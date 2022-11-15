日本引以為傲的醫療保險制度，正因人口高齡化面臨崩壞危機

文：Julian Ryall

日本政府正在計劃對國家養老金計劃和醫療保險支付方式進行重大改革，因為人口老齡化使得這方面的公共財政捉襟見肘。

醫療保險制度的進步使更多的日本人延年益壽。日本政府在8月發布的統計數據顯示，日本女性預期壽命為87歲，男性預期壽命為81歲。

與此同時，2021年的日本出生人數下降到二戰後的最低水準，僅僅略高於81.1萬人。隨著越來越多的人口進入退休狀態，工作年齡的人數也在縮減。

作為應對措施，預計厚生勞動省將提議對所有日本人都必須繳費的養老金計劃進行重大改革，強制要求將必須繳納保險費的期限從目前的40年延長到45年。

厚生勞動省還打算增加老年公民對國家醫療系統繳納的款項。預計額外的醫療費用也將增加。

這些提案預計將在2024年得到最終決議。

日本人為之自豪的醫保系統

「日本醫療服務的公平性是世界上最好的，因為從非常富有的人到非常貧窮的人都能獲得醫療服務。」東京早稻田大學的醫療經濟專家野口晴子（Haruko Noguchi）說。

「但我也相信這是不可能持續的。」她告訴德國之聲說，「目前情況尚可得到控制，但是到了2040年，也就是不久的將來，65歲以上老人的比例將急劇增加。」

她說：「『嬰兒潮』一代正在步入退休年齡，我不認為我們目前的醫療保險資金系統是可持續的。」

然而，增加任何養老金和醫療費用都不太可能受到公眾的歡迎，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的經濟後果和烏克蘭戰爭的全球影響已經讓人「壓力山大」。

執政黨擔心醫療改革失去選票，而反對黨正好可以把增加民眾負擔作為政治武器。

「政府正在非常努力地思考醫療系統成本控制問題，但人們很難接受這一點，也很難理解為什麼他們在未來要支付更多的費用。」野口晴子說，「對日本公眾來說，從擁有世界上最好的醫療保險上做任何減損都是非常困難的。」

醫改時不我待，政府左右為難

總部設在華盛頓的美國藥品研究與製造商協會的日本代表克萊姆（Hans Klemm）說，日本的醫療系統提供的服務不論年齡、性別和財富多寡，而且它的醫療服務水準和行業標準都相當高。

他說，新冠疫情證明了日本醫療系統的強大，因為日本是世界上新冠病毒感染死亡率最低的國家之一。

然而，如果不進行改革，日本將面臨衞生和福利系統的支付風險，好日子將難以為繼。

克萊姆告訴德國之聲：「我認為問題的一部分在於，日本人在為自己的醫療系統感到自豪的同時，卻又陷入重重困境。」

克萊姆指出，日本政府的資源有限，無法應對令人擔憂的財政赤字，而且它還面臨著其他緊迫的優先事項，例如國家安全。

他說，「人們對正在實施的財政緊縮感到擔憂」，因為它限制了日本病人可獲取的醫療保險，包括新創藥物的數量。

東京的立法者們也意識到時不我待，他們需要在所有政府開支中做出艱難的抉擇。

截至今年6月，日本的公共債務估計為8.7兆美元，所佔國內生產總值的比例高達驚人的266％，位列全球發達國家榜首。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航