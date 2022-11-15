什麼是冷錢包、熱錢包？新手如何選擇適合自己的加密貨幣錢包？

什麼是錢包？有哪幾類？

加密貨幣（虛擬貨幣）錢包就是一個可以儲存、接收、轉出加密貨幣的裝置，以下為兩種常見的分類概念：將錢包區分為冷錢包、熱錢包，或是「軟體錢包」及「硬體錢包」。

冷／熱錢包（Cold／Hot Wallets）：根據錢包是離線（offline）或連線區分（online） 軟體／硬體錢包 （Soft／Hard Wallets）：根據錢包是提供單純的軟體（如：瀏覽器的擴充功能或App） 或是一個硬體裝置（如：USB隨身碟）

什麼是冷錢包、熱錢包？

冷錢包（Cold Wallets） 熱錢包（Hot Wallets） 定義 離線錢包（沒有聯網） 直接聯網的錢包 優點 安全、避免網路駭客攻擊 可以快速交易、買賣 缺點 交易、使用不方便 安全性較差，比起冷錢包，較可能遇到駭客攻擊

應用上的建議，如果是要高頻度交易、短期投資，可以將資產放在熱錢包中，方便使用。但如果是要長期持有（2-5年或更久）、短期內沒有要短進短出的交易，就可以考慮放在冷錢包中。

什麼是軟錢包、硬體錢包呢？

軟錢包即用軟體的形式提供服務、硬體錢包即用非軟體的方式。常見的錢包種類如下：

錢包種類 軟／硬（Soft／Hard） 冷／熱（Cold／Hot） 託管／非託管（Custodial ／ Non-Custodial） 手機（Mobile） 軟 熱 託管，非託管兩種都有可能 網路（Web） 軟 熱 託管 桌面（Desktop） 軟 熱 非託管 紙（Paper） 硬 冷 非託管 硬 （USB） 硬 冷 非託管

手機（Mobile）錢包

簡單的說，就是指App形式的錢包，在手機裡就可以方便的操作！因此錢包一定是連網的熱錢包。

打開手機的App Store或Google Play Store，搜尋錢包，可以看到數十種不同形式的錢包，但選擇錢包之前，一定要先搞清楚是屬於「託管」或「非託管」，這將影響到錢包的安全性！

比較多人使用、安全性也比較高的手機錢包，包括Exodus與Trust Wallet。

網路（Web）錢包

透過網路瀏覽器（如：Chrome、Safari）的登入畫面，就可以使用的錢包，目前比較多的應用都是「加密貨幣交易所」所創建的錢包。

網路錢包的登入方式跟真實社會的網路銀行類似，輸入自己的帳號、密碼，不同的錢包或交易所或提供不同的安全驗證方式，以確保是由帳號本人登入。

這類錢包包括Metamask（支援Ethereum、BSC、Polygon、Avalaunch、Moonriver、Fantom等鏈上交易）、Phantom（Solana專用）、Terra Station（Terra專用）。

桌面（Desktop）錢包

桌面錢包可以想像成是用電腦下載的App，私鑰、助記詞儲存在電腦中，這個概念很像有些網路遊戲是下載桌機上離線玩，有些遊戲是線上對打。桌面錢包就是離線下載的遊戲！

硬（USB）錢包

硬錢包就是一個實體裝置錢包，透過USB連上電腦、電腦下載對應的App，就可以看到硬體錢包內的資產狀態。硬錢包基本上是「非託管」型，用戶要自己保存好私鑰、助記詞，這是目前公認最安全的加密貨幣錢包。硬錢包因為本身是「不聯網」，因此也是最常見的冷錢包。

Photo Credit: Ledger 硬體錢包的操作方式

那硬錢包不見或壞掉怎麼辦？

基本上，只要你還有存好私鑰、助記詞，你就可以隨時取回你的硬錢包內的資產，資產並非存在USB中，USB只是一個可以幫助你快速透過電腦而讀取資料的媒介而已！

常見的硬錢包有Ledger Nano X與Trezer One。

新手該如何選擇要創建哪一種錢包？如何保管自己的資產？

如果你只想要買幣、長期持有，賣出之前不會進行交易：

步驟一：創建一個交易所帳號：購買加密貨幣、短暫儲存您購買的加密貨幣

步驟二：購買一個冷錢包：將您購買後儲存於Web Wallet的貨幣轉入冷錢包中

如果你想要買幣，過程中可能會交易、參與NFT等不同項目：

步驟一：註冊一個交易所帳號，如幣安、Kucoin，購買加密貨幣、並可參加交易平台的理財方案

步驟二：創建一個非託管型的手機錢包（如前述的Metamask、Phantom等），根據你要參與不同的活動或項目，將貨幣轉至對應的錢包

Photo Credit: Metamask Metamask手機板的介面

不管創建弄一種錢包，最重要的事情都是「確保」錢包的安全性，在加密貨幣的世界裡，就是要保管好「私鑰」、「助記詞」，以及帳號密碼！所謂的保管好，代表不要放在駭客、身邊的朋友可以很簡單看到或竊取的地方。

以下提供一些「安全」存放的建議：

將「私鑰」、「助記詞」手寫在不同的紙張上，每一張紙，只有寫部分，再將其藏在不同的角落中！ 將「私鑰」、「助記詞」用螢幕截圖的方式拍照，但不要將照片上傳至雲端，找幾個隨身碟，將照片存入，好好保管隨身碟！

本文經幣學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航