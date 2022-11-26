人口超過13億的中國，怎麼就找不到11個厲害的足球選手？

文：Andreas Sten-Ziemons

「我稱之為機器人足球。」伊塞克（Lars Isecke）這樣描述他在中國青少年足球訓練中經常看到的情況。在那裡，教練們經常要求反覆演練：「兩名球員面對面，在不改變位置的情況下將球傳給對方。」

伊塞克是一名德國足球教練，在德國足協的青年部門和教練員發展部門工作多年。近年來，他擔任中國足協教練員培訓負責人。他說，「我並不感到驚訝，中國國家隊中有些球員只能單方面傳球，對隊友沒有瞭解，對空間、時間和傳球位置沒有感覺。」

然而，中國自有宏圖大志——不僅在地緣政治和經濟上，而且在足球方面也不甘為人後。自2015年以來，中國正在實施一項全國性足球計劃。在習近平本人的推動下，中國的足球雄心甚至被制定為國家級目標。這個目標的確非常勵志：到2030年，中國男足應該成為亞洲一流；到2050年，躋身世界強隊。

學校功課太重，踢球哪有時間？

就目前情況而言，中國要實現這些目標還有漫長的路要走。中國男足在國際足球總會的世界排名中位列第79位，並且僅有一次機會入圍世界盃（2002年）。今年，歷史也不會發生改變，因為他們又沒有獲得卡達世界盃的參賽資格。

伊塞克經常聽到這樣的理論：一個擁有超過13億人口的國家，怎麼也能找出11名天才球員來組成一支優秀的球隊。但事實並非如此簡單。中國不缺錢也不缺基礎設施，卻並沒有湧現幾百萬活躍的足球運動員，甚至幾十萬都沒有，活躍的足球運動員僅有區區幾千人。伊塞克從文化和社會尋找原因。

「學校系統不允許有足夠的自由進行創造性的體育教育。僅僅是課堂時間就會從上午持續到下午。」伊塞克說，「這與數小時的家庭作業相結合，年輕人哪裡還有時間踢足球！」據這位德國教練說，在中國，一群朋友或左鄰右舍在下午或週末隨時抽空踢個球都很難做到。

獨生子女與精英主義教育

在柏林任教的德國漢學家、文學和語言學專家呂恆君（Hangkun Strian）同意伊塞克的看法。「由於中國的精英主義教育體系，兒童的日常生活壓力很大。」她告訴德國之聲，「在社會競爭中獲得機會的唯一途徑是在學校取得好成績，並考入精英大學學習。」因此，父母更願意為孩子的學習成績投入大量的時間和金錢——例如上課後輔導課——而不是他們的興趣愛好，比如踢足球。

中國的獨生子女政策在2015年才有所鬆動。呂恆君認為這也有一些影響。「父母和祖父母往往對孩子過度保護。」她說，「根據中國古代傳統，從事體育運動被認為是艱苦的體力勞動。在足球運動中，受傷的風險很高。許多父母對他們的孩子冒風險特別謹慎。在中國，受歡迎的運動往往是那些安寧而和諧的種類，例如乒乓球或羽毛球。」

團隊合作與害怕犯錯

伊塞克指出了獨生子女政策在足球場上的另一個後果。他說：「中國人在團隊運動中並不成功，因為他們沒有學會團隊合作。」在中國家庭，一個孩子往往受到父母和四個祖父母的共同關注，可能會鼓勵自私自利的行為方式。

還有另一種文化現象，也常常妨礙人們在足球場上自由發揮。

「在亞洲，人們非常害怕失去信譽和尊重。」伊塞克說，「如果我犯了一個錯誤，我就會失去公眾的尊重。所以與其做錯事，還不如什麼都不做。」伊塞克認為，這種心態在球場上產生了奇怪的後果。「球員們根本不想要球——無論是男人還是女人，年輕人還是成年人。只要球隊裡有外國人，他們就把球傳給外國人，並且總是不想它回傳。」

中國球員少有機會到國外踢球

根據德國轉會市場網站的數據，在國外踢球的中國職業足球運動員數量很少。其中，有17人在西班牙效力，但沒有一個人進入最高級別聯賽——甲級聯賽。還有12人在葡萄牙踢球，其中4人效力於東方龍俱樂部——這個俱樂部成立於2014年，專門用來請葡萄牙教練培訓中國球員。

共有10名中國球員在德國踢球，但沒有一人進入前三級職業聯賽。其中兩名球員，王博文和李先成，在第四級聯賽的雲達不萊梅二隊效力，但都不是常規首發球員。

外國教練未能發揮潛力

與此相反的是，中國足協和中超聯賽的俱樂部都喜歡聘請外國教練，期待他們用專業知識幫助改善中國足球。儘管足協和俱樂部都捨得為此花錢，但是他們的潛力並沒有得到充分挖掘。外國專家很少參與制定通常由中國足協、國家體育總局和教育部批准的計劃。因此，經常出現的情況是，這些計劃中預估的人數，例如教練，與實際上可以找到的合格教練數量並不相符。

不過，伊塞克對中國足球正在發生的變化充滿希望。中國足協開始專門徵召一批前國家隊球員，在明（2023）年對他們進行集訓。其中有前德甲職業球員邵佳一，以及曾在英格蘭和蘇格蘭踢球的前中國國家隊隊長鄭智。從長遠來看，這兩名球員可以幫助提升中國足球的國際競爭力。但是，要滿足習主席的足球野心，萬里長征才走完第一步。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航