《打造動畫王國的女王們》：《睡美人》的奧蘿拉公主死氣沉沉，然而反派梅爾菲森特卻愈來愈強而有力
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本書說的是打造迪士尼動畫王國，並形塑、奠定美國動畫及電影發展的女性不為人知的故事。她們為好幾代觀眾心目中的經典電影勾勒出基本輪廓，也為迪士尼作品風格定下了基調，卻經常在歷史中遭到淡忘。本書作者娜塔莉亞．霍爾特藉著寫出她們的故事，要讓這段藏於迪士尼電影銀幕後的「女力傳奇」重見天日。
文：娜塔莉亞．霍爾特（Nathalia Holt）
從前在一場夢中
每個鏡頭都與人手完美契合。它們是沉重的方塊，有金銀合金鑲邊，曾被認為價值不菲，因此須在守衛的保護下搬運至其他地方。當工作室內的技術人員將珍貴的鏡頭裝上電影攝影機時，卻很難理解為何非要這麼麻煩不可。華特付了大筆金錢，成為最早獲得二十世紀福斯片廠授權使用寬螢幕變形鏡頭的人，這種鏡頭又稱為「CinemaScope」。
這項科技雖然很有價值，其實也不新了。一九二六年，法國天文學者兼發明家亨利．克雷蒂安（Henri Chrétien）就已為運用變形鏡頭的技術申請了專利。當這些鏡頭架到攝影機上，就會創造出光學幻象，造成比標準鏡頭下更寬的影像。這是因為他的變形鏡頭沿著長邊壓縮影像，提升影像品質的同時，也加寬影像視野。克雷蒂安原先是為一次大戰期間的坦克車潛望鏡研發這種鏡筒，讓法國士兵可以針對外界發生的情況有更寬闊的視野。即便法國發明家試圖引起電影業者的興趣，卻多半不受重視，但是到了一九五○年代，電視的威脅使電影人不得不開始追求新穎的拍攝方式。
一九五○年代初，二十世紀福斯片廠的管理人員千里迢迢飛到巴黎，要親自見識這種鏡頭的能耐。當時只有少數鏡頭留存下來，因為發明者的實驗室在二戰期間遭到炸毀，摧毀了多數成果。片場高層對於他們見到的東西相當滿意，決定買下系統，重新命名為「CinemaScope」。他們描述這種寬螢幕電影的方式，是讓消費者「想像洛琳．白考兒躺在沙發上，整整六十四英尺長！」
不只他們想嘗試新的鏡頭。好萊塢每間片廠都對寬螢幕躍躍欲試，因此各種不同技術紛紛出現。華納兄弟有他們自己的寬螢幕變形鏡頭系統，稱為「WarnerSuperScope」。派拉蒙（Paramount）片廠也快速研發了一種能強化解析度的新式寬螢幕投影機，稱為「VistaVision」。
華特開始急著使用法國鏡頭，也很快向二十世紀福斯取得了授權。直接加裝到標準攝影機上的寬螢幕變形鏡頭為那些對客廳娛樂感到疲乏的觀眾帶來「大螢幕」感觀經驗。然而CinemaScope並不完美，它將影像往兩邊拉伸，造成畫面模糊。華特決定要相信他長期合作的特藝公司——當時特藝正在融合兩種科技：CinemaScope的變形鏡頭與VistaVision 的銳利影像。為了不被其他公司厲害的商標名稱蓋過鋒頭，特藝將此技術命名為「Technirama」。
除了標準的三十五釐米形式，他們還可用驚人的2.35:1 畫面比例，創造出更高解析度的七十釐米影片。畫面比例意指螢幕寬度相對於高度的比例。相較起來，一九三二年由美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）創造的影藝學院比例是1.37:1。第一部以超級Technirama 70技術製作的電影，就是《睡美人》。
寬螢幕鏡頭剛抵達工作室的電影實驗室時，被安置於描圖上色大樓的D側，貌不驚人。直到藝術家開始進行畫面構成的工作，在新鏡頭下測試鉛筆圖稿時，這項科技將如何改變電影的製作美學才逐漸明朗化。主要角色不再主宰全景，因為左右兩側留下許多空間，動畫師必須準備更多動作場景，好充分運用這些多出來的空間。
工作室一直以精細的背景為傲，但此刻卻必須更加強調這個部分，因為觀眾視野從此會看到更多。擁有豐富經驗的瑟爾瑪．威特瑪在下一部電影的製作過程中扮演起重要角色。
《愛麗絲夢遊仙境》的票房失利，《小飛俠》也沒有好太多。一九五三年二月五日在紐約首映後，這部片獲得多數影評正面肯定，數位影評人讚許用色及華美背景的創新運用方式。又一次，只有兩位女性藝術家獲得銀幕列名：瑪莉是色彩監督，瑟爾瑪則是背景設計。她們對外界給予作品的讚許不會沒有感覺。
然而影片也收到一些批評。《紐約時報》認為小叮噹很「低俗」；其他評論者則驚駭發現，過往總是由女演員反串的彼得潘，現在竟是個不折不扣的男性。奇怪的是，同一個影評七年前曾批評《南方之歌》中針對「主奴關係」的種族主義描繪，這次在《紐約時報》上卻讚美「印地安人村落歡樂生動」。
影評普遍反應良好，喜歡看電影的觀眾也還是走進了電影院。這部片收入七百萬美元，比《愛麗絲夢遊仙境》多了不少，後者只有五百六十萬美元，但它卻比不上收入八百萬且製作經費更低的《仙履奇緣》。真人電影可帶來差不多的收益，製作經費卻少了許多。哥倫比亞電影公司在一九五三年出品的《亂世忠魂》（From Here to Eternity）只投入兩百萬美元，卻獲得一千兩百五十萬美元的收入。
對工作室部分執行高層（包含華特的哥哥洛伊）而言，華特．迪士尼工作室招牌的藝術性與精緻表現在財務上難以為繼。每部電影賺到的利潤又要再度投入成本中，製作費與投資新科技吞沒了所有利潤。手繪動畫加上多年的故事創作與精修細裁，正讓工作室慢慢走向死亡。
華特工作室並非唯一面對財務窘境的工作室；其他動畫工作室也經歷類似掙扎。為了回應挑戰，許多人採用所謂的UPA風格。UPA是美國聯合製作工作室（United Productions of America）的簡稱，這間工作室在一九四一年華特．迪士尼工作室罷工之後成立，他們的風格是動畫很有限，會反覆運用畫稿以維持最少的角色動作，透過減少畫稿量來降低成本。當華特要求一位行政主管研究如何「以較低預算製作更好的電影」時，那名經理提出的策略就是這個。華特立刻拒絕，然而對於作品長期經營的前景仍舊堪慮。面對「過時」這樣的挑戰，工作室選擇回去訴求以往的成功經驗：公主童話。
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【跨域生態系系列專訪】3D列印引領數位鑄造「快時尚」
我們想讓你知道的是
在還沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有；但在傳統產業得以透過數位科技轉型的現在，我們就能做到別人沒有辦法做的事。
有一句英文諺語這樣說：「你要怎樣吃掉一頭大象？一次一小口！」管理界常用來比喻實現大目標不躁進，從簡單的環節開始，一次走一步就好。套用在傳統產業的數位轉型尤其貼切。
2021年，台灣砂模鑄造商金晶矽砂接了一紙客製訂單：一具約莫20公分高的陶瓷迷你佛像。3D列印團隊先以電腦繪圖軟體掃描、建模，再以切層軟體將3D模型解構成為層層堆疊的幾何形狀，接著送到自動化數位控制機台一層一層印出來。
籌組亞洲第一個3D鑄造聚落
金晶矽砂從接單到交貨，花了3-5天，比起傳統的手工木雕快上不只2倍。原本金晶矽砂以為這是一次性的交易，事後才發現，詢問度、接單率都超乎預期，也讓管理階層重新思考，3D列印技術想要落地，原本排在開發時程表後段的民生精品反而更接地氣。
從那時起，金晶矽砂便將接單觸角伸向文創產業，客製生產民間傳說的人物、童話故事主角，甚至動漫公仔。不僅如此，金晶矽砂更加確定，數位化的3D列印技術正是傳統鑄造產業自我改造、全面升級的機會。
「執行長經常和產、學界人士討論產業困境的解方，好比製作模具的時間與技術難度，加上他肯定3D列印高質化之類的優點。」金晶矽砂總經理朱良駿回憶，「但是因為大家都不了解，態度保留，所以他決定，『與其說破嘴，不如做給你們看。』」
那一年，是2020年。金晶矽砂就在苗栗中興廠區建置3D列印生產線，展現執行的決心。隨後11家上游供應商、下游客戶也呼應他的行動，加入一支被視為「3D數位鑄造國家隊」的行列。至今，這支隊伍已經集結超過40家當地與台中的相關業者，除了全台鑄造業都知道苗栗有一座3D數位鑄造砂模中心，更可說是亞洲第一個3D鑄造聚落。朱良駿把這道里程碑歸功金屬工業研究發展中心積極串連。
「其實最早是金屬中心與東台精機（金屬加工設備商）連絡，然後是金晶矽砂（砂材供應商）、金隆化學（合成樹脂及黏結劑供應商）再加入。一開始是我們三家先做。」朱良駿坦承，「初期的輔導學習中我們收穫很大，但是推廣業務時不太順。」
聚落廠商做中學，傳產轉型新典範
金晶矽砂副理陳一中身為專案主導者，他舉前述20公分高的佛像為例。理論上機器可以生產這套規格的產品，但實際操作時不斷撞牆，因為機器原本預設的材料是比較輕的石膏，改用混合黏土、氧化鋁砂等陶瓷原料後才發現超過承重度。繞道拆解成幾道步驟試做，雖然解決前述問題，卻又遇到新困難，好比避開邊角有難度，而且材料質量、重量不同，倒入設備後流動速度就不一樣，「這些情況都超出我們的經驗範疇，是靠輔導團隊協助，學會預先模擬，再去現場比對，慢慢累積出專業。」
金屬中心專案經理吳慶財回顧，金晶矽砂從材料商跨入數位鑄造技術服務，並結合生態系的專案計畫，在兩年間從無到有設立硬體設備、培訓人才、陸續廣召超過40家業者，再到建置數位接單平台把新技術變現，堪稱傳統產業轉型的典範。
吳慶財強調，既然是亞洲第一個3D鑄造聚落，一切成果都是做中學而來。好比他們在前端的設計階段時就發現，缺乏電腦模擬、法務廠商；而在摸熟技術打算商業化時則想到，要有中游的汽、機車零件、醫療器材或是金屬物件等鑄造廠，連同表面處理、機械加工等夥伴才能連結終端客戶。
就這樣，這個生態系在一次解決一道挑戰的過程中，做出9項高質、高價的產品，甚至為生態系成員中勝國際打下扎實的「72小時快速出貨」基礎，更強化勤旺輕金屬轉換業務跑道的技術能耐。
渦輪模組化，挑戰72小時就出貨
中勝國際是專注供應改裝房車引擎渦輪的利基業者，總經理童世豪接受專訪時坦言，雖然已經找到明確市場定位，但是3D數位鑄造「讓我創業10幾年才真正搞懂，要走客製模組化的生產路線。」
他分析，改裝車渦輪市場本來就不大，熱門車型更是所有業者搶破頭都要爭取到手的訂單。以前他做生意只能繞著全球車展跑，先是亂槍打鳥接單，之後還要克服特殊規格開模生產成本、運輸交貨的時差等問題，才能讓客戶放棄當地競爭對手相信他。但是他發現，不管怎麼精簡流程，都很難壓低成本。因為「改裝車渦輪的模具量少、質精，可以說是『汽車零配件的帝寶』。」光是一顆模具就要新台幣70萬元，但是一張訂單往往是幾顆起跳，即使定價10多萬元，風險依舊很高。
童世豪與經營團隊花了很多工夫討論、聚焦，直到2014年飛往韓國參訪3D數位鑄造工廠，才腦洞大開，「回來以後我就找上金屬中心，因為全台灣唯獨它有這一套要價5500萬元的設備。」雙方從此結緣，因此2020年數位鑄造中心專案上路，中勝國際也是第一批加入的會員之一。
在3D數位鑄造技術支援下，童世豪定調，將相同的車種渦輪模組化，因應客戶的需求放大或縮小最終成品。而且「只要客戶在今天中午12點之前下單，下午我們就撿料、備料；明天開始組裝，5點下班之前就能送到國際快遞手中；晚上10點搭機分送全球。最快是72小時內就可以收件。」
在專業玩家領域，搶先速度幾乎就代表搶贏訂單。童世豪自比為改裝車界的「快時尚」代表：「就像網購精品包，幾乎沒有消費者下單後願意等一個月才收到產品。」事實上，美國同業普遍做法是，消費者下單並付清款項，生產線才開動，最快是還要再等1週才到貨。
比起來，中勝國際足足快了不只一倍。而這一點也反映在業績上：從草創時期3名員工做到現在已有50人規模；人均貢獻營收是250萬元。
切入精密鑄造，鞋模廠跨足航太零件
中勝國際的成績固然出色，也是數位鑄造中心12名創始會員的勤旺，重生之旅也一樣吸睛：從鞋模廠升格為航太零件供應商。
勤旺董事長劉達士表示，最早是聽金松化工材料提起這個生態系，需要更多上、下游廠商參與，於是他加入打群架。「一開始用在鞋模，這種商品流行性很強，關鍵技術就是模具。」劉達士解釋，傳統製程是先由設計師製作款式，交由電腦數值控制（computer numerical control，CNC）雕刻做出代木，之後得拿掉代木做成矽膠模，灌注鑄造石膏並送去焙燒。整道程序耗工費時，加上產品世代交替太快，光是做到尺寸齊全，開模成本就會不斷攀高。
勤旺改與3D數位鑄造中心合作，足足省略代木和矽膠模這兩道環節。他帶著產品去拜會某國際運動鞋品牌的代工廠，「它們內部光是做矽膠模的空間、人力就是一座廠房了。但是成品只能一次性使用，放一、兩個月又會變形。改成3D列印後，這些問題就不存在。」
只是儘管品牌代工廠很心動，但最終雙方仍因3D列印技術無法弭平表面粗糙度放棄合作。劉達士說，這是機器、材料本身的局限，至今表面精緻化仍是它走向民生用品最亟待克服的痛點。
升級技術接單不成之餘，製鞋產業外移速度也越來越快，劉達士有感於新技術接班態勢蔚然成形，斷然切割鞋模本業，直接數位化轉型跨入精密鑄造。他的思維是從國際貿易型態切入：「同樣產品可能5家比價，如果競爭對手需要20天做出樣品，我卻只要10天，有很高機率訂單不會流到對手手上。」
劉達士認定，精密鑄造這一行想做到最頂級，非得接到航空或國防訂單不可。不過，那時勤旺還沒有應用3D鑄造技術，轉型初期只能咬著牙從頭學起，除了連年虧損，還一路從不斷被挑剔、要求的過程中學技術。
2016 年勤旺申請計畫補助，與金屬中心協力導入3D列印砂模，完成航空燃料控制閥，積極開發這項技術相關應用，也成功切入專業醫療設備市場，供應核磁共振、脈衝光製造商瑞士商萊卡（Leica），以及當紅的達文西機械手臂。「如今是幾乎年年都有賺錢。」
迎戰工業4.0，小企業突圍搶市新利器
2008 全球金融海嘯以來，復興製造業就成為各國政府重振經濟的主流政策，2011年德國率先喊出「工業4.0」（Industry 4.0），更掀起一波自動化、數位化到智慧化的革命浪潮，重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）斷言， 3D列印技術將是二十一世紀工業革命贏家的關鍵。
根據統計，2019年台灣鑄造業產值938億元，整體約900家業者中近90％是70人以下的小型企業，大多面臨技術能量不足、服務體系匱乏，而且無力突圍新市場的困境。
「在沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有，」童世豪直言，「但是現在它讓我們可以快速打樣、快速小額試產再快速搶進市場，我們就可以做到別人沒有辦法做的事。」
多元觀點GRB模式，打造另類台灣之光
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
以金晶矽砂為核心的3D鑄造業屬於解決方案型生態系，整體來說，它們比較像是產業聚落升級，因為就生態系而言，它的物種多樣性不夠。因此，金晶矽砂在此除了扮演集結材料、設備等協力廠商，共同提供客戶高階技術、完整解決方案的系統整合者（system integrator），還要多擔綱一個將產業服務化的角色。
就實務而言，金晶矽砂的關鍵作用在於熟稔材料特性與鑄造製程，基本功就是當下游模具客戶規劃、設計好整套方案後，交由它完成參數設定、模擬分析，這樣一來成功機率至少就達到80％以上。一旦這種支援服務的能力駕輕就熟，3D鑄造產業聚落就可以越做越大。
3D數位鑄造生態系成員的潛在客層著眼全球，整合成功的話，對台灣整體的經濟結構性升級或轉型有顯著的示範作用。因為傳統鑄造成本高、時間長，精細度不夠，若是順利數位轉型並槓桿3D列印技術的優勢，不只花上20天的流程可能大幅減至一星期，爭取高精度航太、高質感精品產業的機率也提高。
在國外，生態圈是一種市場機制自然形成的商業模式，政府介入的個案不多。在台灣，經濟部中小企業處主動擔綱促進者，集結學界、法人機構打造出一個政研企（government-research-business，GRB）鐵三角，採取由上而下（top-down）的方式建構並催化人造生態圈壯大，最終目標是服務消費者。
這套GRB模式是台灣獨有，前一、兩年曾在APEC上與菲律賓、越南等國家分享政府如何發揮促進者的功能，串接中、小企業跨域創新。值得注意的是，謹守促進者不是孵化器、兩年為限並鼓勵主動提案這三道底線，生態系才可以永續發展。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。