什麼是冷錢包、熱錢包？新手如何選擇適合自己的加密貨幣錢包？
我們想讓你知道的是
FTX引發交易所信任危機事件後，許多人開始將自己的加密貨幣資產轉至外部「錢包」，但坊間常說的「冷錢包」、「熱錢包」分別代表什麼意思？投資者又該如何選擇最適合自己的錢包呢？
什麼是錢包？有哪幾類？
加密貨幣（虛擬貨幣）錢包就是一個可以儲存、接收、轉出加密貨幣的裝置，以下為兩種常見的分類概念：將錢包區分為冷錢包、熱錢包，或是「軟體錢包」及「硬體錢包」。
- 冷／熱錢包（Cold／Hot Wallets）：根據錢包是離線（offline）或連線區分（online）
- 軟體／硬體錢包 （Soft／Hard Wallets）：根據錢包是提供單純的軟體（如：瀏覽器的擴充功能或App） 或是一個硬體裝置（如：USB隨身碟）
什麼是冷錢包、熱錢包？
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冷錢包（Cold Wallets）
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熱錢包（Hot Wallets）
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定義
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離線錢包（沒有聯網）
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直接聯網的錢包
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優點
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安全、避免網路駭客攻擊
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可以快速交易、買賣
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缺點
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交易、使用不方便
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安全性較差，比起冷錢包，較可能遇到駭客攻擊
應用上的建議，如果是要高頻度交易、短期投資，可以將資產放在熱錢包中，方便使用。但如果是要長期持有（2-5年或更久）、短期內沒有要短進短出的交易，就可以考慮放在冷錢包中。
什麼是軟錢包、硬體錢包呢？
軟錢包即用軟體的形式提供服務、硬體錢包即用非軟體的方式。常見的錢包種類如下：
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錢包種類
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軟／硬（Soft／Hard）
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冷／熱（Cold／Hot）
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託管／非託管（Custodial ／ Non-Custodial）
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手機（Mobile）
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軟
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熱
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託管，非託管兩種都有可能
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網路（Web）
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軟
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熱
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託管
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桌面（Desktop）
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軟
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熱
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非託管
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紙（Paper）
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硬
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冷
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非託管
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硬 （USB）
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硬
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冷
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非託管
- 手機（Mobile）錢包
簡單的說，就是指App形式的錢包，在手機裡就可以方便的操作！因此錢包一定是連網的熱錢包。
打開手機的App Store或Google Play Store，搜尋錢包，可以看到數十種不同形式的錢包，但選擇錢包之前，一定要先搞清楚是屬於「託管」或「非託管」，這將影響到錢包的安全性！
比較多人使用、安全性也比較高的手機錢包，包括Exodus與Trust Wallet。
- 網路（Web）錢包
透過網路瀏覽器（如：Chrome、Safari）的登入畫面，就可以使用的錢包，目前比較多的應用都是「加密貨幣交易所」所創建的錢包。
網路錢包的登入方式跟真實社會的網路銀行類似，輸入自己的帳號、密碼，不同的錢包或交易所或提供不同的安全驗證方式，以確保是由帳號本人登入。
這類錢包包括Metamask（支援Ethereum、BSC、Polygon、Avalaunch、Moonriver、Fantom等鏈上交易）、Phantom（Solana專用）、Terra Station（Terra專用）。
- 桌面（Desktop）錢包
桌面錢包可以想像成是用電腦下載的App，私鑰、助記詞儲存在電腦中，這個概念很像有些網路遊戲是下載桌機上離線玩，有些遊戲是線上對打。桌面錢包就是離線下載的遊戲！
- 硬（USB）錢包
硬錢包就是一個實體裝置錢包，透過USB連上電腦、電腦下載對應的App，就可以看到硬體錢包內的資產狀態。硬錢包基本上是「非託管」型，用戶要自己保存好私鑰、助記詞，這是目前公認最安全的加密貨幣錢包。硬錢包因為本身是「不聯網」，因此也是最常見的冷錢包。
那硬錢包不見或壞掉怎麼辦？
基本上，只要你還有存好私鑰、助記詞，你就可以隨時取回你的硬錢包內的資產，資產並非存在USB中，USB只是一個可以幫助你快速透過電腦而讀取資料的媒介而已！
常見的硬錢包有Ledger Nano X與Trezer One。
新手該如何選擇要創建哪一種錢包？如何保管自己的資產？
- 如果你只想要買幣、長期持有，賣出之前不會進行交易：
步驟一：創建一個交易所帳號：購買加密貨幣、短暫儲存您購買的加密貨幣
步驟二：購買一個冷錢包：將您購買後儲存於Web Wallet的貨幣轉入冷錢包中
- 如果你想要買幣，過程中可能會交易、參與NFT等不同項目：
步驟一：註冊一個交易所帳號，如幣安、Kucoin，購買加密貨幣、並可參加交易平台的理財方案
步驟二：創建一個非託管型的手機錢包（如前述的Metamask、Phantom等），根據你要參與不同的活動或項目，將貨幣轉至對應的錢包
不管創建弄一種錢包，最重要的事情都是「確保」錢包的安全性，在加密貨幣的世界裡，就是要保管好「私鑰」、「助記詞」，以及帳號密碼！所謂的保管好，代表不要放在駭客、身邊的朋友可以很簡單看到或竊取的地方。
以下提供一些「安全」存放的建議：
- 將「私鑰」、「助記詞」手寫在不同的紙張上，每一張紙，只有寫部分，再將其藏在不同的角落中！
- 將「私鑰」、「助記詞」用螢幕截圖的方式拍照，但不要將照片上傳至雲端，找幾個隨身碟，將照片存入，好好保管隨身碟！
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
我們想讓你知道的是
新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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