曾在2019年以《父親的錄影帶》獲當年臺北美術獎首獎，2021年以《父親的錄影帶＿碧兒不談》呈現酷兒群體縮影、入圍台新藝術獎，2022年6月以《複寫：認同＿父親的錄影帶》重新觀照家鄉與家族。而《居家娛樂》則是拆封父親的錄影帶，思索隱私、居家與家、娛樂與性的意義。
【表演藝術】
名稱｜2022人權藝術生活節
時間｜2022/11/19（六）- 2022/12/10（六）
地點｜國家人權博物館（新北市新店區復興路131號）
備註｜本活動須免費索票
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在一個自由年代，最重要的翻轉，便是把「導航記憶」變成「記憶導航」。出土那些被壓抑的歷史，恢復那些被否認的身份，發出那些被禁止的聲音。
2022年第三屆「人權藝術生活節」號召更多藝文人士及表演團隊加入人權創作的行動，從文學、電影、視覺、表演各面向出發，規劃開幕演出《記憶導航》音樂會、親子劇場、舞蹈、音樂影像、影像對話、讀劇演出、小說展演、漫遊者劇場、展覽與人權市集等活動，善用作為歷史場域的園區，以多元方式融入白色恐怖歷史。
今年更加入香港議題，擴大連結當代人權理念實踐與國際交流，藉由不同議題與人互動並相互連結。藝術在面對不義政權與集體創傷時的角色，將不只是再現，而是得以讓更多人體會民主、自由、公義的核心價值，展現人權的廣度以及更多元方向發展的想望。
名稱｜2022 阮劇團 X 劇場空間《皇都電姬》
時間｜2022/11/19（六）- 2022/11/20（日）
地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（臺北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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「如果我們不正視自己的語言和文化，總有一天，台語、廣東話很可能會在台灣和香港消失。」-阮劇團 藝術總監汪兆謙
一座台灣的老戲院「電姬戲院」與一座香港的老戲院「皇都戲院」，都面臨著隨時代凋零，即將被拆除的命運，因緣際會下闖入戲院的敏慧與小柔，在戲院殘存的光陰中，開啟了一段用著母語演繹的百年電影的時空之旅。
現代的紀錄片工作者、台灣女孩敏慧，在戲院拆除前夕回到台南。抱著對家鄉又愛又恨的情感，敏慧和戲院老放映師展開對話，過往如夢似幻的百年風光，一幕幕在戲院廢墟上演，也意外解開敏慧不為人知的身世之謎；2220年未來香港，小柔遇見了一位說著廣東話的失憶男，卻被視為「系統漏洞」而受到驅除程式猛烈攻擊，港產片與廣東話的出現，讓小柔開始意識，究竟她的根在哪裡呢？
【展覽】
名稱｜2022屏東落山風藝術季
時間｜2022/11/4（五）- 2023/2/5（日）
地點｜屏東車城鄉海口港
備註｜開館時間為10:00-18:00，戶外裝置20:00熄燈
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屏東落山風藝術季，為全台灣唯一以風之名成就的藝術盛典。風吹的方向，指向未來〜
2022屏東落山風藝術季以「未來．風動」為主題，指出一切因風而起，不僅是島國南方季節的號召，也是藝術家的挑戰與追尋，不經意間串起了旅客的驅動與停留。
本屆規劃三個展區：「看海美術館」展出「珊瑚花開紙花展」，由日本手作紙花藝術家國吉滿（Kuniyoshi Mitsuru）、台灣調香師若維、黑川互動媒體藝術溪手打造屏東獨特風格的繽紛紙花花海；「待(呆)．風樓」展出《仿生獸》，荷蘭物理學家兼藝術家泰奧．楊森（Theo Jansen）帶來6隻仿生獸大師手稿、仿生獸模型，並規劃定時室內展演與週六日海灘戶外演出；「落山風之吹風看海地．沙灘」則是展出11件大型裝置藝術作品，呈現藝術家對這塊土地的想像。
名稱｜居家娛樂—楊登棋（登曼波）個展
時間｜2022/11/19（六）- 2023/2/12（日）
地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）
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歷經三次告白與對話的對象各自不同的展覽《父親的錄影帶＿碧兒不談＿複寫：認同》後，楊登棋（登曼波）主動拆封上述的錄影帶，那是父親「拍給他者觀看」的性生活、娛樂、旅行與中國夢。
在交予楊登棋的五十多卷錄影帶上，父親常在側邊親筆註記著：「居家娛樂」。楊登棋以既抽離又介入的方式來觀看影帶，解構父親當時所處的、那個暗流蟄伏的年代，並進一步重新思索父親所提及的「居家」/「娛樂」：其所對照出的「家」/「性」，將兩者並置論述，亦對應出當代受媒體渲染後被定義的「隱私」。
經由「解密」父親錄影帶後所衍生的種種線索，一個個當代裡私密的、關於性與身分認同的對話再被開啟與紀錄，透過放映與大眾接繫。而此些線索，也引導藝術家回到個人家庭，與母親進行訪談。母親對於父親昔日可能會被視為異端的作為，反而不以為意。家庭的框架、性的框架、「非_即_」的框架，宛如被母親自在面對往事的態度與談吐，再度拆解。
名稱｜2022亞洲手創展 Pop Up Asia
時間｜2022/11/19（六）- 2023/2/12（日）
地點｜松山文創園區三四五號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
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讓喜歡的事成為生活，鏈結手作創業生態系。
亞洲手創展為全亞洲第一個以促進手作創業者與組織交流為核心的手作創業展會，從手作創業者的角度出發，探索手作創業創新趨勢與永續商業模式。本屆主題「I AM 我是故我在」，串聯六大主題展區並與日本泰國香港團隊合作策展，超過百家優質品牌帶來五感沉浸式體驗以及ASIA10x10國際論壇、亞洲手創大人物選拔、香港設計新媒體與直擊泰國時尚對談，感受亞洲手創者創作初心，一起讓喜歡的事成為生活。
三號倉庫規劃為「亞洲主題區」，交流亞洲最新手創趨勢、鏈結亞洲手創生態系；四號倉庫規劃為「女子觀點區」、「居家療癒區」、「永續生活區」，促進手作創業者社群的彼此連結；五號倉庫則規劃為「共創展區」、「I‘M展區」，結合創作與製造商業能力。
【影視】
名稱｜一家子兒咕咕叫 Coo-Coo 043
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【圖輯】2022 TCCF未來內容展（上）：看見VR技術拓展創作可能性
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「2022 TCCF 創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項 VR 作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區 2、3 號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的 VR 作品！
VR（虛擬實境）是後疫情時代的熱門關鍵字，在無法面對面聚會的疫情期間，虛擬娛樂體驗需求大增，加速推動技術的進步，當VR技術越臻成熟且平易近人，內容創作者的創作形式也跟著時代一同變化。有鑑於此，「2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項VR作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區2、3號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的VR作品！
走入臺灣歷史的縫隙：《無法離開的人》
榮獲2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」 -「最佳體驗獎」，《無法離開的人》中，觀眾跟隨政治受難者坤伯的腳步，穿越時光隧道重返1950年代見證坤伯與獄友阿青被囚禁於綠島的故事。《無法離開的人》融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越時空，藉由VR沉浸式體驗，喚醒不同世代對這段歷史與人物的反思。
VR記錄聲光饗宴精彩時刻：《請神造夢：XR沉浸式演唱會》
數字搖滾樂團「大象體操」與「九天民俗技藝團」的強勁節奏，打造出如夢似幻的「眾神派對」，DJ Mykal a.k.a.林哲儀以電音接手請神，串連「血肉果汁機」之虎爺XR LIVE MV，透過4Dviews掃描加上360度實拍，讓未能親臨現場感受的民眾能藉由 VR 裝置觀賞聲光效果十足的演唱會。
全球首創新潮參拜：《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》
透過行動裝置或VR頭顯，與分隔兩地的家人朋友一同在「GOXR元宇宙」的虛擬北港朝天宮裡，進行持香拜拜、敲平安鐘、點光明燈、寫籤、擲筊等傳統祭祀活動，讓異鄉遊子能透過宮廟元宇宙，獲得家鄉神祇的照應與心靈寄託， 24小時不歇燈。
人人都有可能是老大哥：《眼與我》
透過VR裝置，觀者跟著空中的一雙眼睛，經歷一系列的黑暗旅程，探索人類社會中「監視 / 被監視」的故事，了解「眼睛」如何以各種形式深植於我們的文化，影響我們對真實的認知。議題看似沉重，但本作其實是一段畫面美麗、兼具幽默敘事的作品，故事發人省思。
流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想：《遺留》
活在我們所熟知的「真實」裡令人感到安心，像是太陽從東邊升起、一天有24小時，這些生活常軌簡化我們的生活，方能安定地度過漫長的人生。因為知道自己終將降落地面，我們才能縱身躍入高空。《遺留》是將河床劇團郭文泰執導的單人沉浸式劇場「開房間計畫」轉化為虛擬實境的體驗，感受流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想，是看與被看的邀請；本作亦曾入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
追隨紅色幻影踏上奇幻旅程：《紅尾巴》
雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時的天空，忽然飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。以攝影測量法掃描實體模型，透過遊戲引擎將金獎動畫導演王登鈺的同名漫畫轉化為VR作品 。本作亦入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
巴黎聖母院在虛擬實境中浴火重生：《永恆聖母院》
《永恆聖母院》重現2019年巴黎聖母院遭受火災前的樣貌，讓民眾透過VR技術在虛擬實境場景中，橫跨八百多年歷史，探索聖母院建造歷程與人文歷史。在體驗中，觀眾能搭乘奇幻飛行平台轉換視角，以現實中所不能及的角度細細欣賞哥德式建築精緻之美，觀看華麗高聳的尖塔、教堂內的肋狀拱頂，與彩繪玫瑰玻璃花窗的細節。《永恆聖母院》的原版體驗更開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術創舉，為觀光產業帶來新的可能性。（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的VR體驗版）
平面畫作也能立體呈現於元宇宙：《天野喜孝VR美術館》
享譽國際的日本畫家天野喜孝，與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作，打造《天野喜孝VR美術館》，將近百幅平面畫作透過3D模型建置轉化，讓民眾使用VR設備，以沉浸式體驗進入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館中，鑑賞從平面轉化成3D立體樣貌的近百幅經典畫作。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration