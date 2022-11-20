《那一年，我決定徒步環島，和我自己》：朝著家的方向，我持續向南前行，預計今天抵達太麻里

文：連浩禎

逃離旅伴

我打開家門，客廳塞滿了朋友及親人們，大家在我開門的瞬間齊聲大喊：「歡迎回來～」我害羞地接受大夥的簇擁，手裡多了許多徒步以來一直想吃的各種食物。餐桌上一陣杯盤狼藉，我撫摸著渾圓的肚子回到了房間，躺上那張熟悉的床鋪，床頭音響自動播放著心愛的音樂，冷氣毫無節制地從出風口輸送著，整間房間只能用「天堂」來形容，窗外的陽光射進窗戶，我的眼睛感到刺眼，稍微閉上後再度睜開，兩隻貓在雙腳窩著，我正納悶著家裡何時養了兩隻貓？掃視了一下周遭環境才發現，我正躺在不急的背包客房第五張床的下鋪，早晨的刺眼陽光從陽台落地窗竄進來正好打在我的臉上。

算一算今天是徒步旅行的第三十天了，對於目前旅行的狀態縱使感到滿足，但無法否認的，我也開始想家了。該走了，昨天那陣躁動在此刻與想念家鄉的心情纏繞在一起，腳下的兩隻貓見我起床仍固執地趴在腳邊，像是告訴我不急著上路，但我還是在七點前整理完行李，將背包放回肩上走出不急。

朝著家的方向，朝著遠離Elmo的方向，我持續向南前行，預計今天抵達太麻里。

繼續走在半路上的我想了很久，究竟身上這股想逃離Elmo的躁動從何而來？會是自從遇見他後，他一直掛在嘴邊那種「要不是你遇見我……」般，要別人將他視為貴人的語氣嗎？還是我們在路上遇到伸出援手的陌生人時，他所顯露出那種不吃白不吃、消費別人好意的心態？種種事件的累積，一次一次地撼動著我們之間剛砌好的友誼之牆。當我發現自己有機會先行離開蘭嶼、回台灣繼續一人徒步時，當下其實是鬆了一口氣的。說到底，我們只是頻率不同，不一定適合走在一起罷了。總之，現在我只想加快腳步，擺脫Elmo。當時的我或許在內心深處也想證明，就算沒有了Elmo，獨自一人上路也能有精彩的旅程吧。

休息了幾天下來，我原先擔心身體早已忘了背著重裝徒步的感覺。幸好，目前看起來還是一如往常般走得平順。耳畔少了突兀的音樂，我安靜地走著，不需要為了迎合他人而仔細抓出彼此共通點來攀談聊天，或許我還是比較適合與自己在路上徒步著，相對少了許多負擔。

花了一個上午的時間，我輕鬆地走完二十公里的路程，提前抵達了今日目的地——太麻里。算一算今天就是Elmo回程的日期，為了能持續在他的前方，不讓他追上，我放棄在太麻里落腳的計畫，於午休後重新出發。原先延伸至山區的台九線在前方與腳下的台十一線連上，台十一線到了終點，準備進入後半段的台九線。

在路口前方十公尺的路肩有台貨車停著，一位司機走下車，往後方載貨區走去，掀起一個箱子，看起來是正準備前往前方台九線路段施工的大哥。他從箱中拿出一瓶運動飲料，在我經過時將瓶子擋在我胸前遞給了我。

「你要到哪？」嚼著檳榔的他開口問。

「想往金崙走。」

「那住哪？」

「不知道耶，到那邊再打算。」

「你等我一下，我來幫你安排。」語畢，大哥就鑽回貨車駕駛座撥著電話，一會兒，他帶著一張名片走回我面前，接過卡片一看，上頭印著「金崙太平洋鹹水溫泉」，空白處有他潦草的藍色簽名，大哥交代，拿著這張名片走到上面的民宿地址，把它交給老闆就沒問題了。我將名片捏在手裡，想到自己沒有多餘的預算能支出住宿費用，趕緊向他確認此刻落到手上的是千真萬確免費的禮物，我問了大哥：「所以拿著這張名片就可以打折嗎？」

「什麼打折，這張就是住宿券了啊，不用錢啦。欸，對了，我開車過來時，還有看到一個人也在你後面走餒。」

會是Elmo嗎？得到免費住宿後，理當感到開心的我，第一個念頭竟然是擔心起後方那位同樣正在徒步的旅人，可能就是這天上午我一心想遠離的前旅伴Elmo。不可能啊，照理說他應該今天才回台灣的，我特地早起花了一整個上午努力拉開的距離，到頭來都只是白費力氣嗎？我向大哥詢問那位徒步旅人的特徵，經過比對，應該八九不離十了，的確是Elmo走在後頭……。

「是你朋友喔？」聽到大哥的問句，我尷尬地笑了笑，含糊帶過。

「他在大概後面四公里的距離，你們可以一起住啊，我再跟老闆講就好，順便泡個溫泉，消除疲勞。」大哥因為趕時間就先行離去了。我顧不得想休息的身軀，硬是提「腳」趕緊上路，打算到了金崙再做打算。此刻時間已近傍晚，或許Elmo會在進入金崙前停下腳步過夜。

開始進入台九線南迴公路較為殘破的路段後，看著沿途四處都正在施工，難怪剛才那位好心的司機離別前特地叮囑我必須加快腳程，盡量在天黑前抵達金崙。我在這路段走著，看見四處都是土石崩落的痕跡，心也揪了起來，左側是遼闊美麗的太平洋海景不時插入鋼筋水泥等雜物，這樣的景象有點像是兩光的外科醫生在病人身上劃了一刀，發現失誤後，草草縫起傷口，另外在附近再開一刀，如此反覆了好幾次，山坡一片滿目瘡痍，我皺著眉頭走在其中，頭頂開始聚集的大片烏雲正好反映此刻複雜的心情。

此時，在我右側上方傳來粗獷的吆喝：「在環島喔？」我抬頭一看，正在水泥擋土牆上施工的一名工人，作勢丟下一瓶一千五百毫升的飲料，連同提供我免費住宿的那位大哥送的運動飲料，我兩手各抓一瓶寶特瓶，笨拙地走到了金崙。

坐在金崙部落內唯一的超商外，我吃著香蕉及吐司充當晚餐。回想起司機的建議：「你們可以一起住啊……。」我在心裡掙扎著自己是否真要獨享這份禮物？回想第一天旅行時找不到地方紮營，那種無家可歸的沮喪感使我愧疚了起來，最後我心裡還是過意不去，不情願地拿起手機打給Elmo，通知他有免費民宿的事。