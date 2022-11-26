人口超過13億的中國，怎麼就找不到11個厲害的足球選手？
我們想讓你知道的是
除了軍事和經濟之外，習近平還有另外一個野心：讓中國成為足球強國。任職中國足協的德國教練和德國漢學家分析了妨礙中國足球發展的社會文化因素。
文：Andreas Sten-Ziemons
「我稱之為機器人足球。」伊塞克（Lars Isecke）這樣描述他在中國青少年足球訓練中經常看到的情況。在那裡，教練們經常要求反覆演練：「兩名球員面對面，在不改變位置的情況下將球傳給對方。」
伊塞克是一名德國足球教練，在德國足協的青年部門和教練員發展部門工作多年。近年來，他擔任中國足協教練員培訓負責人。他說，「我並不感到驚訝，中國國家隊中有些球員只能單方面傳球，對隊友沒有瞭解，對空間、時間和傳球位置沒有感覺。」
然而，中國自有宏圖大志——不僅在地緣政治和經濟上，而且在足球方面也不甘為人後。自2015年以來，中國正在實施一項全國性足球計劃。在習近平本人的推動下，中國的足球雄心甚至被制定為國家級目標。這個目標的確非常勵志：到2030年，中國男足應該成為亞洲一流；到2050年，躋身世界強隊。
學校功課太重，踢球哪有時間？
就目前情況而言，中國要實現這些目標還有漫長的路要走。中國男足在國際足球總會的世界排名中位列第79位，並且僅有一次機會入圍世界盃（2002年）。今年，歷史也不會發生改變，因為他們又沒有獲得卡達世界盃的參賽資格。
伊塞克經常聽到這樣的理論：一個擁有超過13億人口的國家，怎麼也能找出11名天才球員來組成一支優秀的球隊。但事實並非如此簡單。中國不缺錢也不缺基礎設施，卻並沒有湧現幾百萬活躍的足球運動員，甚至幾十萬都沒有，活躍的足球運動員僅有區區幾千人。伊塞克從文化和社會尋找原因。
「學校系統不允許有足夠的自由進行創造性的體育教育。僅僅是課堂時間就會從上午持續到下午。」伊塞克說，「這與數小時的家庭作業相結合，年輕人哪裡還有時間踢足球！」據這位德國教練說，在中國，一群朋友或左鄰右舍在下午或週末隨時抽空踢個球都很難做到。
獨生子女與精英主義教育
在柏林任教的德國漢學家、文學和語言學專家呂恆君（Hangkun Strian）同意伊塞克的看法。「由於中國的精英主義教育體系，兒童的日常生活壓力很大。」她告訴德國之聲，「在社會競爭中獲得機會的唯一途徑是在學校取得好成績，並考入精英大學學習。」因此，父母更願意為孩子的學習成績投入大量的時間和金錢——例如上課後輔導課——而不是他們的興趣愛好，比如踢足球。
中國的獨生子女政策在2015年才有所鬆動。呂恆君認為這也有一些影響。「父母和祖父母往往對孩子過度保護。」她說，「根據中國古代傳統，從事體育運動被認為是艱苦的體力勞動。在足球運動中，受傷的風險很高。許多父母對他們的孩子冒風險特別謹慎。在中國，受歡迎的運動往往是那些安寧而和諧的種類，例如乒乓球或羽毛球。」
團隊合作與害怕犯錯
伊塞克指出了獨生子女政策在足球場上的另一個後果。他說：「中國人在團隊運動中並不成功，因為他們沒有學會團隊合作。」在中國家庭，一個孩子往往受到父母和四個祖父母的共同關注，可能會鼓勵自私自利的行為方式。
還有另一種文化現象，也常常妨礙人們在足球場上自由發揮。
「在亞洲，人們非常害怕失去信譽和尊重。」伊塞克說，「如果我犯了一個錯誤，我就會失去公眾的尊重。所以與其做錯事，還不如什麼都不做。」伊塞克認為，這種心態在球場上產生了奇怪的後果。「球員們根本不想要球——無論是男人還是女人，年輕人還是成年人。只要球隊裡有外國人，他們就把球傳給外國人，並且總是不想它回傳。」
中國球員少有機會到國外踢球
根據德國轉會市場網站的數據，在國外踢球的中國職業足球運動員數量很少。其中，有17人在西班牙效力，但沒有一個人進入最高級別聯賽——甲級聯賽。還有12人在葡萄牙踢球，其中4人效力於東方龍俱樂部——這個俱樂部成立於2014年，專門用來請葡萄牙教練培訓中國球員。
共有10名中國球員在德國踢球，但沒有一人進入前三級職業聯賽。其中兩名球員，王博文和李先成，在第四級聯賽的雲達不萊梅二隊效力，但都不是常規首發球員。
外國教練未能發揮潛力
與此相反的是，中國足協和中超聯賽的俱樂部都喜歡聘請外國教練，期待他們用專業知識幫助改善中國足球。儘管足協和俱樂部都捨得為此花錢，但是他們的潛力並沒有得到充分挖掘。外國專家很少參與制定通常由中國足協、國家體育總局和教育部批准的計劃。因此，經常出現的情況是，這些計劃中預估的人數，例如教練，與實際上可以找到的合格教練數量並不相符。
不過，伊塞克對中國足球正在發生的變化充滿希望。中國足協開始專門徵召一批前國家隊球員，在明（2023）年對他們進行集訓。其中有前德甲職業球員邵佳一，以及曾在英格蘭和蘇格蘭踢球的前中國國家隊隊長鄭智。從長遠來看，這兩名球員可以幫助提升中國足球的國際競爭力。但是，要滿足習主席的足球野心，萬里長征才走完第一步。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。