英國經濟將陷入百年來最長衰退，美國、歐元區會是下一個嗎？
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隨著英國通膨持續創下新高，英國央行在11月會議預期經濟將進入1920年以來最長的衰退。英國的經濟與通膨前景為何？其他國家是否也會與英國發生一樣的狀況？
英國是本波先進國家中最早開始升息的央行之一，也是最早大範圍取消防疫規定的國家，然而，英國自去（2021）年12月首度升息以來，經濟與通膨環境已經開始出現明顯變化，在通膨持續創下新高的同時，解封帶來的經濟效益已逐漸消退，隨著民間消費萎縮、商品貿易赤字擴大。
英國央行在11月會議預期將進入1920年以來最長的衰退。本文將深度分析英國的經濟與通膨前景，並進一步討論其他國家是否也會與英國發生一樣的狀況？
英國經濟將陷入百年最長衰退的根本原因
英國Q2 GDP才恢復至疫情前水準，英國央行卻在11月會議提出警告，表示英國可能從今年下半年開始出現連續8個季度的的衰退，2023年、2024年全年GDP將分別下滑至-1.5％、-1.0％，這將是英國1920年代有紀錄以來最長的衰退，英國GDP年增率可能的落底時間延後到2023 Q4～2024 Q1。
央行報告指出，目前英國通膨對於企業利潤與民眾的消費已經開始出現顯著的影響，反映商品消費動能的9月實質零售銷售年減擴大到-6.9％（前-5.6％），過去主要支撐經濟動能的服務業GDP 8月年增也降至3.1％（前4.3％），央行預計雖然政府的能源補貼計畫會對今年GDP 提供部分貢獻，但隨著服務業基期墊高、貨幣緊縮效應持續發酵，今年下半年 GDP 仍會比上半年減少 0.75％，明年衰退將開始加劇。
除了通膨對國內需求帶來衝擊外，脫歐與疫情後帶來的「長期經濟結構問題」也是英國經濟陷入衰退的主要原因，以下整理兩大重點：
1. 脫歐公投後，英國企業投資陷入停滯，製造業受到的衝擊最大
雖然英國在2021年才正式脫離歐盟單一市場，但自英國2016年脫歐公投後，企業投資金額成長已經幾乎停滯，英國2022 Q2 企業投資的水準甚至還比2016年初下滑1.3％，與此同時美國成長22％、歐元區則是成長15％。根據英國央行 2021年的研究，英國投資在2020～2021年較歷史平均趨勢降低約50％，其中有22％為英國脫歐公投帶來的延續性影響，28％則為疫情帶來的衝擊。
企業投資下滑在製造業尤其明顯，脫歐後英國雖然與歐盟重新簽訂貿易協定，但由於勞工與移民限制，再加上商品貿易原產地認證、檢驗標準等轉換成本，增加企業投資與經營的困難性，如多家汽車大廠如福特、本田等都陸續結束在英國的生產。貿易成本增加與新增報關規則，讓約20％的中小企業暫時停止向歐盟出口。
觀察實質出口數據，英國不但在2016年後商品出口出現衰退，也未跟上疫情後的製造業復甦浪潮，目前英國商品出口水準較2016年衰退約20％，其餘先進國家則成長10％～20％不等。
2. 英國勞動供給大幅下滑，造成薪資螺旋問題及長期生產力受限
英國另外一項經濟結構變化出現在就業市場。根據Bloomberg估算，自脫歐公投、新冠疫情以來英國外國人口已減少約20萬人，從淨移民也可以看出相同的趨勢，英國2021年的淨移民比 2015年減少約 27％，聯合國 2022年人口報告中也大幅修正英國未來的人口展望（詳見本篇報告），預期未來人口將在2056年出現負成長。
除了外國勞動供給減少外，疫情後英國本土的勞動力也出現結構性的轉變，就業人口遲遲無法恢復疫情前的水準，沒有積極尋找工作的不活躍人口（economic inactivity）則是出現大幅上升，長期患病、就學為主要原因。
不活躍人口在不同年齡層均有增加，其中又以50～64 歲的增加幅度最大，更令人擔憂的是，近期不活躍人口有進一步上升的趨勢，顯示疫情對勞動市場帶來的影響比想像中還要更為長久。
對此，勞動供給大幅下滑除了造成勞動市場供需失衡，加劇薪資螺旋所引發的通膨問題外，也造成生產力長期受到壓抑，英國央行認為大量的不活躍人口使目前的失業率被低估，預計在經濟步入衰退後將失業率將從目前3.5％的歷史低點，提高至2025年的6.5％。
美國、英國、歐洲通膨結構比較，央行轉而關注長期通膨
上述英國陷入深度衰退的結構性因素，雖尚未在其他國家顯著發生，然而央行預期英國將陷入長期衰退外，同時也認為薪資通膨與核心通膨僵固使長期核心通膨上行風險增加。事實上，薪資通膨與核心通膨居高不下的問題，在美國與歐元區也造成不同程度的影響。
我們進一步研究美國、歐元區、英國今年以來薪資通膨與通膨的貢獻度，整理以下兩點：
1. 英國通膨結構，兼具美國與歐元區的特性
拆解美歐主要經濟體的通膨結構可以發現， 美國通膨是以核心通膨（服務通膨＋排除能源與食品外商品）為主，貢獻度達到56.1％，歐元區則是僅有35.2％。反之， 歐元區能源通膨有較高的佔比，貢獻度達到38.5％，美國則僅有13.0％。
英國的通膨結構則同時具有歐元區與美國的特性，英國核心通膨貢獻度為52.5％，能源通膨貢獻度為30.7％，因此造成英國通膨既受到能源價格波動影響，也同時具有核心通膨僵固的特性，而成為本次通膨浪潮下，受傷最重的經濟體。
2. 英國、美國、歐元區薪資通膨均大幅提升
而當前英國、美國、歐元區也均有勞動供需緊張的問題，使個別的薪資成長年增率已分別上升至6.2％、6.3％、5.3％，均為1970年代以來新高。
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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