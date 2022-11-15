何韻詩遭潑漆案民事一審出爐，「以觀光目的來台」就沒有集會遊行的自由嗎？

根據新聞報導，香港藝人何韻詩在2019年來台參加「撐港，反極權」遊行時，遭到中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉潑灑紅色油漆。何也對胡及其同夥依公然侮辱、毀損及妨害自由等罪提起刑事訴訟，但台北地院認為胡男僅成立毀損罪，判處有期徒刑3月，其餘同夥則皆無罪。案經上訴二審後遭高等法院駁回後全案確定。

近日民事訴訟一審結果出爐，台北地院也僅就潑漆造成何韻詩名譽權受損的部分，判胡男應賠40萬元，但認為以觀光目的來台的何並不受集會遊行自由的保障，因此無法主張該權利受侵害。

觀光客沒有集會遊行的權利嗎？判決書詳細的理由是什麼？

刑事部分：不構成強制罪？

刑事部分對於胡男潑漆的行為，除了故意造成何韻詩衣物不堪使用外，也對於旁人具有「明知在人群中潑漆會造成何以外之人受到波及，且縱然發生也不違背其本意」之不確定故意，因此成立毀損罪。另外胡男也坦承公然侮辱犯行，因同一行為犯複數罪名，最後從一罪重之毀損罪論處。

不過在何韻詩主張其集會遊行自由受侵害部分，法院則認為不構成《刑法》第304條之強制罪及違反《集會遊行法》規定。但原因並不是「何女無集會遊行權」，而是因為強制罪的認定必須要依「手段、目的、關聯」之可非難性判定，始可決定是否具其違法性。高等法院提出六項原則：

欠缺關聯原則：如果行為人所用之手段，與其所要致力之目的，欠缺內在的關聯，則具有可非難性。反之，如果手段與目的間具有內在關聯，即無可非難性。 利益衡量原則：若行為人係強制他人不為法所禁止之行為，或強制他人不為重大違反風俗行為，基於利益衡量原則，係屬不具非難性。 輕微原則：行為人所為之強制如果只是輕微的影響，且此種強制行為，不具備有可非難性。 違法性原則：若行為人係強制他人為可罰之犯罪行為，則強制行為具可非難性。 國家強制手段優位原則：行為人以強暴手段自行實現債權，即使目的正當，仍具有可非難性。 自主原則：行為人以自己得以處分之利益作為脅迫手段，並不具有可非難性。

法院認為胡男潑漆的行為僅持續兩、三秒，且後續並未對何女有任何妨害行為，因此認為並未達強制罪以及《集會遊行法》「以強暴妨害合法集會遊行罪」之程度。而其同夥雖然同時準備餿水、尿袋等穢物伺機而動，但由於強制罪不處罰預備犯，最後也都判決無罪。

民事部分：觀光就不能夠參加遊行？

民事一審判決雖然認為潑漆的行為損害何韻詩之名譽權，於是依《民法》第184條第1項前段、第195條第1項前段等侵權行為之規定，並審酌雙方之身分、地位、資力與加害程度等情形後，最後判胡男應賠償40萬元。

不過在何主張被侵害參與集會遊行自由權部分，法院則援引《出入國及移民法》第29條規定「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動或工作。但合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限。」停留指的是在台居住不超過六個月，居留則是指在台居住超過六個月者。

由於何韻詩是以觀光名義申請入境停留，因此並不能從事與申請目的不符之「集會遊行活動」，既然根本不能從事該活動，自然也不會有集會遊行自由權利受到侵害的問題出現，最後認為此部分主張無理由。

在刑事判決部分，由於《刑法》是屬於懲罰人民的最後手段，所以認為胡男的行為尚不足以使用強制罪相繩還有些道理。但民事判決卻認為遊行活動不屬於觀光的目的之一，這就讓人有很意見。

《集會遊行法》 第 2 條 本法所稱集會，係指於公共場所或公眾得出入之場所舉行會議、演說或其他聚眾活動。 本法所稱遊行，係指於市街、道路、巷弄或其他公共場所或公眾得出入之場所之集體行進。

依《集會遊行法》第2條的定義，僅有說遊行是「集體活動」並沒有再區分其應具備之主題、目的，那如果是去遊樂園參加派對遊行算不算是集遊法所稱的遊行？符不符合觀光目的？法院怎麼會認為「集會遊行活動」不具觀光之目的呢？

縱然參與政治相關的遊行活動，但跟著在街上走，不能算觀光嗎？考察台灣民主運作，不能算觀光嗎？法院顯然沒有仔細思考過這些問題。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航