美國「CPI年增率低於預期」樂觀數據背後藏有隱憂，通膨真的緩解了嗎？台灣未來的利率走向？

美國11月10日公布10月份消費者物價指數（CPI）變動率為7.7％，低於華爾街分析師7.9％預期值，也低於Fed克里夫蘭分行（Federal Reserve Bank of Cleveland）模型平均預測值8.1％的數字，符合筆者「8％以下」的預測。

同時這也是今（2022）年以來物價年增率次低的數據，引發市場對Fed升息幅度減緩的樂觀預期，激勵投資人進場追價意願。終場道瓊上漲1201點（+3.7%），以科技類股為主的納斯達克指數飆漲760點（+7.35%），台灣加權股價指數大漲503點，（+3.73%）。全球股市大漲的原因主要是市場認為通膨壓力減輕，Fed有機會將貨幣緊縮政策轉向。

但筆者認為樂觀數據的背後仍藏有隱憂，須作細部分析才可一探究竟，從事金融投資仍須審慎為之。本文首先針對本次CPI報告中造成年增率升幅減緩的關鍵因素進行討論、以及華爾街分析師預測的「藝術」。其次，更新筆者對美國未來六個月CPI預測值，評論Fed未來的貨幣政策走向。第三，根據美國與台灣利率的連動性，預測台灣未來的利率走勢。

通膨緩解了嗎？

表面上，美國10月份物價年增率為7.7％，遠低於上期9月的8.2％，也低於市場預期，金融市場因此受到激勵。但消費者物價指數（Consumer Price Index）為298.012，卻創了近期新高。

為何有這種現象？是因為物價變動「年增率」（year on year, YoY）的計算方式，是以去年的消費者物價指數為基期計算而得。如果去年的基期過高，今年會計算出過低的物價成長率，10月物價年增率為2022年全年次低的數據是由此因素而來。

這純粹是數學運算的必然性。年增率可能存在因去年非預期因素造成高基期而形成扭曲，要消除這因素可以配合短期變動的「月增率」（Month on Month, MoM）來解讀。我們從圖表一可以看出，10月份CPI月增率（MoM）達0.4％，維持四個月來高點，也就是平均物價比四個月前還要來的高。

綜合圖1與圖2可以看出，年增率是逐步下滑，月增率是緩慢上升。根據美國勞工部新聞稿表示，月增率上升最主要的2個原因：10月份食物類物價月增率上漲0.6％，以及能源價格指數打破三個月來的下跌趨勢，月增率突然上揚1.8％（見圖表三）。