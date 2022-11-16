英國經濟將陷入百年來最長衰退，美國、歐元區會是下一個嗎？

英國是本波先進國家中最早開始升息的央行之一，也是最早大範圍取消防疫規定的國家，然而，英國自去（2021）年12月首度升息以來，經濟與通膨環境已經開始出現明顯變化，在通膨持續創下新高的同時，解封帶來的經濟效益已逐漸消退，隨著民間消費萎縮、商品貿易赤字擴大。

英國央行在11月會議預期將進入1920年以來最長的衰退。本文將深度分析英國的經濟與通膨前景，並進一步討論其他國家是否也會與英國發生一樣的狀況？

英國經濟將陷入百年最長衰退的根本原因

英國Q2 GDP才恢復至疫情前水準，英國央行卻在11月會議提出警告，表示英國可能從今年下半年開始出現連續8個季度的的衰退，2023年、2024年全年GDP將分別下滑至-1.5％、-1.0％，這將是英國1920年代有紀錄以來最長的衰退，英國GDP年增率可能的落底時間延後到2023 Q4～2024 Q1。

央行報告指出，目前英國通膨對於企業利潤與民眾的消費已經開始出現顯著的影響，反映商品消費動能的9月實質零售銷售年減擴大到-6.9％（前-5.6％），過去主要支撐經濟動能的服務業GDP 8月年增也降至3.1％（前4.3％），央行預計雖然政府的能源補貼計畫會對今年GDP 提供部分貢獻，但隨著服務業基期墊高、貨幣緊縮效應持續發酵，今年下半年 GDP 仍會比上半年減少 0.75％，明年衰退將開始加劇。

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除了通膨對國內需求帶來衝擊外，脫歐與疫情後帶來的「長期經濟結構問題」也是英國經濟陷入衰退的主要原因，以下整理兩大重點：

1. 脫歐公投後，英國企業投資陷入停滯，製造業受到的衝擊最大

雖然英國在2021年才正式脫離歐盟單一市場，但自英國2016年脫歐公投後，企業投資金額成長已經幾乎停滯，英國2022 Q2 企業投資的水準甚至還比2016年初下滑1.3％，與此同時美國成長22％、歐元區則是成長15％。根據英國央行 2021年的研究，英國投資在2020～2021年較歷史平均趨勢降低約50％，其中有22％為英國脫歐公投帶來的延續性影響，28％則為疫情帶來的衝擊。

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企業投資下滑在製造業尤其明顯，脫歐後英國雖然與歐盟重新簽訂貿易協定，但由於勞工與移民限制，再加上商品貿易原產地認證、檢驗標準等轉換成本，增加企業投資與經營的困難性，如多家汽車大廠如福特、本田等都陸續結束在英國的生產。貿易成本增加與新增報關規則，讓約20％的中小企業暫時停止向歐盟出口。

觀察實質出口數據，英國不但在2016年後商品出口出現衰退，也未跟上疫情後的製造業復甦浪潮，目前英國商品出口水準較2016年衰退約20％，其餘先進國家則成長10％～20％不等。

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2. 英國勞動供給大幅下滑，造成薪資螺旋問題及長期生產力受限

英國另外一項經濟結構變化出現在就業市場。根據Bloomberg估算，自脫歐公投、新冠疫情以來英國外國人口已減少約20萬人，從淨移民也可以看出相同的趨勢，英國2021年的淨移民比 2015年減少約 27％，聯合國 2022年人口報告中也大幅修正英國未來的人口展望（詳見本篇報告），預期未來人口將在2056年出現負成長。

除了外國勞動供給減少外，疫情後英國本土的勞動力也出現結構性的轉變，就業人口遲遲無法恢復疫情前的水準，沒有積極尋找工作的不活躍人口（economic inactivity）則是出現大幅上升，長期患病、就學為主要原因。

不活躍人口在不同年齡層均有增加，其中又以50～64 歲的增加幅度最大，更令人擔憂的是，近期不活躍人口有進一步上升的趨勢，顯示疫情對勞動市場帶來的影響比想像中還要更為長久。

對此，勞動供給大幅下滑除了造成勞動市場供需失衡，加劇薪資螺旋所引發的通膨問題外，也造成生產力長期受到壓抑，英國央行認為大量的不活躍人口使目前的失業率被低估，預計在經濟步入衰退後將失業率將從目前3.5％的歷史低點，提高至2025年的6.5％。

Photo Credit: 財經M平方 註1：不活躍人口（economic inactivity）為過去4週與預期未來2週均不打算尋找工作的人口，理由可能包含：就學、患病、退休、家庭照護等。 註 2：本圖呈就業比率（就業人口/工作年齡人口）、失業比率（失業人口／工作年齡人口）、不活躍比率（不活躍人口／工作年齡人口）與2019 Q4時的水準相對百分比變動量。

美國、英國、歐洲通膨結構比較，央行轉而關注長期通膨

上述英國陷入深度衰退的結構性因素，雖尚未在其他國家顯著發生，然而央行預期英國將陷入長期衰退外，同時也認為薪資通膨與核心通膨僵固使長期核心通膨上行風險增加。事實上，薪資通膨與核心通膨居高不下的問題，在美國與歐元區也造成不同程度的影響。

我們進一步研究美國、歐元區、英國今年以來薪資通膨與通膨的貢獻度，整理以下兩點：

1. 英國通膨結構，兼具美國與歐元區的特性

拆解美歐主要經濟體的通膨結構可以發現， 美國通膨是以核心通膨（服務通膨＋排除能源與食品外商品）為主，貢獻度達到56.1％，歐元區則是僅有35.2％。反之， 歐元區能源通膨有較高的佔比，貢獻度達到38.5％，美國則僅有13.0％。

英國的通膨結構則同時具有歐元區與美國的特性，英國核心通膨貢獻度為52.5％，能源通膨貢獻度為30.7％，因此造成英國通膨既受到能源價格波動影響，也同時具有核心通膨僵固的特性，而成為本次通膨浪潮下，受傷最重的經濟體。

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2. 英國、美國、歐元區薪資通膨均大幅提升

而當前英國、美國、歐元區也均有勞動供需緊張的問題，使個別的薪資成長年增率已分別上升至6.2％、6.3％、5.3％，均為1970年代以來新高。