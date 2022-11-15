日本引以為傲的醫療保險制度，正因人口高齡化面臨崩壞危機
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日本人為之自豪的醫保系統正面臨挑戰：繳納醫保費用的年輕人群正在縮減，唯一的解決方案似乎是提高保費，但是日本公眾對此難以接受。
文：Julian Ryall
日本政府正在計劃對國家養老金計劃和醫療保險支付方式進行重大改革，因為人口老齡化使得這方面的公共財政捉襟見肘。
醫療保險制度的進步使更多的日本人延年益壽。日本政府在8月發布的統計數據顯示，日本女性預期壽命為87歲，男性預期壽命為81歲。
與此同時，2021年的日本出生人數下降到二戰後的最低水準，僅僅略高於81.1萬人。隨著越來越多的人口進入退休狀態，工作年齡的人數也在縮減。
作為應對措施，預計厚生勞動省將提議對所有日本人都必須繳費的養老金計劃進行重大改革，強制要求將必須繳納保險費的期限從目前的40年延長到45年。
厚生勞動省還打算增加老年公民對國家醫療系統繳納的款項。預計額外的醫療費用也將增加。
這些提案預計將在2024年得到最終決議。
日本人為之自豪的醫保系統
「日本醫療服務的公平性是世界上最好的，因為從非常富有的人到非常貧窮的人都能獲得醫療服務。」東京早稻田大學的醫療經濟專家野口晴子（Haruko Noguchi）說。
「但我也相信這是不可能持續的。」她告訴德國之聲說，「目前情況尚可得到控制，但是到了2040年，也就是不久的將來，65歲以上老人的比例將急劇增加。」
她說：「『嬰兒潮』一代正在步入退休年齡，我不認為我們目前的醫療保險資金系統是可持續的。」
然而，增加任何養老金和醫療費用都不太可能受到公眾的歡迎，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的經濟後果和烏克蘭戰爭的全球影響已經讓人「壓力山大」。
執政黨擔心醫療改革失去選票，而反對黨正好可以把增加民眾負擔作為政治武器。
「政府正在非常努力地思考醫療系統成本控制問題，但人們很難接受這一點，也很難理解為什麼他們在未來要支付更多的費用。」野口晴子說，「對日本公眾來說，從擁有世界上最好的醫療保險上做任何減損都是非常困難的。」
醫改時不我待，政府左右為難
總部設在華盛頓的美國藥品研究與製造商協會的日本代表克萊姆（Hans Klemm）說，日本的醫療系統提供的服務不論年齡、性別和財富多寡，而且它的醫療服務水準和行業標準都相當高。
他說，新冠疫情證明了日本醫療系統的強大，因為日本是世界上新冠病毒感染死亡率最低的國家之一。
然而，如果不進行改革，日本將面臨衞生和福利系統的支付風險，好日子將難以為繼。
克萊姆告訴德國之聲：「我認為問題的一部分在於，日本人在為自己的醫療系統感到自豪的同時，卻又陷入重重困境。」
克萊姆指出，日本政府的資源有限，無法應對令人擔憂的財政赤字，而且它還面臨著其他緊迫的優先事項，例如國家安全。
他說，「人們對正在實施的財政緊縮感到擔憂」，因為它限制了日本病人可獲取的醫療保險，包括新創藥物的數量。
東京的立法者們也意識到時不我待，他們需要在所有政府開支中做出艱難的抉擇。
截至今年6月，日本的公共債務估計為8.7兆美元，所佔國內生產總值的比例高達驚人的266％，位列全球發達國家榜首。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
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