【藝遊嚮導】11/15-11/21：人權藝術生活節、登曼波個展、亞洲手創展、本週精彩藝文活動別錯過！

金馬影展開幕片、金馬獎13獎項提名的《一家子兒咕咕叫》將在本週上映，以台灣的賽鴿文化為背景，敘述養鴿人的家庭故事——家人間的共同傷痛、人與人無法輕易割捨的連結、階級複製以及沉重卻值得深思的問題。

楊登棋（登曼波）最新個展《居家娛樂》即將在本週開展，持續展覽至明年2月。登曼波曾在2019年以《父親的錄影帶》獲當年臺北美術獎首獎，2021年以《父親的錄影帶＿碧兒不談》呈現酷兒群體縮影、入圍台新藝術獎，2022年6月以《複寫：認同＿父親的錄影帶》重新觀照家鄉與家族。而《居家娛樂》則是拆封父親的錄影帶，思索隱私、居家與家、娛樂與性的意義。

【表演藝術】

名稱｜2022人權藝術生活節

時間｜2022/11/19（六）- 2022/12/10（六）

地點｜國家人權博物館（新北市新店區復興路131號）

備註｜本活動須免費索票

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在一個自由年代，最重要的翻轉，便是把「導航記憶」變成「記憶導航」。出土那些被壓抑的歷史，恢復那些被否認的身份，發出那些被禁止的聲音。

2022年第三屆「人權藝術生活節」號召更多藝文人士及表演團隊加入人權創作的行動，從文學、電影、視覺、表演各面向出發，規劃開幕演出《記憶導航》音樂會、親子劇場、舞蹈、音樂影像、影像對話、讀劇演出、小說展演、漫遊者劇場、展覽與人權市集等活動，善用作為歷史場域的園區，以多元方式融入白色恐怖歷史。

今年更加入香港議題，擴大連結當代人權理念實踐與國際交流，藉由不同議題與人互動並相互連結。藝術在面對不義政權與集體創傷時的角色，將不只是再現，而是得以讓更多人體會民主、自由、公義的核心價值，展現人權的廣度以及更多元方向發展的想望。

名稱｜2022 阮劇團 X 劇場空間《皇都電姬》

時間｜2022/11/19（六）- 2022/11/20（日）

地點｜臺北表演藝術中心 大劇院（臺北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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「如果我們不正視自己的語言和文化，總有一天，台語、廣東話很可能會在台灣和香港消失。」-阮劇團 藝術總監汪兆謙

一座台灣的老戲院「電姬戲院」與一座香港的老戲院「皇都戲院」，都面臨著隨時代凋零，即將被拆除的命運，因緣際會下闖入戲院的敏慧與小柔，在戲院殘存的光陰中，開啟了一段用著母語演繹的百年電影的時空之旅。

現代的紀錄片工作者、台灣女孩敏慧，在戲院拆除前夕回到台南。抱著對家鄉又愛又恨的情感，敏慧和戲院老放映師展開對話，過往如夢似幻的百年風光，一幕幕在戲院廢墟上演，也意外解開敏慧不為人知的身世之謎；2220年未來香港，小柔遇見了一位說著廣東話的失憶男，卻被視為「系統漏洞」而受到驅除程式猛烈攻擊，港產片與廣東話的出現，讓小柔開始意識，究竟她的根在哪裡呢？

【展覽】

名稱｜2022屏東落山風藝術季

時間｜2022/11/4（五）- 2023/2/5（日）

地點｜屏東車城鄉海口港

備註｜開館時間為10:00-18:00，戶外裝置20:00熄燈​

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屏東落山風藝術季，為全台灣唯一以風之名成就的藝術盛典。風吹的方向，指向未來〜

2022屏東落山風藝術季以「未來．風動」為主題，指出一切因風而起，不僅是島國南方季節的號召，也是藝術家的挑戰與追尋，不經意間串起了旅客的驅動與停留。

本屆規劃三個展區：「看海美術館」展出「珊瑚花開紙花展」，由日本手作紙花藝術家國吉滿（Kuniyoshi Mitsuru）、台灣調香師若維、黑川互動媒體藝術溪手打造屏東獨特風格的繽紛紙花花海；「待(呆)．風樓」展出《仿生獸》，荷蘭物理學家兼藝術家泰奧．楊森（Theo Jansen）帶來6隻仿生獸大師手稿、仿生獸模型，並規劃定時室內展演與週六日海灘戶外演出；「落山風之吹風看海地．沙灘」則是展出11件大型裝置藝術作品，呈現藝術家對這塊土地的想像。

名稱｜居家娛樂—楊登棋（登曼波）個展

時間｜2022/11/19（六）- 2023/2/12（日）

地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）​

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歷經三次告白與對話的對象各自不同的展覽《父親的錄影帶＿碧兒不談＿複寫：認同》後，楊登棋（登曼波）主動拆封上述的錄影帶，那是父親「拍給他者觀看」的性生活、娛樂、旅行與中國夢。

在交予楊登棋的五十多卷錄影帶上，父親常在側邊親筆註記著：「居家娛樂」。楊登棋以既抽離又介入的方式來觀看影帶，解構父親當時所處的、那個暗流蟄伏的年代，並進一步重新思索父親所提及的「居家」/「娛樂」：其所對照出的「家」/「性」，將兩者並置論述，亦對應出當代受媒體渲染後被定義的「隱私」。

經由「解密」父親錄影帶後所衍生的種種線索，一個個當代裡私密的、關於性與身分認同的對話再被開啟與紀錄，透過放映與大眾接繫。而此些線索，也引導藝術家回到個人家庭，與母親進行訪談。母親對於父親昔日可能會被視為異端的作為，反而不以為意。家庭的框架、性的框架、「非_即_」的框架，宛如被母親自在面對往事的態度與談吐，再度拆解。

名稱｜2022亞洲手創展 Pop Up Asia

時間｜2022/11/19（六）- 2023/2/12（日）

地點｜松山文創園區三四五號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）​

備註｜本活動為售票活動

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讓喜歡的事成為生活，鏈結手作創業生態系。

亞洲手創展為全亞洲第一個以促進手作創業者與組織交流為核心的手作創業展會，從手作創業者的角度出發，探索手作創業創新趨勢與永續商業模式。本屆主題「I AM 我是故我在」，串聯六大主題展區並與日本泰國香港團隊合作策展，超過百家優質品牌帶來五感沉浸式體驗以及ASIA10x10國際論壇、亞洲手創大人物選拔、香港設計新媒體與直擊泰國時尚對談，感受亞洲手創者創作初心，一起讓喜歡的事成為生活。

三號倉庫規劃為「亞洲主題區」，交流亞洲最新手創趨勢、鏈結亞洲手創生態系；四號倉庫規劃為「女子觀點區」、「居家療癒區」、「永續生活區」，促進手作創業者社群的彼此連結；五號倉庫則規劃為「共創展區」、「I‘M展區」，結合創作與製造商業能力。

【影視】

名稱｜一家子兒咕咕叫 Coo-Coo 043