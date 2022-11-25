卡夫卡《給父親的一封信》：許多年後我仍然被那想像所折磨，那個巨人，我的父親

文：法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）

最親愛的父親，

最近你問過我，我為何聲稱對你感到恐懼。我太了解你了，一如往常，我沉默以對，部分原因恰恰是出自於對你的恐懼，部分原因也正是解說這恐懼會牽涉許多細微末節，根本難以讓我在談話中概括。而當我在此嘗試以書寫回答，它也將是殘缺不齊的，因為就算在文字裡，對你的恐懼及其後果阻擾著我，何況素材之繁多遠遠超出了我的記憶力與理解力。

對你來說，事物往往極其簡單，至少相對於我，以及沒有選擇地，相對於許多其他人而言。事情看來是這樣的：你一輩子辛勤工作，犧牲一切，全都為了兒女，尤其為了我，我因而得以過得「奢華」，享有完全的自由去學習自己想要學習的，無須為五斗米折腰，什麼也不必操心。你未曾期待兒女的感激，你明白「兒女的感激」是怎麼回事，但起碼兒女們該有些因應之道，以顯示一點同理心。

反之，我卻老是躲著你，躲到我的房間、書本裡，躲到瘋瘋癲癲的朋友群以及浮誇的想法中。我從未對你敞開心胸聊天，在教堂不曾走近你，在弗朗茲溫泉我也從不去探望你；此外我也不具備家庭觀念，對生意以及你的其他事務我毫不在乎，由你去肩負工廠重責並離棄了你。我支持奧特拉自身的意願，而對你卻連一根手指頭都懶得動（連劇院門票都沒給你帶來過半張），為朋友我又願意赴湯蹈火。

如果你總結對我的看法，結果即是，雖然你沒指責我徹頭徹尾地不合禮數或惡劣（例外的或許是我最近的結婚意向），但卻指我為人冷酷、陌生、忘恩負義。你如此這般指責我，彷彿這是我的錯，好像我就可以像扭轉方向盤那樣，把一切轉向，而你沒有丁點過錯，若有的話，也只錯在你對我太好了。

你的這些慣性陳述我認為只有一點正確，即連我也相信，我們的疏離全然不是你的錯。但也全然不是我的錯。如果我能讓你承認這點，那麼或許——不是指一新生活的可能性，畢竟我倆都有點年紀，但至少會有種平靜，不是去終結，而是緩解你持續不斷的責難。

怪異的是，對於任何我想說的話，你算是有些概念的。例如你最近告訴我說：「我一直都很喜歡你，儘管我在表面上看來待你不如其他為人父者，但這也只因我無法像他人那樣偽裝自己而已。」總的來說，父親，我從來沒有懷疑過你對我的好意，但我認為這句話不正確。你不偽裝自己，的確如此，但想藉此斷言其他父親是在偽裝自己，你要麼就是不容討論地自以為是，要麼——在我看來確實是——在暗示，暗示我們之間出了點問題，而你有份引起，卻不具罪責。如果你真是這意思，那我們就想法一致。

我當然不是說，我之所以是這樣的我，乃因透過你的影響而成。這未免太誇張（而我竟也傾向於如此誇張）。即便我在成長過程中完全擺脫你的影響，我也不太可能成為一個合你心意的人。我當會是個軟弱、膽怯、猶豫不決、焦躁不安的人，既不是羅伯特．卡夫卡 也不是卡爾．赫爾曼 ，不過一定有異於真正的我，我們彼此或許會相處得很棒。我會因為有你這樣的朋友、上司、叔伯、祖父甚至作為我自身的岳父（儘管有些猶豫）而感到幸運。唯有作為父親這點，你對我而言卻過於強大，尤其是我的弟弟們早夭，妹妹們的到來又間隔得久 ，我首當其衝還必須獨自面對，我對此太無力承受。

把我們兩相比較：我，簡而言之，是一個帶有些許卡夫卡脈絡的洛威 ，但這脈絡卻並非受到卡夫卡式的生命力、事業心、征服欲所激發，而是經由洛威式的鞭策，偷偷地、羞怯地，朝另個方向發揮，還經常無以為繼。你則是個真正的卡夫卡，強壯、健康、胃口佳、聲線宏亮、能言善道、自滿、對外界具優越感、有毅力、沉著、有識人之明、相當大方，當然也具有與這些優點相關的所有失誤與弱點，而其中你的脾氣以及偶發的躁鬱驅使你這樣。

就我而言，如果拿你來與菲利浦叔叔、路德維希叔叔、海因里希叔叔比較，你在世界觀上也不完全是個卡夫卡。這是奇怪的，對此我也不太明白。他們全都比你快樂、活潑、隨意、輕鬆，不像你那般嚴厲（順便說一下，這方面我倒是沒少繼承你，而且還把這份傳承管理得太好，但我本性不具備你所擁有的那些必要的平衡力）。

另一方面，你在這點上也算經歷了不同階段，或許快樂過，直到你的孩子們，尤其是我，讓你失望，讓你在家感到壓抑（來了外人，你就另個模樣）。你現在或許又變得快樂了，因為你的外孫和女婿，再度給了你那些你自己的兒女們，瓦莉或許除外，所不能給的些許溫暖。無論如何，我們截然不同，並且在這差異裡互為威脅。以至於如果有人去預估，像我這樣成長緩慢的孩子以及你，一個成年人，會如何對待彼此，可想而知，你會輕易把我踩在腳下，踩得我一無所有。

當然這並沒有發生，生命無法算計，但是也許更糟糕的事情發生了。我一再請求你不要忘記，我丁點都不曾認為過錯在你。你對我的影響是不由自主的，只不過你必須停止認為我之所以屈服於這影響，是由於我這方面的惡意所造成。

我是一個飽受驚嚇的孩子，儘管如此，我也會固執如一般小孩。母親當然也寵溺我，但我並不認為自己特別難以調教。我不相信，一句友善的話，一次默默的牽引，一個和悅的眼神，會無法讓我乖乖受教。如今你是個善良而溫和的人了（接下來所說的並不與此矛盾，我談的只是你在孩子面前的形象），但並非所有孩子都具備毅力與勇氣去尋尋覓覓，直到尋獲你的慈愛。一如你如何塑造了自己那樣，你只會透過力氣、嗓子以及脾氣來對待孩子，而這方式對你而言顯得非常合宜，加上你本來就打算把我培養成一個強壯勇敢的男孩。