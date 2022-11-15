距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/15,
    理財

    什麼是冷錢包、熱錢包？新手如何選擇適合自己的加密貨幣錢包？

    什麼是冷錢包、熱錢包？新手如何選擇適合自己的加密貨幣錢包？
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    FTX引發交易所信任危機事件後，許多人開始將自己的加密貨幣資產轉至外部「錢包」，但坊間常說的「冷錢包」、「熱錢包」分別代表什麼意思？投資者又該如何選擇最適合自己的錢包呢？

    什麼是錢包？有哪幾類？

    加密貨幣（虛擬貨幣）錢包就是一個可以儲存、接收、轉出加密貨幣的裝置，以下為兩種常見的分類概念：將錢包區分為冷錢包、熱錢包，或是「軟體錢包」及「硬體錢包」。

    1. 冷／熱錢包（Cold／Hot Wallets）：根據錢包是離線（offline）或連線區分（online）
    2. 軟體／硬體錢包 （Soft／Hard Wallets）：根據錢包是提供單純的軟體（如：瀏覽器的擴充功能或App） 或是一個硬體裝置（如：USB隨身碟）

    什麼是冷錢包、熱錢包？

    冷錢包（Cold Wallets）

    熱錢包（Hot Wallets）

    定義

    離線錢包（沒有聯網）

    直接聯網的錢包

    優點

    安全、避免網路駭客攻擊

    可以快速交易、買賣

    缺點

    交易、使用不方便

    安全性較差，比起冷錢包，較可能遇到駭客攻擊

    應用上的建議，如果是要高頻度交易、短期投資，可以將資產放在熱錢包中，方便使用。但如果是要長期持有（2-5年或更久）、短期內沒有要短進短出的交易，就可以考慮放在冷錢包中。

    什麼是軟錢包、硬體錢包呢？

    軟錢包即用軟體的形式提供服務、硬體錢包即用非軟體的方式。常見的錢包種類如下：

    錢包種類

    軟／硬（Soft／Hard）

    冷／熱（Cold／Hot）

    託管／非託管（Custodial ／ Non-Custodial）

    手機（Mobile）

    託管，非託管兩種都有可能

    網路（Web）

    託管

    桌面（Desktop）

    非託管

    紙（Paper）

    非託管

    硬 （USB）

    非託管
    • 手機（Mobile）錢包

    簡單的說，就是指App形式的錢包，在手機裡就可以方便的操作！因此錢包一定是連網的熱錢包。

    打開手機的App Store或Google Play Store，搜尋錢包，可以看到數十種不同形式的錢包，但選擇錢包之前，一定要先搞清楚是屬於「託管」或「非託管」，這將影響到錢包的安全性！

    比較多人使用、安全性也比較高的手機錢包，包括ExodusTrust Wallet

    • 網路（Web）錢包

    透過網路瀏覽器（如：Chrome、Safari）的登入畫面，就可以使用的錢包，目前比較多的應用都是「加密貨幣交易所」所創建的錢包。

    網路錢包的登入方式跟真實社會的網路銀行類似，輸入自己的帳號、密碼，不同的錢包或交易所或提供不同的安全驗證方式，以確保是由帳號本人登入。

    這類錢包包括Metamask（支援Ethereum、BSC、Polygon、Avalaunch、Moonriver、Fantom等鏈上交易）、Phantom（Solana專用）、Terra Station（Terra專用）。

    • 桌面（Desktop）錢包

    桌面錢包可以想像成是用電腦下載的App，私鑰、助記詞儲存在電腦中，這個概念很像有些網路遊戲是下載桌機上離線玩，有些遊戲是線上對打。桌面錢包就是離線下載的遊戲！

    • 硬（USB）錢包

    硬錢包就是一個實體裝置錢包，透過USB連上電腦、電腦下載對應的App，就可以看到硬體錢包內的資產狀態。硬錢包基本上是「非託管」型，用戶要自己保存好私鑰、助記詞，這是目前公認最安全的加密貨幣錢包。硬錢包因為本身是「不聯網」，因此也是最常見的冷錢包。

    13475062_1116195298437689_50632672616219
    Photo Credit: Ledger
    硬體錢包的操作方式

    那硬錢包不見或壞掉怎麼辦？

    基本上，只要你還有存好私鑰、助記詞，你就可以隨時取回你的硬錢包內的資產，資產並非存在USB中，USB只是一個可以幫助你快速透過電腦而讀取資料的媒介而已！

    常見的硬錢包有Ledger Nano X與Trezer One。

    新手該如何選擇要創建哪一種錢包？如何保管自己的資產？

    • 如果你只想要買幣、長期持有，賣出之前不會進行交易：

    步驟一：創建一個交易所帳號：購買加密貨幣、短暫儲存您購買的加密貨幣

    步驟二：購買一個冷錢包：將您購買後儲存於Web Wallet的貨幣轉入冷錢包中

    • 如果你想要買幣，過程中可能會交易、參與NFT等不同項目：

    步驟一：註冊一個交易所帳號，如幣安、Kucoin，購買加密貨幣、並可參加交易平台的理財方案

    步驟二：創建一個非託管型的手機錢包（如前述的Metamask、Phantom等），根據你要參與不同的活動或項目，將貨幣轉至對應的錢包

    image_(7)
    Photo Credit: Metamask
    Metamask手機板的介面

    不管創建弄一種錢包，最重要的事情都是「確保」錢包的安全性，在加密貨幣的世界裡，就是要保管好「私鑰」、「助記詞」，以及帳號密碼！所謂的保管好，代表不要放在駭客、身邊的朋友可以很簡單看到或竊取的地方。

    以下提供一些「安全」存放的建議：

    1. 將「私鑰」、「助記詞」手寫在不同的紙張上，每一張紙，只有寫部分，再將其藏在不同的角落中！
    2. 將「私鑰」、「助記詞」用螢幕截圖的方式拍照，但不要將照片上傳至雲端，找幾個隨身碟，將照片存入，好好保管隨身碟！

    本文經幣學授權刊登，原文刊載於此

    延伸閱讀

    【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

    責任編輯：丁肇九
    核稿編輯：翁世航


    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。