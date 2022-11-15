美國「CPI年增率低於預期」樂觀數據背後藏有隱憂，通膨真的緩解了嗎？台灣未來的利率走向？
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距離12月13日今年最後一次FOMC會議前還有一次CPI公布、一次就業狀況公布的時程。但在這段時間，華爾街分析師仍會以「通膨緩解」來帶風向，金融市場可能在年底前醞釀一波反彈行情。但投資人要留意，通膨風險尚未緩解，進行投資仍須謹慎。對於Fed主席或鷹或鴿的言論不要期待過高。
美國11月10日公布10月份消費者物價指數（CPI）變動率為7.7％，低於華爾街分析師7.9％預期值，也低於Fed克里夫蘭分行（Federal Reserve Bank of Cleveland）模型平均預測值8.1％的數字，符合筆者「8％以下」的預測。
同時這也是今（2022）年以來物價年增率次低的數據，引發市場對Fed升息幅度減緩的樂觀預期，激勵投資人進場追價意願。終場道瓊上漲1201點（+3.7%），以科技類股為主的納斯達克指數飆漲760點（+7.35%），台灣加權股價指數大漲503點，（+3.73%）。全球股市大漲的原因主要是市場認為通膨壓力減輕，Fed有機會將貨幣緊縮政策轉向。
但筆者認為樂觀數據的背後仍藏有隱憂，須作細部分析才可一探究竟，從事金融投資仍須審慎為之。本文首先針對本次CPI報告中造成年增率升幅減緩的關鍵因素進行討論、以及華爾街分析師預測的「藝術」。其次，更新筆者對美國未來六個月CPI預測值，評論Fed未來的貨幣政策走向。第三，根據美國與台灣利率的連動性，預測台灣未來的利率走勢。
通膨緩解了嗎？
表面上，美國10月份物價年增率為7.7％，遠低於上期9月的8.2％，也低於市場預期，金融市場因此受到激勵。但消費者物價指數（Consumer Price Index）為298.012，卻創了近期新高。
為何有這種現象？是因為物價變動「年增率」（year on year, YoY）的計算方式，是以去年的消費者物價指數為基期計算而得。如果去年的基期過高，今年會計算出過低的物價成長率，10月物價年增率為2022年全年次低的數據是由此因素而來。
這純粹是數學運算的必然性。年增率可能存在因去年非預期因素造成高基期而形成扭曲，要消除這因素可以配合短期變動的「月增率」（Month on Month, MoM）來解讀。我們從圖表一可以看出，10月份CPI月增率（MoM）達0.4％，維持四個月來高點，也就是平均物價比四個月前還要來的高。
綜合圖1與圖2可以看出，年增率是逐步下滑，月增率是緩慢上升。根據美國勞工部新聞稿表示，月增率上升最主要的2個原因：10月份食物類物價月增率上漲0.6％，以及能源價格指數打破三個月來的下跌趨勢，月增率突然上揚1.8％（見圖表三）。
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後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
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疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。