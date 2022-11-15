距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    TNL+ 2022/11/15,
    經濟

    美國「CPI年增率低於預期」樂觀數據背後藏有隱憂，通膨真的緩解了嗎？台灣未來的利率走向？

    美國「CPI年增率低於預期」樂觀數據背後藏有隱憂，通膨真的緩解了嗎？台灣未來的利率走向？
    Photo Credit: 中央社

    我們想讓你知道的是

    距離12月13日今年最後一次FOMC會議前還有一次CPI公布、一次就業狀況公布的時程。但在這段時間，華爾街分析師仍會以「通膨緩解」來帶風向，金融市場可能在年底前醞釀一波反彈行情。但投資人要留意，通膨風險尚未緩解，進行投資仍須謹慎。對於Fed主席或鷹或鴿的言論不要期待過高。

    美國11月10日公布10月份消費者物價指數（CPI）變動率為7.7％，低於華爾街分析師7.9％預期值，也低於Fed克里夫蘭分行（Federal Reserve Bank of Cleveland）模型平均預測值8.1％的數字，符合筆者「8％以下」的預測。

    同時這也是今（2022）年以來物價年增率次低的數據，引發市場對Fed升息幅度減緩的樂觀預期，激勵投資人進場追價意願。終場道瓊上漲1201點（+3.7%），以科技類股為主的納斯達克指數飆漲760點（+7.35%），台灣加權股價指數大漲503點，（+3.73%）。全球股市大漲的原因主要是市場認為通膨壓力減輕，Fed有機會將貨幣緊縮政策轉向。

    但筆者認為樂觀數據的背後仍藏有隱憂，須作細部分析才可一探究竟，從事金融投資仍須審慎為之。本文首先針對本次CPI報告中造成年增率升幅減緩的關鍵因素進行討論、以及華爾街分析師預測的「藝術」。其次，更新筆者對美國未來六個月CPI預測值，評論Fed未來的貨幣政策走向。第三，根據美國與台灣利率的連動性，預測台灣未來的利率走勢。

    通膨緩解了嗎？

    表面上，美國10月份物價年增率為7.7％，遠低於上期9月的8.2％，也低於市場預期，金融市場因此受到激勵。但消費者物價指數（Consumer Price Index）為298.012，卻創了近期新高。

    為何有這種現象？是因為物價變動「年增率」（year on year, YoY）的計算方式，是以去年的消費者物價指數為基期計算而得。如果去年的基期過高，今年會計算出過低的物價成長率，10月物價年增率為2022年全年次低的數據是由此因素而來。

    這純粹是數學運算的必然性。年增率可能存在因去年非預期因素造成高基期而形成扭曲，要消除這因素可以配合短期變動的「月增率」（Month on Month, MoM）來解讀。我們從圖表一可以看出，10月份CPI月增率（MoM）達0.4％，維持四個月來高點，也就是平均物價比四個月前還要來的高。

    綜合圖1與圖2可以看出，年增率是逐步下滑，月增率是緩慢上升。根據美國勞工部新聞稿表示，月增率上升最主要的2個原因：10月份食物類物價月增率上漲0.6％，以及能源價格指數打破三個月來的下跌趨勢，月增率突然上揚1.8％（見圖表三）。

    多元觀點 等你解鎖
    付費加入TNL+會員，
    獨家評論分析、資訊圖表立刻看
    首月一元插圖
    149 元 / 月
    1490 元 / 年 送 2 個月
    TNL+ 首月體驗價 1 元，
    加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
    查看訂閱方案
    已是會員? 登入

    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。